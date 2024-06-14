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пятница, 14 июня 2024 года   

Новый сезон с агентством Caecilia |Nouvelle saison avec l’agence Caecilia

Автор: , Женева, .

Томас Юнг - женевский мечтатель (DR)

Давний партнер Нашей Газеты подготовил для меломанов всех возрастов и разной степени продвинутости прекрасную программу, благодаря которой вы проживете целый концертный год с музыкой.

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Ce partenaire de longue date de Nasha Gazeta a préparé un programme pour les mélomanes chevronnées et novice grâce auquel la musique vous accompagnera tout le long de l’année.

Наша Газета уже много лет сотрудничает с этим ведущим концертным агентством, основанным в Женеве в 1958 году. Партнерство, начавшееся еще с бывшим владельцем, Педро Кранцем, продлилось и при его приемнике Томасе Юнге, успешно расширившим деятельность Caecilia на немецкоязычную часть Швейцарии, прежде всего, на Цюрих и Базель. В преддверии нового музыкального сезона мы обсудили с господином Юнгом его программу, обратив особое внимание на концерты, способные в первую очередь привлечь нашу аудиторию.

Томас, четыре года назад Вы стали владельцем очень уважаемого и любимого в Женеве, но маленького по размеру агентства, которое можно отнести к «вымирающему виду» на фоне больших международных фирм, работающих в области музыкального предпринимательства. Какими преимуществами обладает музыкант, предпочитающий им вас?

Мне кажется, подход такого агентства, как Caecilia, более человеческий, если хотите, и точно более личностный – в силу именно небольшого размера и близости к каждому артисту, с которым мы работаем. Я лично и мои коллеги следим за их деятельностью, ездим на их концерты, даже если организовываем их не мы, знаем, чем они живут в настоящий момент, радуемся с ними и переживаем. В этом – традиция Caecilia, ее ДНК.

Вместе с этой прекрасной традицией Вы унаследовали от Педро Кранца и прекрасную «адресную книгу», то есть реестр музыкантов, в разные годы сотрудничавших с Caecilia. Произошли ли в нем какие-то изменения с Вашим приходом?

Принимая на себя «управление талантами», как это называется на нашем профессиональном жаргоне – а случилось это как раз перед вводом санитарных мер, прекративших всю концертную деятельность, – я прошелся с Педро Кранцем по всему списку, и мы вместе принимали решения, с кем стоит продолжить сотрудничество, а с кем нет. Критерии были разные: степень личного фактора в отношениях, причины, по которых данный артист пришел в агентство, успех сотрудничества. Кроме того, особые условия выживания в период пандемии вынудили нас определить приоритеты.

Пандемия – одна из причин. Другая – война в Украине и связанные с ней политические ограничения. Одним из клиентов агентства в течение многих лет был, например, Денис Мацуев.

Совершенно верно. В данный момент мы не сотрудничаем. Кстати, в нашем ростере есть и украинские артисты.

Есть и совершенно объективные причины для обновления ростера: время идет, одни артисты уходят, другие появляются. В программу «Великие исполнители» предстоящего сезона впервые включен концерт российского пианиста Всеволода Завидова, с которым мы уже успели познакомить наших читателей. Русских музыкантов сейчас многие сторонятся. Почему Вы решили начать работать с ним – молодым, еще не очень известным?

Прежде всего, и мне важно это подчеркнуть, наше агентство никак не связано с политикой. Мы работаем по двум направлениям: управление талантами или приглашение артистов, не обязательно из нашего реестра, для выступления в наших абонементных концертных сериях. Идти в ногу со временем, открывать новые таланты – необходимость, представлять эти таланты публике – радость. 

Игра Севы сразу произвела на меня огромное впечатление своей серьезностью, умом, невероятной для человека его возраста зрелостью. Все эти эпитеты подходят и для его личности, сочетаясь со здоровой долей уверенности в себе параллельно со скромностью и готовностью прислушиваться к советам. Обстоятельства сложились так, что недавно Сева исполнил в Базеле Первый концерт Чайковского – с огромным успехом! Однако еще до этого было запланировано его участие в нашей серии камерных концертов в Женевской Консерватории, чему мы очень рады. Надеюсь, этот концерт станет шагом к его выступлению в Виктория-холле.

Камерная музыка – еще одна традиция агентства Caecilia…

Да, и она нам очень дорога! Мы стараемся знакомить нашу публику не только с устоявшимися квартеты, в силу каких-то причин раньше здесь не выступавших, но и с новыми, не так давно созданными ансамблями. В новом поколении музыкантов немало очень талантливых, получивших прекрасную профессиональную подготовку и верных, так сказать, камерной музыке. Мне кажется, слушателям всегда интересны новые имена и новые программы. Это направление представляется мне очень перспективным, и я хочу обратить внимание на выступление прекрасного скрипача Даниэля Хоупа, ученика Иегуди Менухина, который приедет в Женеву с программой барочной музыки. Наконец, зная вашу личную любовь к вокалу, заранее приглашаю вас на концерт немецкого тенора Максимилиана Шмитта, который исполнит цикл Шуберта «Зимний путь» в сопровождении уже знакомой вашим читателям Ларисы Дедовой – обещаю, что вы получите удовольствие!

Большое спасибо, уже предвкушаю! Еще одно новое для вашего агентства, но не для читателей Нашей Газеты имя в предстоящем сезоне – это виолончелистка Анастасия Кобекина, за карьерой которой мы следим уже более десяти лет. 

Это не только первый концерт Анастасии в нашей серии, но и ее дебют в Виктория-холле! Анастасия обладает прекрасным звуком и яркой индивидуальностью, она играет на великолепном инструменте работы Страдивари, так что мы с нетерпением ждем встречи с ней!

Наша Газета внимательно следила за присутствием (или отсутствием) русской культуры в Швейцарии после начала войны. Редакция в курсе странных для нас дискуссий на тему, какую русскую музыку можно играть, а с какой лучше повременить. Но одно имя ни разу не вызвало разногласий – это имя Дмитрия Шостаковича. В предстоящем сезоне его произведения будут играть и Анастасия Кобекина, и Евгений Кисин – старый и верный друг вашего агентства. Можете ли Вы это прокомментировать?

Я сам обожаю Шостаковича и считаю его одним из самых выдающихся музыкантов 20 века. Но комментировать программы концертов не могу, поскольку это выбор самих музыкантов, в который я не вмешиваюсь, особенно если речь идет о таких мастерах, как Евгений Кисин или Григорий Соколов, который тоже вернется в Женеву в будущем году, как и Николай Луганский, концерты которого пройдут в Цюрихе и Базеле. Также в Цюрихе выступят пианисты Анастасия Волчок и Алексей Володин – с программой для двух роялей. Обращаю ваше внимание и на женевские концерты Джошуа Белла с престижнейшим лондонским камерным оркестром Академия святого Мартина в полях (Academy of St. Martin in the Fields) и блестящего польского пианиста Кристиана Зиммермана, в какой-то момент по неизвестной мне причине решившего больше в Женеве не выступать, но, к счастью для нас, изменившего свое решение!

От редакции: Предстоящий сезон агентства Caecilia представляется нам очень насыщенным и интересным, и мы предвкушаем удовольствие рассказывать вам более подробно об отдельных концертах. Самый надежный способ не пропустить их – приобрести абонемент в соответствии с вашими музыкальными предпочтениями и бюджетом: решение найдется для всех меломанов! Всю практическую информацию вы найдете на сайтах агентства.

https://www.grandsinterpretes.ch/home
www.meisterinterpreten.ch
www.konzerte-basel.ch
www.konzertgesellschaft.ch

концертные агентства Швейцарии
музыкальная жизнь Швейцарии
русская музыка в Швейцарии; русская музыкальная школа
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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