Автор: Ника Пархомовская, Цюрих, 20.02.2024.
До 28 апреля в Швейцарском Национальном музее в Цюрихе проходит выставка Italianità. Рассказываем, почему ее стоит посетить, даже если вы не имеете никакого отношения к итальянской общине Швейцарии.|
L’exposition Italianità a lieu au Musée national suisse à Zurich jusqu’au 28 avril. Elle mérite une visite même si vous n’avez pas de lien avec la communauté italienne.
Как известно, итальянский язык является одним из государственных языков Швейцарии, а его носители живут отнюдь не только в единственном италоязычном кантоне – Тичино – или в частично италоязычном Граубюндене. Однако так называемый «итальянский темперамент», итальянский образ жизни и подход к работе встречаются в других регионах Конфедерации не так часто. Кураторы выставки в Цюрихе задумали не просто рассказать о специфике средиземноморского мировосприятия, но понять, какое влияние итальянские жители страны – как родившиеся в Швейцарии, так и приехавшие сюда в разные годы – оказали на истинно швейцарский менталитет и насколько они интегрированы в местное общество. Для этого вместо обычных музейных экспонатов, то есть произведений искусства, предметов мебели и быта, они используют записанные на видео рассказы и семейные фото.
Но самое главное тут, конечно, сами герои. Кто они? Десять человек разного возраста и социального статуса, которые по разным причинам и в разное время переехали из Италии в Швейцарию. Вот борец за права женщин Розанна, которая долгие годы живет в Цюрихе, но до сих пор не говорит по-немецки. Вот симпатяга Иван, которого в Армении принимают за армянина, а в Ливане за бедуина. Вот Нунцио, который спустя много лет после переезда все еще чувствует себя «итальянцем за границей». А вот учительница итальянского Лара, чьи родители ощущали себя иностранцами и всегда хотели вернуться на родину. Или Сандро, которого мама увезла в Женеву, чтобы спасти от фашистов, и который интегрировался в швейцарскую жизнь, играя в футбол и гоняя на лыжах.
Вита рассказывает, что эмигрировала дважды: сначала, когда ей было 7 лет, они с семьей переехали в Ломбардию, а позже она перебралась в Швейцарию, которая тогда казалась настоящей «американской мечтой». Теперь она вернулась на родину, но ее дети остались в Швейцарии, и Вита по ним очень скучает. Уроженец Обвальдена Саша рассказывает о том, как в детском саду учил один язык, а в школе другой и вынужден был переходить с языка на язык каждый раз, когда переходил через перевал. Еще он говорит о существующей до сих пор ксенофобии, о том, что в Швейцарии огромная община итальянских рабочих, и что ему всегда приходилось стараться больше, чем тем, кто родился в немецкоязычных семьях. Себя он идентифицирует как «жителя Швейцарии, который говорит на итальянском, но при этом родом не из Тичино».
О проблемах, связанных с адаптацией итальянцев в Швейцарии, говорит не только этот представитель старшего поколения интервьюируемых. Почти все так или иначе рассказывают о непринятии, о сложностях ассимиляции, о том, насколько они легче и даже легкомысленнее относятся к жизни, чем всегда серьезные швейцарцы. Некоторые, смеясь, подтверждают, что итальянцы действительно активно жестикулируют и любят выпить, а кто-то упоминает про католицизм и семейные традиции. Но во всех десяти интервью есть история – история пути, интеграции и связанных с ней реалий, которые волнуют любого новоиспеченного эмигранта. В них также обязательно присутствует история любви – к своей родине, то есть к месту, где Аддеи, Джемма, Иван, Лара, Нунцио, Пьер, Розанна, Саша, Сандро и Вита родились или выросли, и к Швейцарии, их «второй родине», где все они искали и, кажется, нашли лучшую жизнь.
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