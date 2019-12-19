17 декабря Федеральный совет и парламент запустили кампанию в поддержку дополнения к УК: «никто не должен подвергаться дискриминации в связи с тем, что он является гомосексуалистом, гетеросексуалом или бисексуалом», подчеркивается в коммюнике на сайте правительства. Изначально с парламентской инициативой касательно пересмотра законодательства выступил член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар. Сегодня в УК Швейцарии предусмотрено наказание за дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам.



Правительство и Федеральное собрание полагают, что дополнение к статье 261 bis не ограничивает свободу слова, можно будет по-прежнему выражать свое мнение, при условии, что говорящий не унижает человеческое достоинство других и не отрицает их права. Запрет коснется явных попыток оскорбить членов ЛГБТ-сообщества и подстрекательств к ненависти в их отношении. Кроме того, владельцы ресторанов, кинотеатров и отелей не смогут отказать в обслуживании потенциальным клиентам только потому, что те являются гомосексуалистами. Дополнение к УК не распространяется на оскорбительные заявления в адрес людей с патологическими сексуальными предпочтениями, например, педофилов.



Со своей стороны, партия UDF (Федеральный демократический союз) и Народная партия Швейцарии (UDC) выступают против изменения статьи 261 bis и еще в ноябре этого года запустили свою кампанию. Представитель организационного комитета, член UDC Микаэль Фраушигер подчеркнул в интервью газете 24heures, что лично он гораздо чаще сталкивался с враждебностью в свой адрес «как член Народной партии Швейцарии, а не как гей». Политик добавил, что представителей ЛГБТ-сообщества не следует воспринимать как слабое меньшинство, которое нуждается в защите, «мы хотим по праву занять свое место в обществе». Он признался, что в связи с его выступлением против расширения статьи 261 bis услышал немало оскорблений от членов ЛГБТ-сообщества, но «молодые геи меня поблагодарили».





Член UDF Катарина Бауманн опасается неприятных последствий в случае, если население скажет «да»: владельцы гостиниц, отказывающиеся сдать гомосексуалистам номера, рискуют оказаться в суде. Как и булочник, по религиозным соображениям не желающий испечь свадебный торт для однополой пары.Микаэль Фраушигер рассказал, что его уже не пускали в отели с его другом – в мусульманских странах. Политик не чувствует себя униженным, напоминая, что следует «уважать свободу каждого». В то же время, он требует уважения к себе, как к человеку, но предпочитает останавливаться в отелях, хозяева которых дружелюбно относятся к гомосексуалистам. Со своей стороны, Мюриэль Вегер, директор романдского отделения организации Pink Cross, защищающей права членов ЛГБТ-сообщества, подчеркнула, что «мы не требуем особых прав, […] хотим лишь бороться с серьезными случаями гомофобии». Мюриэль Вегер отметила, что среди гомосексуалистов очень высокий уровень самоубийств, а обновление УК станет признаком того, что государство не потерпит дискриминации в их адрес.