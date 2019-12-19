Автор: Лейла Бабаева, Берн, 19. 12. 2019. Просмотров: 10
17 декабря Федеральный совет и парламент запустили кампанию в поддержку дополнения к УК: «никто не должен подвергаться дискриминации в связи с тем, что он является гомосексуалистом, гетеросексуалом или бисексуалом», подчеркивается в коммюнике на сайте правительства. Изначально с парламентской инициативой касательно пересмотра законодательства выступил член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар. Сегодня в УК Швейцарии предусмотрено наказание за дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам.
Правительство и Федеральное собрание полагают, что дополнение к статье 261 bis не ограничивает свободу слова, можно будет по-прежнему выражать свое мнение, при условии, что говорящий не унижает человеческое достоинство других и не отрицает их права. Запрет коснется явных попыток оскорбить членов ЛГБТ-сообщества и подстрекательств к ненависти в их отношении. Кроме того, владельцы ресторанов, кинотеатров и отелей не смогут отказать в обслуживании потенциальным клиентам только потому, что те являются гомосексуалистами. Дополнение к УК не распространяется на оскорбительные заявления в адрес людей с патологическими сексуальными предпочтениями, например, педофилов.
Со своей стороны, партия UDF (Федеральный демократический союз) и Народная партия Швейцарии (UDC) выступают против изменения статьи 261 bis и еще в ноябре этого года запустили свою кампанию. Представитель организационного комитета, член UDC Микаэль Фраушигер подчеркнул в интервью газете 24heures, что лично он гораздо чаще сталкивался с враждебностью в свой адрес «как член Народной партии Швейцарии, а не как гей». Политик добавил, что представителей ЛГБТ-сообщества не следует воспринимать как слабое меньшинство, которое нуждается в защите, «мы хотим по праву занять свое место в обществе». Он признался, что в связи с его выступлением против расширения статьи 261 bis услышал немало оскорблений от членов ЛГБТ-сообщества, но «молодые геи меня поблагодарили».
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