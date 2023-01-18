Наша Газета уже не раз рассказывала о пианисте Нельсоне Гернере, участнике долгожданного первого послекарантинного концерта Оркестра Романдской Швейцарии в июне 2020 года. Напомним, что Нельсон родился в 1969 году в городе Сан-Педро, очень рано проявил интерес к музыке и был объявлен вундеркиндом. Поступив в консерваторию родного города, уже в 11 лет он выступил с первым сольным концертом. Победа на конкурсе Листа в Буэнос-Айресе дала ему право на дебют в знаменитом Театре Колон с Филармоническим оркестром Буэнос-Айреса. После этого он и приехал в Женевскую консерваторию продолжать свое профессиональное образование в классе Марии Типо. Считая, что именно с победы на Женевском международном конкурсе «по-настоящему» началась его международная карьера, швейцарцы давно считают этого аргентинца своим. Нельсон активно концертирует по всему миру и как солист, и в ансамблях: с ним любят играть Марта Аргерих, Соль Гамбетта, Борис Бровцын, Вадим Репин, Гари Хоффман, Стивен Иссерлис…

В программу предстоящего концерта в Виктория-холле из серии «Великие исполнители» Нельсон Гернер включил три произведения, об истории создания которых мы кратко расскажем.

Свою фортепианную сонату № 28 ля мажор, ор. 101 Л. ван Бетховен сочинял в 1815-1816 годах. Она была впервые опубликована в начале 1817-го и открыла собой группу так называемых «последних сонат» композитора, объединенных единством творческих тенденций. Бетховен посвятил ее баронессе Доротее Эртман – жене австрийского офицера и весьма даровитой пианистке, занимавшейся под его руководством и, по свидетельству современников, прекрасно исполнявшей его сочинения. Соната op. 101, вначале благожелательно принятая современниками, впоследствии не раз возбуждала споры, в которые оказывались вовлеченными специалисты разных стран. Так, критику сонаты со стороны Вильгельма Ленца, учившегося в Дерптском и Петербургском университетах и получившего особую известность в России за свой капитальный труд «Бетховен и его три стиля», высмеял Александр Серов, высоко ценивший заключительный этап творчества Бетховена. Лев Толстой, автор «Крейцеровой сонаты», в эссе 1897 года «Что такое искусство?» выразил мнение, что 101-я соната – это «только неудачная попытка искусства, не содержащая никакого определенного чувства и поэтому ничем не заражающая». Позволим себе не согласиться со Львом Николаевичем, ведь тот факт, что соната вызвала столько разногласий, как раз и свидетельствует о том, что она выполнила главную миссию произведения искусства – не оставила слушателей равнодушными.

«Карнавал» Р. Шумана, ор. 9, был написан в 1834 году и признается всеми специалистами как наиболее яркое претворение идейно-эстетической концепции композитора, целью и содержанием которой была борьба с рутиной в искусстве и в жизни. Год создания произведения имеет особое значение, поскольку в том же году появилась и «Новая музыкальная газета». Проявив немного любознательности, легко узнать из открытых источников, что музыкальный замысел «Карнавала» перекликается с содержанием одного из шумановских литературных очерков, в котором в виде отчета корреспондента-давидсбюндлера описывается бал, якобы данный редактором «Новой музыкальной газеты» с тем, чтобы ознакомить присутствующих с музыкальными новинками. На балу происходят комические стычки между давидсбюндлерами и филистерами, в результате чего один из филистеров поспешил на следующий же день обрушиться на «Карнавал» с ругательной рецензией.

Завершит программу концерта Соната си минор, ор. S 178 Ф. Листа, одно из двух крупных произведений в духе «симфонических поэм», которое композитор посвятил фортепиано, завершив работу в 1853 году.

Не надо обладать особой наблюдательностью, чтобы заметить, что программа выстроена в хронологическом порядке. Но хорошо зная, насколько тонким музыкантом является Нельсон Гернер, мы подозревали, что три эти произведения отобраны им не просто так. И не ошиблись.

– Действительно, между этими произведениями есть глубинные связи, не всегда сразу бросающиеся в глаза, – пояснил Нашей Газете пианист, едва вернувшись из турне по Японии и уже спеша на занятие со студентами в Женевской консерватории. – Опус 101 представляется мне самым шумановским из всех сонат Бетховена, с этим Маршем во второй части, который мы встречаем во стольких циклах Шумана. Это соната «шумановская» также в силу своей очень мягкой, гибкой формы, одновременно очень свободной и очень выстроенной. Разработка темы в сонате Листа достойна лучших сонат Бетховена. В ней Лист превосходит форму сонаты и подчиняет ее своему творческому замыслу, как этот делал Бетхвовен. Посвящена эта соната автору «Карнавала», цикла, которым Лист восхищался и который одним из первых целиком представил публике.

Надеемся, что теперь, отправившись на концерт и слушая прекрасную музыку в прекрасном же исполнении Нельсона Гернера, вы сможете уловить все эти глубинные связи невооруженным ухом. Торопитесь заказать билеты!