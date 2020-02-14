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пятница, 14 февраля 2020 года   

Поль Элюар, Джеральд Крамер и Жоан Миро в Монрише|Paul Eluard, Gérald Cramer et Joan Miró à Montricher

Автор: НГ, Монрише, 14. 02. 2020. Просмотров: 21

A toute épreuve, c. 40-41 Fundació Joan Mirό, Barcelone Copyrights © Successió Miró, 2020, ProLitteris, Zurich

Плодом сотрудничества поэта Поля Элюара, издателя Джеральда Крамера и скульптора Жоана Миро стала выпущенная в 1958 году книга «À toute épreuve», одна из самых красивых книг 20 века с оригинальной графикой. Ей и посвящена выставка в Фонде Яна Михальского.

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La collaboration entre le poète Paul Eluard, l’éditeur Gérald Cramer et l’artiste Joan Miró pour l’édition de « A toute épreuve » en 1958 a produit l’un des plux beaux livres d’artiste du XXe siècle. L'exposition à la Fondation Jan Michalski y est consacrée.

Официального перевода названия этой книги нет, но предлагаемый нами вариант – «На все случаи жизни» – отражает, кажется, суть.

Прекрасного поэта Элюара (1895–1952) привело в Швейцарию несчастье – в 1912 году у юного Поля был обнаружен туберкулёз, он был вынужден прервать свою учёбу в Париже и уехать лечиться в Альпы. Но не было бы счастья, да несчастье помогло – в санатории он познакомился с Еленой Дьяконовой, которую называл Гала.

Стихи, вошедшие в книгу «На все случаи жизни», Поль Элюар писал с 1929 по 1930 год, когда Гала, на которой он женился в 1917 году, отдалилась от него, вступив в романтические отношения с Сальвадором Дали. Поэт же познакомился тогда с Нуш (Марией Бенц), своей новой музой, на которой женился в 1934 году. Тексты были опубликованы в Éditions surréalistes в 1930 году, а в 1947-м, после встречи с издателем Джеральдом Крамером (1916–1991), возникла идея сделать на их основе книгу с оригинальной графикой (livre d’artiste) – оформить ее предложили Жоану Миро (1893-1983).



Элюар был очарован тем, как в 1914 году издали экспериментальную поэму Стефана Малларме экспериментальную поэму «Удача никогда не упразднит случая» («Un coup de dés jamais n’abolira le hasard»), и в первом макете расположил свои стихи на сорока разворотах. Крамер, поэтапно обеспечивавший подготовку книги, предоставил ему полную свободу действий в выборе графического оформления текста и способа его размещения. На основе их указаний Миро задумал сделать не просто книгу, а полихромную скульптуру. Окрыв для себя ксилографии Поля Гогена, имевшиеся у Джеральда Крамера, и найдя источник вдохновения в японских эстампах, он остановил свой выбор на гравюре на дереве. В общей сложности было вырезано, «высечено», отпечатано в цвете 233 деревянные доски, которые вместе со стихотворениями создают пейзажи из слов и образов. 

Письма, которые Миро посылал Крамеру, свидетельствуют о том, что на обдумывание проекта и его реализацию потребовалось много времени. Книга вышла в свет в 1958 году в количестве 130 экземпляров. В том же году ее впервые представили публике в Галерее Берггрюна в Париже.

В сотрудничестве с Фондом Жоана Миро, который посвящал выставку этой livre d’artiste в 2017 году, Фонд Яна Михальского в свою очередь рассказывает историю этого шедевра книгопечатания через письма, фотографии, матрицы и шесть сохранившихся макетов. Рассмотреть все страницы позволяют четыре экземпляра оригинального издания.



Для тех, кто не в курсе, Фонд Жоана Миро был учрежден самим скульптором на основе его собственного собрания произведений искусства. Было задумано создать в Барселоне учреждение, фокусирующееся на его творчестве и открытое для международного сотрудничества, чтобы поддерживать исследования, посвященные самому Миро и современному искусству в целом, а также представить широкой публике коллекцию, которую скульптор собирался передать фонду.

Фонд Жоана Миро, открытый 10 июня 1975 года, превратился в живое пространство, где творения Миро соседствуют с произведениями современных художников и скульпторов.

От редакции: Выставку можно посетить до 10 мая, всю информацию вы найдете на сайте Фонда Яна Михальского. Тем читателям, которые еще не знакомы с поэзией Поля Элюара, мы искренне советуем исправить положение - стихи доступны на русском языке благодаря выдающемуся переводчику Морису Ваксмахеру.  Вот одно из них:

                 Их чистые по-прежнему глаза

                 Дождливые, медлительные дни,
                 Дни треснувших зеркал, потерянных иголок,
                 Дни тяжких век в ограде горизонта,
                 Часов безликих дни, глухого плена дни.

                 Мой дух, еще вчера сверкавший средь цветов,
                 В густой листве, - сегодня гол, как чувство,
                 И позабыл зарю, и головой попик,
                 Глядит на плоть свою, послушную, чужую.

                 Однако видел я прекрасные глаза,
                 Серебряных богов, в руках сапфир державших,
                 Да, истинных богов, крылатых птиц земли
                 И ясных вод, я видел их, я видел.

                 И крылья их - мои. Ничто во всей вселенной
                 Не существует, только их полет,
                 И он мои печали прочь несет,
                 Полет планет, земли, и звезд полет, и камня,
                 И мысль моя на жизни и на смерти -

                 На двух крылах, на двух волнах плывет.

 

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