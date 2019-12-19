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четверг, 19 декабря 2019 года   

Борьба с гомофобией в Швейцарии|La lutte contre l'homophobie en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 19. 12. 2019. Просмотров: 10

(pixabay.com)

На референдуме 9 февраля 2020 года швейцарцам предстоит выразить свое мнение о дополнении к статье 261 bis Уголовного кодекса, которое предполагает защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации. |
Lors du référendum le 9 février 2020, les Suisses devront se prononcer sur la modification de l'article 261 bis du Code pénal, qui prévoit la protection contre la discrimination en raison de sa sexualité.

17 декабря Федеральный совет и парламент запустили кампанию в поддержку дополнения к УК: «никто не должен подвергаться дискриминации в связи с тем, что он является гомосексуалистом, гетеросексуалом или бисексуалом», подчеркивается в коммюнике на сайте правительства. Изначально с парламентской инициативой касательно пересмотра законодательства выступил член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар. Сегодня в УК Швейцарии предусмотрено наказание за дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам.

Правительство и Федеральное собрание полагают, что дополнение к статье 261 bis не ограничивает свободу слова, можно будет по-прежнему выражать свое мнение, при условии, что говорящий не унижает человеческое достоинство других и не отрицает их права. Запрет коснется явных попыток оскорбить членов ЛГБТ-сообщества и подстрекательств к ненависти в их отношении. Кроме того, владельцы ресторанов, кинотеатров и отелей не смогут отказать в обслуживании потенциальным клиентам только потому, что те являются гомосексуалистами. Дополнение к УК не распространяется на оскорбительные заявления в адрес людей с патологическими сексуальными предпочтениями, например, педофилов.

Со своей стороны, партия UDF (Федеральный демократический союз) и Народная партия Швейцарии (UDC) выступают против изменения статьи 261 bis и еще в ноябре этого года запустили свою кампанию. Представитель организационного комитета, член UDC Микаэль Фраушигер подчеркнул в интервью газете 24heures, что лично он гораздо чаще сталкивался с враждебностью в свой адрес «как член Народной партии Швейцарии, а не как гей». Политик добавил, что представителей ЛГБТ-сообщества не следует воспринимать как слабое меньшинство, которое нуждается в защите, «мы хотим по праву занять свое место в обществе». Он признался, что в связи с его выступлением против расширения статьи 261 bis услышал немало оскорблений от членов ЛГБТ-сообщества, но «молодые геи меня поблагодарили».

Член UDF Катарина Бауманн опасается неприятных последствий в случае, если население скажет «да»: владельцы гостиниц, отказывающиеся сдать гомосексуалистам номера, рискуют оказаться в суде. Как и булочник, по религиозным соображениям не желающий испечь свадебный торт для однополой пары.

Микаэль Фраушигер рассказал, что его уже не пускали в отели с его другом – в мусульманских странах. Политик не чувствует себя униженным, напоминая, что следует «уважать свободу каждого». В то же время, он требует уважения к себе, как к человеку, но предпочитает останавливаться в отелях, хозяева которых дружелюбно относятся к гомосексуалистам. Со своей стороны, Мюриэль Вегер, директор романдского отделения организации  Pink Cross, защищающей права членов ЛГБТ-сообщества, подчеркнула, что «мы не требуем особых прав, […] хотим лишь бороться с серьезными случаями гомофобии». Мюриэль Вегер отметила, что среди гомосексуалистов очень высокий уровень самоубийств, а обновление УК станет признаком того, что государство не потерпит дискриминации в их адрес.

 

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