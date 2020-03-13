Пригласить художника в музей и дать ему «поиграть» с коллекцией – популярная и уже не очень новая практика, к которой прибегнул даже петербургский Эрмитаж, проведя удачный опыт с японским фотографом Моримурой Ясумасой. Российская художница стала первой творческой гостьей нового пространства «Espace Projet» обновленного Кантонального музея изобразительных искусств в Лозанне – пространства, специально выделенного под современное искусство.



Таус Махачева родилась в 1983 году в Москве и очень много училась: в Колледже коммуникации Лондонского университета исскусств и дизайна, в Голсмитс колледже Лондонского университета (диплом бакалавра по программе «Современное искусство»), в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) по специальности «Мировая экономика» и в Институте проблем современного искусства (ИПСИ) по программе «Новые художественные стратегии» в Москве, а затем вновь в Лондоне – в Королевском колледже искусств, который она окончила с дипломом магистра по программе «Современное искусство». Училась и делилась полученными знаниями, читая курс лекций по перформансу в МГУ и в «Первой галерее» в Махачкале.





У творений Таус Махачевой – будь они в форме перформанса, инсталляции или видео – есть одна общая характеристика: в абсолютном своем большинстве они «подсказаны» историей – услышанной, воображенной или лично пережитой. Художница исследует большие пласты мировой истории и истории искусства, фокусируя свое внимание на их основаниях, недостатках, географических и политических «изгибах».



В распространенном музеем коммюнике справедливо отмечается, что Таус Махачева обратила на себя серьезное внимание международной арт-общественности на 57-й Венецианской биеннале, где она представила видео инсталляцию «Канат» (Tightrope, 2015). Работа показывает канатоходца, несущего копии картин из Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой в Махачкале через пропасть – метафора, отсылающая к шаткой позиции творца в современном мире и к разным факторам, участвующим в создании художественной ценности. (Стоит заметить, что Патимат Саидовна Гамзатова, с 1964 года возглавлявшая музей в Махачкале, теперь носящий ее имя, была женой знаменитого советского поэта Расула Гамзатова, а Таис – одна из четырех их внучек.)

Специально для Лозанны Таис Махачева продолжила свои размышления о прошлом, о культуре и неустойчивой ценности искусства, черпая вдохновение в коллекции музея и пережив вместе с ним переезд из старого здания, в котором он обитал с 1906 года, на новую площадку, Plateforme 10, открывшуюся в октябре 2019-го, и приняв участие в разных этапах этого сложного процесса, включая реставрацию, упаковку и транспортировку произведений искусства. Исследовательская часть работы Таус Махачевой включала тщательное изучение музейных архивов, начиная с 1930-х годов, и беседы со многими сотрудниками. Результатом стало приглашение посетителей в прогулку по воображаемому музею, основанную на реальных рассказах, представленных как фикция.



Название выставки отсылает к таинственному исчезновению 4 224, 92 кв.cм с пастели Эдгара Дега «Прачки и лошади», созданной около 1904 года. Странное происшествие приключилось в какой-то момент между описью работ художника, составленной после его смерти в 1917 году, и приобретением картины музеем в 1936-м.



Инсталляцию Таус Махачевой, почти полностью выполненную из материи, можно увидеть в Лозанне до 17 мая. Вход на выставку свободный.

