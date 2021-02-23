Автор: Заррина Салимова, Берн, 23. 02. 2021.
К 175-летию Конституции Швейцарской Конфедерации фронтон северного фасада здания, где заседают Федеральный совет и Федеральное собрание, должно украсить произведение современного искусства.|
Pour le 175ème anniversaire de la Constitution suisse, le tympan du fronton de la façade nord du siège du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale suisse se verra orné d’une œuvre d’art contemporain.
Федеральный дворец по праву считается одной из главных архитектурных достопримечательностей Берна, ведь именно благодаря этому зданию, в котором проходят парламентские сессии и правительственные заседания и на площади перед которым активисты самых разных политических взглядов регулярно устраивают демонстрации, город имеет статус города федерального значения, то есть является фактической столицей Конфедерации.
Здание было построено в период с 1894 по 1902 годы по проекту архитектора Ганса Ауэра. Любопытно, что более 15% расходов на строительство было потрачено на художественное оформление сооружения. Сохранившиеся эскизы Ауэра свидетельствуют о том, что фронтон также должен был быть украшен. Так, на первоначальных планах, датированных 1894 годом, можно увидеть фреску с изображением швейцарских кантонов. По каким-то причинам этот проект так и не был реализован, и все эти годы известняковая треугольная часть сооружения оставалась пустой.
Теперь власти намерены исправить ситуацию и воплотить замыслы создателя Федерального дворца, но на современный лад. Берн решил организовать творческий конкурс, создав специальную парламентскую комиссию, которая будет курировать реализацию смелого проекта.
Конкурс будет проводиться в два этапа. Сначала в сотрудничестве с Федеральной комиссией по искусству были отобраны 15 художников, которые должны представить свои идеи до конца сентября. Затем группа экспертов выберет проект-победитель. В состав жюри войдут пять членов комиссии по искусству Федерального дворца, а также внешние эксперты. Жюри будет возглавлять член Совета кантонов Томас Хефти, а в качестве экспертов приглашены архитектор Бернхард Эби и хранитель исторических памятников города Берна Жан-Даниэль Гросс. Все выставленные на конкурс работы будут вознаграждены.
На организацию конкурса выделен бюджет в размере 100 000 франков. Кроме того, на реализацию проекта-победителя планируют выделить в общей сложности 400 000 франков.
Добавим, что это не первое «художественное вторжение» в Федеральный дворец. Так, ранее на втором этаже здания была установлена витрина для подарков, полученных Парламентом, а в исторической части дворца выставлены работы из художественной коллекции Швейцарской Конфедерации. Более того, с 2014 года на электронных информационных терминалах проецируется серия анимаций художника Жоэля Флюме. А в 2018 году в коридоре, ведущем к палате, где заседает Национальный совет, была торжественно открыта работа «Консенсус» Аннаика Лу Питтлу. Эта инсталляция, выбранная по результатам конкурса, стала первым постоянным произведением искусства, установленным в здании Парламента со времени его реконструкции.
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