Наши постоянные читатели знают, что в этом году свое 175-летие отмечает «старая дама» – Федеральная конституция. Знают они и о том, что в честь этого события остававшийся пустым в течение 120 лет фронтон Федерального дворца должно украсить произведение искусства, отобранное экспертной комиссии в ходе конкурса. В течение некоторого времени главное здание Берна было спрятано за строительными лесами, а потом на фасаде появилась кулиса, закрывающая треугольную часть под куполом. Интрига раскрылась 12 сентября ровно в 18 часов 48 минут, когда взорам собравшихся на Федеральной площади предстала мозаика «Тило».

Раздумывая над концептом мозаики, выигравшие конкурс базельские художники Рене Леви и Марсель Шмид внимательно изучили фасад и обратили внимание на даты под аллегорическими женскими фигурами Свободы и Мира: 1291 (год основания Конфедерации) и 1848 (год принятия Конституции). Рене Леви посчитала, что одна важная дата отсутствует: 1971 год, когда швейцарские женщины получили право голосовать, избирать и избираться.

Название мозаики – это дань уважения депутату Тило Фрей (1923-2008). Она родилась в Западной Африке в семье швейцарца и камерунки и в возрасте пяти лет переехала в Невшатель, став сначала учительницей, а позже директором школы. Придя в политику в 1964 году, она боролась за равенство в оплате труда мужчин и женщин, декриминализацию абортов и сотрудничество с развивающимися странами. Тило Фрей стала одной из двенадцати первых женщин, избранных в Национальный совет в 1971 году, а также первой темнокожей женщиной в швейцарском парламенте. И это – всего через несколько месяцев после того, как швейцарки получили избирательные права на национальном уровне! В интервью SRF художники пояснили, что первоначально мозаика должна была называться именами всех первых женщин-депутатов «Элизабет, Габриэль, Ханна, Ханни, Хеди, Марта, Лизелотта, Йози, Нелли, Лилиан, Лизе и Тило», но потом название было сокращено до «Тило».

Мозаика, украсившая имеющий 23 метров в ширину и 4 метра в высоту тимпан, состоит из 246 керамических плиток, которые символизируют 200 мест в Национальном совете и 46 мест в Совете кантонов. Глазурь на керамике отражает как дневной, так и ночной свет, заставляя тимпан сиять. Плитки переливаются по-разному в зависимости от ракурса. Чтобы оценить красоту мозаики, нужно не стоять на месте, а двигаться, разглядывая ее под разными углами. Отличная метафора – особенно для политиков, которые должны принимать решения, рассматривая тот или иной вопрос с различных сторон. Кроме того, мозаика придает фасаду динамичность, а цвет ее элементов рифмуется с зеленовато-серым песчаником, из которого сооружен Федеральный дворец.

Произведение искусства призвано не только отразить многообразие парламента, но и должно заставить задуматься о возможности социальных и политических изменений и об отношении к меньшинствам в условиях демократии, где правит большинство. В конце концов, разные смыслы мозаике будут придавать те, кто будет ею любоваться, ведь, как отметил во время состоявшегося вчера торжественного открытия президент комиссии по искусству здания парламента Ханс Рудольф Ройст, «Тило» принадлежит народу.

Напомним, что здание Федерального дворца было построено в период с 1894 по 1902 годы по проекту архитектора Ганса Вильгельма Ауэра. На момент завершения строительства Бундесхаус уже выглядел старомодным: в Нью-Йорке, например, в это время возводились небоскребы. Любопытно, что 16% бюджета на строительство было потрачено на художественное оформление сооружения. Сохранившиеся эскизы Ауэра свидетельствуют о том, что фронтон также должен был быть украшен. Так, на первоначальных планах, датированных 1894 годом, можно увидеть фреску с изображением швейцарских кантонов. По каким-то причинам этот проект так и не был реализован, и все эти годы треугольная часть оставалась пустой. Таким образом, мозаика «Тило» – это не прихоть современных властей, а стремление довести задумку первого архитектора до конца, соединив историю и современность.

Нам обновленный тимпан показался очень органичным, а что об этом думают наши читатели?