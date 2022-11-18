Нашим постоянным читателям не надо представлять музей Барбье-Мюллер – крупнейшую частную коллекцию так называемого примитивного искусства. Однако не все в курсе, что в этом году он отмечает свое 45-летие. Дата не круглая, однако выставка, приуроченная к ней, вполне тянет на звание юбилейной.

Диалог между произведениями искусства, созданными разными авторами часто в разные эпохи, – прием, прочно укоренившийся в современной музеографии. Отдавая дань модной тенденции, музей Барбье-Мюллер также предлагал в последние годы экспозиции, в которых предметы из его огромной, более пяти тысяч экспонатов, коллекции на время занимают места рядом с приглашенными гостями. Среди недавних примеров назовем великолепную выставку «Wabi-Sabi» с участием американского фотографа Стива Маккарри или «Расхождения и сходства», познакомившую женевцев с творчеством Жака Кауфмана.

На этот раз директор музея Лоранс Матте пошла еще дальше, предложив публике уже не диалог, а, если хотите, «триалог»: в Женеву были приглашены сразу два мастера – скульптор, гравировщик и художница Зое Уврие и скульптор Арик Леви. Она парижанка, он израильтянин, их общая мастерская находится в Сен-Поль-де-Вансе, на Лазурном берегу, где, кажется, сам климат способствует плодотворному творчеству.

На вернисаже Лоранс Матте рассказала, что проект был задуман еще три года назад, однако планы нарушила пандемия коронавируса. Но время не было потрачено зря: Зое и Арик смогли основательно подготовиться – 80% представленных ими работ созданы специально для выставки в музее Барбье-Мюллер, предоставившем им полную творческую свободу. Правда, чтобы добиться карт-бланш, «пришлось в течение долгих месяцев уговаривать Лоранс», поделился секретом Арик Леви и прокомментировал данное выставке название: «Невидимое часто интереснее того, что видно глазу, и сильнее него».

Зое Уврие выросла в африканской культуре, которой профессионально увлекались ее родители. По ее словам, их парижская квартира была полна предметов быта и творениями ремесленников, свезенных из разных африканских стран. Была там даже живая обезьяна. А Арик Леви недавно побывал в Габоне (на вернисаже присутствовала посол этой страны), и теперь в Женеве можно увидеть результат его общения с местными мастерами.

Стихия Зое – дерево. Ее гравюры – это волшебные картины, принимающие форму то китайской ширмы, то японского матового зеркала. На каждой из них присутствует «сырье» – дерево, в самых причудливых своих ипостасях. «Я очень люблю этот глубинный, порой мистический контакт, который позволяет работа с деревом. Не сравнивая себя с африканскими художниками и ремесленниками, я связываю мою работу с чувствами и создаю свои гравюры, не стараясь вкладывать в них какой-то особый смысл. Все, что происходит из земли, – зерна, ветви, листья, завораживает меня и открывает новые миры», – поделилась Зое Уврие. Нам особенно понравилась гравюра «L’éclipse», которая, по словам художницы, изображает ночное небо в момент лунного затмения, когда вместо луны – черное пятно в обрамлении ветвей. Красота невероятная!

Арик Леви, со своей стороны, отобрал из собрания музея Барбье-Мюллер четыре маски, щит и тамбур. По его словам, в них заключены таинственные силы, реальный магнетизм, сила, лежащая в основе духовности. Скульптор «противопоставил» им творения из бронзы – одни небольшого размера, другие монументальные, придав им вневременной, а может, и бессмертный характер.

Обратите внимание и на названия, которые два художника дали своим работам: у Зое это все больше имена собственные, преимущественно женские, а у Арика – что-то техническое, словно вышедшее из замятинского «Мы». Предпочтение цифр словам он объясняет дислексией, позволяющей ему видеть мир по-иному, и с присущим ему юмором добавляет: «Если вдуматься, вся наша жизнь – А4. Документы на листе этого формата сопровождают нас на всем ее протяжении – от свидетельства о рождении до свидетельства о смерти».

«Вся наша жизнь – А4». Не Шекспир, но приглашает задуматься. И высказать вслух невидимые мысли.

От редакции: Выставка «Невидимые мысли» будет проходить в музее Барбье-Мюллер до 3 сентября 2023 года. Но не ждите последнего момента, чтобы посетить ее, ведь наверняка захочется вернуться!