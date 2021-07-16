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пятница, 16 июля 2021 года   

Наша «Ольга» в Каннах|Notre «Olga» à Cannes

Автор: Заррина Салимова, Лозанна-Канны, 16. 07. 2021.

Кадр из фильма «Ольга». Фото: Semainedelacritique.com

Лента французского режиссера Эли Граппа о пятнадцатилетней гимнастке по имени Ольга, судьба которой тесно связана с Украиной и Швейцарией, получила приз на Каннском фестивале.

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Le film du réalisateur français Elie Grappa sur une gymnaste de 15 ans, Olga, dont le destin est étroitement lié à l’Ukraine et à la Suisse a été primé au Festival de Cannes.

Ценители кино знают, что в эти дни на Лазурном берегу проходит, без преувеличения, главное европейское кинособытие года - Каннский кинофестиваль. Один из фильмов, участвующих в конкурсной программе, привлек наше особое внимание. Речь идет о дебютной полнометражной картине «Ольга» французского режиссера Эли Граппа.

По режиссерским меркам, Эли совсем еще молод. Он родился в 1994 году в Лионе, где в течение десяти лет изучал классическую музыку. В 2011 году поступил на факультет кино в Кантональную школу искусств Лозанны (ECAL), которую окончил в 2015-м. Еще будучи студентом, он снял два короткометражных фильма – «Репетиция» и дипломный проект «Подвешенный». Обе ленты были отобраны для участия в нескольких международных фестивалях.

Во время учебы в Лозанне Эли заинтересовался событиями в Украине. Работая над документальным фильмом об оркестре, он снимал украинскую скрипачку, которая приехала в Швейцарию незадолго до Евромайдана. «То, с каким трепетом она рассказывала мне о революции и о том, как эти образы повлияли на нее, глубоко тронуло меня. У меня было желание снять „страсть“, проследить историю героини, которая должна, вопреки себе, примирить личные желания с ходом истории», - рассказал Эли журналистам накануне Каннского фестиваля. Для Граппа было важным рассмотреть вопрос становления личности через призму подросткового возраста, когда человек ищет себя и учится понимать свои цели и желания. «Это также момент, когда человек впервые сталкивается с политикой», - добавил режиссер, который решил воплотить эти идеи в своем фильме «Ольга».

События в картине разворачиваются в 2013 году вокруг пятнадцатилетней гимнастки по имени Ольга, которая разрывается между двумя странами: Швейцарией, где она тренируется к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпийским играм, и Украиной, где ее мать, политическая журналистка, освещает события Евромайдана и подвергается преследованиям за критику власти. Исторические акции протеста в Киеве показаны глазами девушки-подростка, переживающей также кризис взросления.

В фильме реальность перекликается с художественным вымыслом. Так, в ленте использованы видеоролики, снятые киевскими демонстрантами на телефоны, а многие роли сыграли непрофессиональные актеры. Кастинг проходил среди украинских спортсменов, и главная роль досталась гимнастке Анастасии Будяшкиной. Она, как и ее героиня Ольга, родом из Луганска и из-за войны была вынуждена с родителями переехать в Киев. Съемки фильма проходили в Швейцарии, Германии и Украине и немного затянулись из-за эпидемии и санитарных ограничений.

Добавим, что лента участвовала в секции «Неделя критики», основанной в 1962 году, когда Французская ассоциация кинокритиков в рамках Каннского кинофестиваля создала отдельный конкурс для молодых талантов и их первых фильмов. Именно на «Неделе критики» дебютировали, например, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Франсуа Озон и Вонг Кар-Вай, ставшие впоследствии всемирно известными режиссерами. Показ «Ольги» прошел с таким успехом, что лента стала кандидатом на получение «Золотой камеры», премии Каннского кинофестиваля за лучший дебютный полнометражный фильм, представленный в одной из конкурсных программ. Пока же сценаристы «Ольги» Эли Грапп и Рафаэль Десплешен получили другую почетную награду фестиваля – премию Ассоциации авторов и композиторов драматического искусства (SACD).

 

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