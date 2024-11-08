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пятница, 8 ноября 2024 года   

Николай Луганский в Цюрихе |Nikolaï Louganski à Zurich

Автор: , Цюрих, .

Играет Николай Луганский © Nikita Larionov

18 ноября российский пианист предложит швейцарским любителям классической музыки программу из произведений Мендельсона-Бартольди, Рахманинова и Вагнера.

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Le 18 novembre, le pianiste russe offrira aux amateurs suisses de musique classique un programme composé d'œuvres de Mendelssohn-Bartholdy, Rachmaninov et Wagner.

Швейцарским меломанам повезло: несмотря на все препятствия, Николай Луганский дважды побывает в нашей стране за один календарный год. Именно календарный, так как его прошлое выступление (в апреле, в Женеве) и предстоящее, в Цюрихе, «распадаются» на два музыкальных сезона. При этом доля преемственности, как теперь модно выражаться, в наличии: часть женевской программы прозвучит и в городе на Лиммате.

Эта часть посвящена опере и Рихарду Вагнеру, а точнее переложениям оперной музыки великого немецкого композитора для фортепиано, включенным, в исполнении Николая Луганского, в диск «Рихард Вагнер: Знаменитые оперные сцены», выпущенный лейблом Harmonia Mundi в марте 2024 года. Как выяснилось прошлой весной, Вагнер – любимый композитор Николая Львовича, хоть и пришел он к нему неожиданным путем – через Пруста. Как это получилось, он подробно рассказал читателям Нашей Газеты, почитайте, кому интересно. А мы напомним, что гостям цюрихского Тонхалле предстоит услышать Четыре сцены из «Гибели богов» (Любовный дуэт Зигфрида и Брунгильды, Путешествие Зигфрида по Рейну, Траурный марш на смерть Зигфрида и Сцену жертвоприношения Брунгильды) в транскрипции Николая Луганского и транскрипцию сцены «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда», сделанную в 1867 году Ференцем Листом.

Но это будет во втором отделении. А в первом прозвучат песни. Без слов. Именно так, «Песни без слов» (« Lieder ohne Worte ») называется цикл Феликса Мендельсона-Бартольди, считающийся вершиной его фортепианного творчества и сочинявшийся им на протяжении практически всей жизни, но в основном в середине 19 века, в момент, когда концертная эстрада стала делить с оперным театром звание центра музыкальной жизни Германии. Первая из восьми тетрадей, которые в наши дни назвали бы «песенниками», была издана в 1834 году, а написана в годы молодости, под впечатлением путешествий по Италии и Швейцарии. Две же последние тетради, объединяющие пьесы последних лет, были изданы уже после смерти композитора.

Всего песен сорок восемь, и отсутствие слов, а иногда и названий, вовсе не означает отсутствия содержания: прислушайтесь, и вы услышите всю гамму чувств и эмоций, на которые только способен человек! Для предстоящего концерта в Цюрихе Николай Луганский отобрал шесть песен – уверены, что прекрасные мелодии еще долго будут крутиться в ваших головах…

Не сомневаемся мы и в том, что вы получите удовольствие от Этюдов-картин Сергея Рахманинова, причем из двух опусов: №№ 2, 4, 5, 7 из опуса 33, сочиненного в 1911 году, и №№ 8 и 9 опуса 39, датированного 1917 годом. Этот цикл из девяти пьес стал последним произведением, завершенным композитором в России – в конце революционного года он отправился на гастроли в Швецию и на родину уже не вернулся.

В любом справочнике вы прочитаете, что само определение «этюды-картины», которое Рахманинов дал своим пьесам, указывает на соединение виртуозно пианистических задач с осознанным стремлением к красочному «живописанию в звуках» и конкретной характеристичности образов. «Живописание в звуках» – не есть ли это иное название песен без слов? Как и сочинения Мендельсона-Бартольди, этюды-картины не имеют заголовков, которые указывали бы на их содержание, ограничиваясь указанием тональности, но по свидетельству близких композитору людей, Рахманинов говорил, что в основу каждого из этюдов им был положен определенный программный замысел. Каков он, вам предстоит разгадать, побывав на концерте Николая Луганского в Цюрихе, билеты на который проще всего заказать здесь

русская музыка в Швейцарии
Русская музыкальная школа
современные русскте пианисты
Николай Луганский
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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