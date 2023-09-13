Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 13 сентября 2023 года   

Обновленный Федеральный дворец предстал перед публикой |La façade rénovée du Palais fédéral dévoilée

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Какое же произведение современного искусства украсило фронтон здания парламента?

|

Quelle œuvre d’art orne le fronton du bâtiment du Parlement?

Наши постоянные читатели знают, что в этом году свое 175-летие отмечает «старая дама» – Федеральная конституция. Знают они и о том, что в честь этого события остававшийся пустым в течение 120 лет фронтон Федерального дворца должно украсить произведение искусства, отобранное экспертной комиссии в ходе конкурса. В течение некоторого времени главное здание Берна было спрятано за строительными лесами, а потом на фасаде появилась кулиса, закрывающая треугольную часть под куполом. Интрига раскрылась 12 сентября ровно в 18 часов 48 минут, когда взорам собравшихся на Федеральной площади предстала мозаика «Тило».

Раздумывая над концептом мозаики, выигравшие конкурс базельские художники Рене Леви и Марсель Шмид внимательно изучили фасад и обратили внимание на даты под аллегорическими женскими фигурами Свободы и Мира: 1291 (год основания Конфедерации) и 1848 (год принятия Конституции). Рене Леви посчитала, что одна важная дата отсутствует: 1971 год, когда швейцарские женщины получили право голосовать, избирать и избираться.

Название мозаики – это дань уважения депутату Тило Фрей (1923-2008). Она родилась в Западной Африке в семье швейцарца и камерунки и в возрасте пяти лет переехала в Невшатель, став сначала учительницей, а позже директором школы. Придя в политику в 1964 году, она боролась за равенство в оплате труда мужчин и женщин, декриминализацию абортов и сотрудничество с развивающимися странами. Тило Фрей стала одной из двенадцати первых женщин, избранных в Национальный совет в 1971 году, а также первой темнокожей женщиной в швейцарском парламенте. И это – всего через несколько месяцев после того, как швейцарки получили избирательные права на национальном уровне! В интервью SRF художники пояснили, что первоначально мозаика должна была называться именами всех первых женщин-депутатов «Элизабет, Габриэль, Ханна, Ханни, Хеди, Марта, Лизелотта, Йози, Нелли, Лилиан, Лизе и Тило», но потом название было сокращено до «Тило».

Мозаика, украсившая имеющий 23 метров в ширину и 4 метра в высоту тимпан, состоит из 246 керамических плиток, которые символизируют 200 мест в Национальном совете и 46 мест в Совете кантонов. Глазурь на керамике отражает как дневной, так и ночной свет, заставляя тимпан сиять. Плитки переливаются по-разному в зависимости от ракурса. Чтобы оценить красоту мозаики, нужно не стоять на месте, а двигаться, разглядывая ее под разными углами. Отличная метафора – особенно для политиков, которые должны принимать решения, рассматривая тот или иной вопрос с различных сторон. Кроме того, мозаика придает фасаду динамичность, а цвет ее элементов рифмуется с зеленовато-серым песчаником, из которого сооружен Федеральный дворец.

Произведение искусства призвано не только отразить многообразие парламента, но и должно заставить задуматься о возможности социальных и политических изменений и об отношении к меньшинствам в условиях демократии, где правит большинство. В конце концов, разные смыслы мозаике будут придавать те, кто будет ею любоваться, ведь, как отметил во время состоявшегося вчера торжественного открытия президент комиссии по искусству здания парламента Ханс Рудольф Ройст, «Тило» принадлежит народу.

Напомним, что здание Федерального дворца было построено в период с 1894 по 1902 годы по проекту архитектора Ганса Вильгельма Ауэра. На момент завершения строительства Бундесхаус уже выглядел старомодным: в Нью-Йорке, например, в это время возводились небоскребы. Любопытно, что 16% бюджета на строительство было потрачено на художественное оформление сооружения. Сохранившиеся эскизы Ауэра свидетельствуют о том, что фронтон также должен был быть украшен. Так, на первоначальных планах, датированных 1894 годом, можно увидеть фреску с изображением швейцарских кантонов. По каким-то причинам этот проект так и не был реализован, и все эти годы треугольная часть оставалась пустой. Таким образом, мозаика «Тило» – это не прихоть современных властей, а стремление довести задумку первого архитектора до конца, соединив историю и современность.

Нам обновленный тимпан показался очень органичным, а что об этом думают наши читатели?

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 106.22

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Семья - ячейка, но налоги – врозь?

 Федеральный совет сформулировал основные положения проекта индивидуального налогообложения, который должен положить конец налоговой дискриминации между женатыми и неженатыми парами.

Всего просмотров: 818

Недели дизайна в Цюрихе

До 19 сентября в городе на Лиммате проходит крупнейший в Швейцарии фестиваль дизайна, в программу которого включена и Kyiv Design Week.

Всего просмотров: 585

Женевская Неделя искусства

С 12 по 17 сентября в Женеве впервые пройдет мероприятие, имеющее все шансы стать традиционным.

Всего просмотров: 551
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 1,826

Украинка получила престижную швейцарскую научную награду

Профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Леся Щуцкая стала лауреатом премии Лациса, а премия Марселя Бенуа присуждена биологу Теду Терлингсу.

Всего просмотров: 466

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 3,300
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top