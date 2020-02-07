Автор: НГ, Цюрих, 7. 02. 2020. Просмотров: 164
До 26 апреля 2020 года в одном из главных музеев Швейцарии проходит выставка «Поэзия линий. Рисунки итальянских мастеров». Публика познакомится с работами из уникального собрания Кунстхауса, включающего в себя рисунки итальянских художников эпохи Возрождения и барокко, которые недавно были подробно изучены студентами Цюрихского университета.|
Le Kunsthaus Zürich présente «La poésie de la ligne. Dessins de maîtres italiens», une sélection d’œuvres tirées de son exceptionnelle collection de dessins italiens réalisés entre la Renaissance et l’âge baroque, et récemment examinés de très près par des étudiants de l’Université de Zurich. Jusqu’au 26 avril 2020.
На выставке можно увидеть три десятка шедевров из коллекции графических искусств. Рассматривая виртуозно начертанные линии, посетитель словно присутствует при рождении произведения искусства.
Рафаэль, Корреджо, Гверчино
Многие из этих работ уже давно стали классикой: достаточно вспомнить подготовительный рисунок Рафаэля для ватиканских станц или прелестную Лукрецию Якопо Пальмы старшего. А вот другие еще никогда не публиковались, хотя вышли из-под рук не менее именитых мастеров – Гверчино, Корреджо, Карло Маратти. Для того чтобы подробнее изучить эти творения, коллекция графических искусств Кунстхауса была превращена в своеобразную научную лабораторию.
Навстречу оригиналу
Специалисты вместе со студентами Цюрихского университета взялись за дело, засучив рукава. Для атрибуции того или иного произведения или включения его в соответствующий культурный контекст решающее значение имеет сопоставление с оригиналом. И, как становится видно из многочисленных рукописных комментариев на паспарту рисунков, известные исследователи такое сопоставление провели. Список тех, кто принимал участие в этой работе, – это настоящий справочник «Кто есть кто» среди искусствоведов всего мира, специализирующихся на рисунках. Среди прочих свои гипотезы по некоторым вопросам атрибуции выдвинули Марко Симоне Больцони, Крис Фишер, Катрин Гогель, Иоахим Якоби. Их пометки стали путеводной нитью для более обширных исследований, основанных на сравнении и изучении специализированной литературы.
Учеба и опыт обостряют чувства
Зачастую помощь, которую может оказать специализированная литература, имеет довольно жесткие границы. Любители искусства и хранители коллекций графических искусств должны во многом полагаться на собственную память, которая подскажет, с чем следует сравнивать тот или иной рисунок, а также на собственные ощущения, например, для того чтобы определить структуру крупно- или мелкозернистой бумаги, в зависимости от того, использовались ли при создании рисунка чернила, мел или графит. Как бы то ни было, представленные на выставке чувственные портреты, пейзажи, мифологические и библейские сцены завораживают как специалистов, так и широкую публику.
Куратор выставки Йонас Бейер убежден, что студенты университетов могут извлечь большую пользу из сотрудничества с музеями, тем более что в своей дальнейшей работе они будут иметь дело с оригиналами, и сопоставление станет для них одной из самых сложных и увлекательных задач.
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