«С днем рождения, права» |«Bon anniversaire, tous les droits»

Наша Газета уже не раз упоминала в своих публикациях Федеральную конституцию – основной закон Швейцарской Конфедерации, существующий с 1848 года. Открывшаяся в Национальном музее Швейцарии юбилейная выставка дает отличный повод подробнее рассказать о сути этого исторического документа, по сей день определяющего развитие страны и постоянно развивающегося вместе с ней: под влиянием референдумов, социальных изменений и политических конфликтов изначальный текст претерпел уже несколько пересмотров.