Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 18 января 2023 года   

Бетховен, Шуман, Лист – глубинные связи|Beethoven, Schumann, Liszt et leurs liens sous-jacents

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 18. 01. 2023.

Пианист Нельсон Гернер Photo © Marco Borggreve

25 января прекрасный аргентинский пианист Нельсон Гернер исполнит в Женеве сонаты европейских классиков.

|

Le 25 janvier le grand pianiste argentin Nelson Goerner interprètera à Genève les sonates des compositeurs classiques européens.

Наша Газета уже не раз рассказывала о пианисте Нельсоне Гернере, участнике долгожданного первого послекарантинного концерта Оркестра Романдской Швейцарии в июне 2020 года. Напомним, что Нельсон родился в 1969 году в городе Сан-Педро, очень рано проявил интерес к музыке и был объявлен вундеркиндом. Поступив в консерваторию родного города, уже в 11 лет он выступил с первым сольным концертом. Победа на конкурсе Листа в Буэнос-Айресе дала ему право на дебют в знаменитом Театре Колон с Филармоническим оркестром Буэнос-Айреса. После этого он и приехал в Женевскую консерваторию продолжать свое профессиональное образование в классе Марии Типо. Считая, что именно с победы на Женевском международном конкурсе «по-настоящему» началась его международная карьера, швейцарцы давно считают этого аргентинца своим. Нельсон активно концертирует по всему миру и как солист, и в ансамблях: с ним любят играть Марта Аргерих, Соль Гамбетта, Борис Бровцын, Вадим Репин, Гари Хоффман, Стивен Иссерлис…

В программу предстоящего концерта в Виктория-холле из серии «Великие исполнители» Нельсон Гернер включил три произведения, об истории создания которых мы кратко расскажем.

Свою фортепианную сонату № 28 ля мажор, ор. 101 Л. ван Бетховен сочинял в 1815-1816 годах. Она была впервые опубликована в начале 1817-го и открыла собой группу так называемых «последних сонат» композитора, объединенных единством творческих тенденций. Бетховен посвятил ее баронессе Доротее Эртман жене австрийского офицера и весьма даровитой пианистке, занимавшейся под его руководством и, по свидетельству современников, прекрасно исполнявшей его сочинения. Соната op. 101, вначале благожелательно принятая современниками, впоследствии не раз возбуждала споры, в которые оказывались вовлеченными специалисты разных стран. Так, критику сонаты со стороны Вильгельма Ленца, учившегося в Дерптском и Петербургском университетах и получившего особую известность в России за свой капитальный труд «Бетховен и его три стиля», высмеял Александр Серов, высоко ценивший заключительный этап творчества Бетховена. Лев Толстой, автор «Крейцеровой сонаты», в эссе 1897 года «Что такое искусство?» выразил мнение, что 101-я соната это «только неудачная попытка искусства, не содержащая никакого определенного чувства и поэтому ничем не заражающая». Позволим себе не согласиться со Львом Николаевичем, ведь тот факт, что соната вызвала столько разногласий, как раз и свидетельствует о том, что она выполнила главную миссию произведения искусства не оставила слушателей равнодушными.

«Карнавал» Р. Шумана, ор. 9, был написан в 1834 году и признается всеми специалистами как наиболее яркое претворение идейно-эстетической концепции композитора, целью и содержанием которой была борьба с рутиной в искусстве и в жизни. Год создания произведения имеет особое значение, поскольку в том же году появилась и «Новая музыкальная газета». Проявив немного любознательности, легко узнать из открытых источников, что музыкальный замысел «Карнавала» перекликается с содержанием одного из шумановских литературных очерков, в котором в виде отчета корреспондента-давидсбюндлера описывается бал, якобы данный редактором «Новой музыкальной газеты» с тем, чтобы ознакомить присутствующих с музыкальными новинками. На балу происходят комические стычки между давидсбюндлерами и филистерами, в результате чего один из филистеров поспешил на следующий же день обрушиться на «Карнавал» с ругательной рецензией.

Завершит программу концерта Соната си минор, ор. S 178 Ф. Листа, одно из двух крупных произведений в духе «симфонических поэм», которое композитор посвятил фортепиано, завершив работу в 1853 году.

Не надо обладать особой наблюдательностью, чтобы заметить, что программа выстроена в хронологическом порядке. Но хорошо зная, насколько тонким музыкантом является Нельсон Гернер, мы подозревали, что три эти произведения отобраны им не просто так. И не ошиблись.

Действительно, между этими произведениями есть глубинные связи, не всегда сразу бросающиеся в глаза, – пояснил Нашей Газете пианист, едва вернувшись из турне по Японии и уже спеша на занятие со студентами в Женевской консерватории.Опус 101 представляется мне самым шумановским из всех сонат Бетховена, с этим Маршем во второй части, который мы встречаем во стольких циклах Шумана. Это соната «шумановская» также в силу своей очень мягкой, гибкой формы, одновременно очень свободной и очень выстроенной. Разработка темы в сонате Листа достойна лучших сонат Бетховена. В ней Лист превосходит форму сонаты и подчиняет ее своему творческому замыслу, как этот делал Бетхвовен. Посвящена эта соната автору «Карнавала», цикла, которым Лист восхищался и который одним из первых целиком представил публике.

Надеемся, что теперь, отправившись на концерт и слушая прекрасную музыку в прекрасном же исполнении Нельсона Гернера, вы сможете уловить все эти глубинные связи невооруженным ухом. Торопитесь заказать билеты

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1
CHF-RUB 74.35

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

 Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

Всего просмотров: 1,690

Кто приедет в Давос?

 Темой 53-го выпуска Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 16 по 20 января, станет «Сотрудничество в раздробленном мире».

Всего просмотров: 1,265

Black Movie возвращается

24-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 20 по 29 января 2023 года. В его программе мы насчитали пять фильмов, созданных авторами из постсоветского пространства.

Всего просмотров: 1,077
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

 Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

Всего просмотров: 1,690

Язык иконы не нуждается в переводе

 Вот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы.  Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Всего просмотров: 2,424

Зимний туризм и изменение климата

 Отсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.

Всего просмотров: 1,404
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top