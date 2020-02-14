Официального перевода названия этой книги нет, но предлагаемый нами вариант – «На все случаи жизни» – отражает, кажется, суть.



Прекрасного поэта Элюара (1895–1952) привело в Швейцарию несчастье – в 1912 году у юного Поля был обнаружен туберкулёз, он был вынужден прервать свою учёбу в Париже и уехать лечиться в Альпы. Но не было бы счастья, да несчастье помогло – в санатории он познакомился с Еленой Дьяконовой, которую называл Гала.



Стихи, вошедшие в книгу «На все случаи жизни», Поль Элюар писал с 1929 по 1930 год, когда Гала, на которой он женился в 1917 году, отдалилась от него, вступив в романтические отношения с Сальвадором Дали. Поэт же познакомился тогда с Нуш (Марией Бенц), своей новой музой, на которой женился в 1934 году. Тексты были опубликованы в Éditions surréalistes в 1930 году, а в 1947-м, после встречи с издателем Джеральдом Крамером (1916–1991), возникла идея сделать на их основе книгу с оригинальной графикой (livre d’artiste) – оформить ее предложили Жоану Миро (1893-1983).





Элюар был очарован тем, как в 1914 году издали экспериментальную поэму Стефана Малларме экспериментальную поэму «Удача никогда не упразднит случая» («Un coup de dés jamais n’abolira le hasard»), и в первом макете расположил свои стихи на сорока разворотах. Крамер, поэтапно обеспечивавший подготовку книги, предоставил ему полную свободу действий в выборе графического оформления текста и способа его размещения. На основе их указаний Миро задумал сделать не просто книгу, а полихромную скульптуру. Окрыв для себя ксилографии Поля Гогена, имевшиеся у Джеральда Крамера, и найдя источник вдохновения в японских эстампах, он остановил свой выбор на гравюре на дереве. В общей сложности было вырезано, «высечено», отпечатано в цвете 233 деревянные доски, которые вместе со стихотворениями создают пейзажи из слов и образов.



Письма, которые Миро посылал Крамеру, свидетельствуют о том, что на обдумывание проекта и его реализацию потребовалось много времени. Книга вышла в свет в 1958 году в количестве 130 экземпляров. В том же году ее впервые представили публике в Галерее Берггрюна в Париже.



В сотрудничестве с Фондом Жоана Миро, который посвящал выставку этой livre d’artiste в 2017 году, Фонд Яна Михальского в свою очередь рассказывает историю этого шедевра книгопечатания через письма, фотографии, матрицы и шесть сохранившихся макетов. Рассмотреть все страницы позволяют четыре экземпляра оригинального издания.





Для тех, кто не в курсе, Фонд Жоана Миро был учрежден самим скульптором на основе его собственного собрания произведений искусства. Было задумано создать в Барселоне учреждение, фокусирующееся на его творчестве и открытое для международного сотрудничества, чтобы поддерживать исследования, посвященные самому Миро и современному искусству в целом, а также представить широкой публике коллекцию, которую скульптор собирался передать фонду.



Фонд Жоана Миро, открытый 10 июня 1975 года, превратился в живое пространство, где творения Миро соседствуют с произведениями современных художников и скульпторов.

От редакции: Выставку можно посетить до 10 мая, всю информацию вы найдете на сайте Фонда Яна Михальского. Тем читателям, которые еще не знакомы с поэзией Поля Элюара, мы искренне советуем исправить положение - стихи доступны на русском языке благодаря выдающемуся переводчику Морису Ваксмахеру. Вот одно из них:

Их чистые по-прежнему глаза



Дождливые, медлительные дни,

Дни треснувших зеркал, потерянных иголок,

Дни тяжких век в ограде горизонта,

Часов безликих дни, глухого плена дни.



Мой дух, еще вчера сверкавший средь цветов,

В густой листве, - сегодня гол, как чувство,

И позабыл зарю, и головой попик,

Глядит на плоть свою, послушную, чужую.



Однако видел я прекрасные глаза,

Серебряных богов, в руках сапфир державших,

Да, истинных богов, крылатых птиц земли

И ясных вод, я видел их, я видел.



И крылья их - мои. Ничто во всей вселенной

Не существует, только их полет,

И он мои печали прочь несет,

Полет планет, земли, и звезд полет, и камня,

И мысль моя на жизни и на смерти -



На двух крылах, на двух волнах плывет.

