Федеральный дворец по праву считается одной из главных архитектурных достопримечательностей Берна, ведь именно благодаря этому зданию, в котором проходят парламентские сессии и правительственные заседания и на площади перед которым активисты самых разных политических взглядов регулярно устраивают демонстрации, город имеет статус города федерального значения, то есть является фактической столицей Конфедерации.

Здание было построено в период с 1894 по 1902 годы по проекту архитектора Ганса Ауэра. Любопытно, что более 15% расходов на строительство было потрачено на художественное оформление сооружения. Сохранившиеся эскизы Ауэра свидетельствуют о том, что фронтон также должен был быть украшен. Так, на первоначальных планах, датированных 1894 годом, можно увидеть фреску с изображением швейцарских кантонов. По каким-то причинам этот проект так и не был реализован, и все эти годы известняковая треугольная часть сооружения оставалась пустой.

Теперь власти намерены исправить ситуацию и воплотить замыслы создателя Федерального дворца, но на современный лад. Берн решил организовать творческий конкурс, создав специальную парламентскую комиссию, которая будет курировать реализацию смелого проекта.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Сначала в сотрудничестве с Федеральной комиссией по искусству были отобраны 15 художников, которые должны представить свои идеи до конца сентября. Затем группа экспертов выберет проект-победитель. В состав жюри войдут пять членов комиссии по искусству Федерального дворца, а также внешние эксперты. Жюри будет возглавлять член Совета кантонов Томас Хефти, а в качестве экспертов приглашены архитектор Бернхард Эби и хранитель исторических памятников города Берна Жан-Даниэль Гросс. Все выставленные на конкурс работы будут вознаграждены.

Среди кандидатов представлены такие художники, как Сильви Флери, Май-Ту Перре, Рене Леви и Уго Рондиноне. Чьё же произведение искусства украсит фронтон, имеющий 23 метров в ширину и 4 метра в высоту? Об этом мы узнаем в скором времени. Если какой-либо из проектов пройдет отборочный этап, то законченную работу можно будет увидеть 12 сентября 2023 года – в день 175-й годовщины Конституции Швейцарии.

На организацию конкурса выделен бюджет в размере 100 000 франков. Кроме того, на реализацию проекта-победителя планируют выделить в общей сложности 400 000 франков.

Добавим, что это не первое «художественное вторжение» в Федеральный дворец. Так, ранее на втором этаже здания была установлена витрина для подарков, полученных Парламентом, а в исторической части дворца выставлены работы из художественной коллекции Швейцарской Конфедерации. Более того, с 2014 года на электронных информационных терминалах проецируется серия анимаций художника Жоэля Флюме. А в 2018 году в коридоре, ведущем к палате, где заседает Национальный совет, была торжественно открыта работа «Консенсус» Аннаика Лу Питтлу. Эта инсталляция, выбранная по результатам конкурса, стала первым постоянным произведением искусства, установленным в здании Парламента со времени его реконструкции.