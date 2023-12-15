Автор: Надежда Сикорская, Гштаад, 15.12.2023.
С 26 января по 3 февраля в знаменитом курортном городке пройдет очередной международный фестиваль «Музыкальные вершины». Билеты на некоторые концерты стоит заказывать уже сейчас.|
La nouvelle édition du festival international « Sommets Musicaux » aura lieu du 26 janvier au 3 février. Vu la qualité du programme, il est recommandé de réserver les billets pour certains concerts dès aujourd’hui.
Наступление января означает для швейцарских меломанов поездку в Гштаад. Хотя бы на один вечер. А лучше на выходные. А еще лучше не недельку, это уж у кого как получается. Действительно, здесь удается совместить полезное с приятным: с утра катайся себе на лыжах, очищай легкие горным воздухом, а после обеда – милости просим на концерты, для очищения души.
Завсегдатаи фестиваля знают, что каждый год какой-то один инструмент выбирается на роль «солиста». На этот раз эта честь выпала фортепиано, а на роль ментора молодых пианистов – это еще одна фестивальная традиция – приглашен сэр Стивен Хью. Прекрасный английский музыкант, в 2005 году получивший австралийское гражданство – в Австралии родился его отец, в 2014-м – орден Командора Британской империи, а в 2022-м произведенный Королевой Елизаветой Второй в рыцари, периодически преподает в Королевской Академии музыки, руководит Международной кафедрой фортепиано в своем родном Королевском Северном колледже Манчестера и является членом кафедры фортепиано в Джульярдской школе Нью-Йорка. Сэр Хью – не только плодовитый музыкант (им записано более 60 дисков), но и автор четырех книг о музыке и регулярный автор статей в ведущих англоязычных изданиях. Участник практически всех знаковых фестивалей, он особенно отличился на знаменитом лондонском BBC Proms, где выступил 29 (!) раз, исполнив, в частности, все (!) произведения П. И. Чайковского для фортепиано с оркестром – эту серию он позже повторил с Чикагским симфоническим оркестром.
Сэр Стивен Хью откроет фестиваль в Гштааде концертом 26 января в церкви Саанена. В сопровождении Бернского симфонического оркестра под управлением Николаса Картера он исполнит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром соль минор оп. 25 Ф. Мендельсона. В тот же вечер прозвучат «Сюита из времен Хольберга» Э. Грига для струнных и Первая симфония Л. Ван Бетховена.
Еще один пианист, сразу привлекший наше внимание в фестивальной программе, это Слава Гершович, которого мы еще никогда не слышали, но о котором много наслышаны. С точки зрения гражданства Слава француз, но… судите сами. Он родился в 1999 году в Монако в семье потомственных скрипачей: его дед Юрий был первой скрипкой Белорусского национального оркестра, бабушка Виктория – второй скрипкой этого же оркестра, отец Александр – скрипач-солист оркестра Монако, мама Маргарита – скрипачка, профессор Монакской академии искусств, брат Давид – скрипач-виртуоз, одно время он был солистом Люцернского оркестра, а теперь работает концертмейстером Бернского. Начав учиться музыке в монакской Музыкальной академии имени Райнера III, он продолжил профессиональное образование в классе российского педагога Рены Шерешевской в Париже. 27 января в часовне Гштаада Слава Гершович, с которым мы обязательно познакомим вас поближе в ближайшее время, исполнит произведения Баха, Равеля, Листа и Беффа. Кто такой Беффа, спросите вы? Отвечаем. Кароль Беффа – приглашенный фестивалем франко-швейцарский «композитор в резиденции». Его сочинение «День и ночь», написанное по заказу «Музыкальных вершин», обязательно к исполнению всеми участвующими в фестивале молодыми пианистами.
Не сомневаемся, что многих наших читателей привлечет концерт скрипача Даниэля Лозаковича, за головокружительной карьерой которого Наша Газета следит уже много лет. На этот раз Даниэль исполнит Концерт № 2 Ф. Мендельсона в сопровождении Лозаннского камерного оркестра под управлением Рено Капюсона. (30 января 2024 года, в церкви Саанена)
И еще один концерт, который никак нельзя, на наш взгляд, пропустить. 3 февраля в церкви Саанена прекрасные Марта Аргерих и Нельсон Гёрнер исполнят Симфонические танцы для двух роялей Сергея Рахманинова – похоже, празднование 150-летия великого русского композитора плавно перетечет из этого года в следующий.
От редакции: Со всеми подробностями программы вы можете ознакомиться на сайте фестиваля. До встречи в Гштааде!
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