В сентябре 2024-го Наша Газета рассказала о литературной премии «Дар», учрежденной писателем Михаилом Шишкиным в содружестве со славистами Швейцарии. И вот не прошло и года – в буквальном смысле! – и уже объявлены победители первого сезона.



В конкурсе премии участвовали 12 авторов, выбранных экспертным советом в шорт-лист. По мнению многочисленных членов жюри, в которое вошли известные писатели, литературоведы, режиссеры, музыканты, первое место получила книга Марии Галиной «Возле войны. Одесса. Февраль 2022 – лютый 2023». Мария Семеновна Галина родилась в Калинине, жила в Киеве и Одессе, с 1987 года – в Москве, но в 2021-м вернулась в Одессу, «чтобы быть с моим народом». Призом премии является грант на перевод на английский, немецкий и французский языки. Подробности о голосовании жюри и другую информацию можно найти на сайте премии.



В читательском голосовании наибольшее количество голосов получил роман «Улыбка Шакти» Сергея Соловьева, родившегося в Киеве и живущего в Мюнхене писателя, очень увлекающегося Индией и заражающего своей любовью к этой стране всех, кто читает его книги или следит за публикациями в Фэйсбуке.



«Все собранные читателями донаты будут переданы авторам шорт-листа. Церемония вручения наград состоится в июне. Литературная премия «Дар» поздравляет победителей и благодарит всех, кто принял участие в организации, финансовой поддержке и работе премии, а также в читательском голосовании! Желаем успеха всем писателям, кто подал свои книги на конкурс, и объявляем об открытии второго премиального сезона 1 сентября 2025 года», написали устроители премии после объявления результатов голосования.

Однако вскоре после объявления результатов стало известно, что Мария Галина от премии отказалась. Вот текст, который она опубликовала в Фэйсбуке.

«Уважаемые члены жюри, уважаемые организаторы! Я благодарна вам за выбор. Как вы знаете, и как я уже писала в своем открытом письме, я очень хотела, чтобы эту книгу прочли, причем прочли именно те люди, от которых что-то зависит. Тем не менее, я не думаю, что, находясь в стране, обстреливаемой российскими ракетами, которые убивают мирных людей, я даже в таком виде могу оказывать поддержку языку и культуре, которые формально стали (и остаются) одной из причин нападения на Украину – под предлогом ее защиты. Только вчера российские ракеты обстреляли Одессу. Погибли люди. Сегодня ночью горел Киев.

Я росла, как все мы, на русской культуре (о причинах доминирования русской культуры в Киеве и Одессе я сейчас не буду распространяться), я люблю и продолжаю любить тех, кто мне дорог. Но, к сожалению, российская агрессия в отношении Украины, которую я считаю своей родиной, меня поставила перед выбором, это не легкий для меня выбор, но он мой. В том, что русский язык и культура потерпели такое страшное поражение, наверное, виноваты все мы, и все мы за это расплачиваемся – каждый по-своему.

Я очень надеялась, что мне не придется это писать. Мне очень жаль, что премия, которая задумывалась как доброе начинание, невольно может стать причиной медийного скандала. Я знаю, что лауреату полагаются в качестве награды переводы на европейские языки – я бы очень хотела увидеть свою книгу переведенной на них. Это не только нормальное тщеславие автора, это еще и желание рассказать людям о том, какую страшную цену мы платим за чужие политические амбиции. Но, возможно, меня услышат и так.

Я не считаю, что книга «Возле войны» обладает какими-то необыкновенными художественными достоинствами. Я полагаю, что выбор жюри скорее всего обоснован именно политическим моментом, – и, до какой-то степени, сочувствием к Украине. Украина нуждается не столько в сочувствии, сколько в активной помощи, но это уже другой вопрос. Жюри с моей точки зрения сделало политический выбор. Но любой политический выбор внутри литературной премии может привести к самым разным последствиям.

Я человек очень мягкий. Я всегда боялась кого-нибудь обидеть, вызвать чье-то недовольство. Но я наблюдаю и продолжаю наблюдать, как язык, и культура превращаются в предмет политических манипуляций. Мало того, языковой вопрос используется для раскачки ситуации внутри Украины. Поэтому я все-таки рискну вызвать недовольство высокого жюри и отказаться от премии. Все, что я думаю относительно нынешней ситуации внутри русской культуры есть в открытом письме. Это мое письмо написано по-русски, вероятно, это одна из немногих возможностей воспользоваться языком, внутри которого я существовала большую часть своей жизни.»

Полный текст открытого письма Марии Галиной, написанного на украинском и английском языках, можно прочитать на сайте премии «Дар».

Михаил Шишкин, со своей стороны, поздравив победителей, пояснил в ФБ, что «речь здесь идет не о «русской культуре», не о «русской литературе». Все эти понятия уже принадлежат историческому лексикону. Русский язык не принадлежит ни самой большой зоне на планете, ни гебистской мрази на троне, ни матери-родине, у которой рот набит трупами. Тот, кто живет и пишет по-русски в Украине, Литве, Израиле, Белоруссии, Америке и других странах – не «русские писатели», и делают они не «русскую литературу». Они живут в своих странах и делают свою литературу. И так и должно быть в мире, где правит не «дар повиновения», а дар понимания. «Русская литература» осталась в учебниках. Мы находимся в новом культурно-историческом пространстве литературы на русском языке. Это пространство нашей части мировой культуры я делю с евреями, украинцами, грузинами, поляками, американцами, всеми людьми на планете Земля, для которых этот язык, мой язык является формой жизни. В этом пространстве свободного творчества на русском языке – наше будущее. Наш язык – это русский диалект человеческого достоинства.»

Год назад Наша Газета поддержала создание премии, став ее информационным партнером, и мы не жалеем об этом. Но мы не поддерживаем политизацию культуры. Мы не согласны с тем, что русская культура и литература мертвы. Хотя бы потому, что покойники редко вызывают такой накал эмоций. Понятно, что все дело – в войне. Чем дольше она длится, тем труднее становится диалог, даже между людьми, говорящими на одном языке. Русском. Но именно на этом языке, а не на диалекте, Наша Газета будет и дальше стараться поддерживать хрупкий, но жизненно необходимый, на наш взгляд, диалог. Жюри премии «Дар» ищет решение, ищет выход из сложившейся печальной, но предсказуемой ситуации. Как только решение будет найдено, мы вам о нем сообщим.