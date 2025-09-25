«Музыкальная степь» Оркестра Романдской Швейцарии | « Steppe musicale » de l’OSR

Автор: Надежда Сикорская, Женева-Лозанна, 25.09.2025.
Сергей Хачатрян (© Marco Borggreve) и Туган Сохиев (© Marc Brenner)

Так называется серия из трех концертов, в которых Оркестр под управлением дирижера Тугана Сохиева и скрипач Сергей Хачатрян исполнят произведения Чайковского, Прокофьева и Лили Буланже в Женеве и Лозанне.

|

Dans une une série de trois concerts l'Orchestre, sous la direction du chef d'orchestre Tugan Sokhiev et avec le violoniste Sergey Khachatryan, interprétera des œuvres de Tchaïkovski, Prokofiev et Lili Boulanger à Genève et Lausanne.

И Оркестр, и оба солиста читателям Нашей Газеты хорошо известны, об обоих мы писали уже не раз: о Сергее Хачатряне еще в 2014 году, когда он впервые выступил с ОРШ, а о Тугане Сохиеве – год назад, когда он открывал сезон оркестра.  Так что на этот раз поговорим о программе, она того стоит!

Начнем, как полагается, с дамы, тем более что она и известна гораздо меньше, и так получилось, что имеем мы отношение к этой истории. Осенью прошлого года директор Оркестра Романдской Швейцарии Стив Роже обратился к автору этих строк подсказать композитора-женщину русского происхождения 19 или 20 века, чье произведение можно было бы включить в симфоническую программу. Ответив, что в 19 веке композиторы-дамы в России были редкостью, а если и сочиняли, то большей частью романсы или камерную музыку, я предложила Леру Ауэрбах  – учитывая ее опыт сотрудничества с этим оркестром. Но требовался кто-то «менее современный», и тогда я вспомнила о Лили Буланже – родилась она в Париже, но ее мать была русской. «Интересно!», ответил Стив, а весной этого года, побывав на традиционной пресс-конференции ОРШ, посвященной программе предстоящего сезона, я с радостью узнала, что предложение было принято.

Эта фотография Лили Буланже, сделанная Анри Мануэлем, была опубликована в 1913 году в журнале "Comœdia illustré"

Кто же такая эта Лили Буланже, чья музыка вызвала восторг у Алевтины Иоффе, недавней занявшей пост главного дирижера Бернской оперы? Это тот случай, когда талантливый и самобытный человек больше известен в роли… сестры. Да, младшей сестры Нади Буланже, французского композитора, дирижера и пианистки, считавшейся одним из крупнейших музыкальных педагогов 20 века и много лет дружившей, в частности, с Игорем Стравинским.

Как и сестра, Лили – полное ее имя при рождении было Джульетта-Мария Ольга – родилась в Париже, 21 августа 1893 года, и росла, понятное дело, в том же окружении. Ее отцом был композитор Эрнест Буланже, преподававший вокал в Парижской консерватории, а матерью – родившаяся в Санкт-Петербурге певица Раиса Ивановна Мышецкая, если верить французской Википедии – княжеского происхождения. Её дедушка Фредерик Буланже был известным виолончелистом, а бабушка Джульетта, в честь которой девочка получила одно из своих имен, – тоже певицей. Талант Лили проявился в возрасте двух лет – наличие у нее абсолютного слуха было установлено не кем-нибудь, а Габриелем Форе, большим поклонником вокала, посетителем парижского салона Полины Виардо и автором, среди прочего, большого числа романсов и прочих «мелодий» для голоса. Друг семьи Буланже, Габриель Форе стал первым учителем девочки по фортепиано.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Как нередко бывает в семьях с двумя детьми, Лили следовала за старшей сестрой с опережением, так сказать, собственного графика: она сопровождала десятилетнюю Надю на уроках в Парижской консерватории еще до того, как ей исполнилось пять лет, вскоре начала изучать теорию музыки и учиться играть на органе у Луи Вьерна, знаменитого французского органиста, родившегося почти слепым, что не помешало ему стать студентом Парижской Консерватории по классу самого Сезара Франка. Видимо, у учителя и ученицы было много общего: Лили научилась читать ноты в шесть лет, раньше, чем буквы, а вот здоровьем отличалась слабым, училась поначалу дома, осваивая, помимо фортепиано, скрипку виолончель и арфу. В 1909 году она все же поступила в Парижскую консерваторию, где через год представила жюри свое первое сочинение – «Ожидание» (« Attente ») на поэму Мориса Метерлинка. Двумя годами позже профессора обсуждали, на экзамене по композиции, ее «К похоронам солдата» – сочинение для баритона, смешанного хора, фортепиано и оркестра на стихи Альфреда де Мюссе. В 1913 году Лили Буланже стала первой женщиной, получившей Большую Римскую премию за кантату «Фауст и Елена». Премьера сочинения в театре Шатле в ноябре того же года имела большой успех, композитор была принята в Елисейском дворце президентом Франции Раймоном Пуанкаре. Знай наших!

Увы, ее талантам не суждено было развиться в полной мере: в 1918 году, в возрасте всего 24 лет, продиктовав сестре со смертного одра свой собственный реквием – Pie Jesu для голоса, струнного квартета, арфы и органа – Лили Буланже умерла от туберкулеза кишечника, как в то время называли болезнь Крона. Ее прах покоится в семейной могиле на кладбище Монмартр.

Что остается от композитора? Музыка! К сожалению, из ранних сочинений Лили Буланже сохранился лишь ми-мажорный «Вальс» 1906 года, а более поздние произведения исполняли и записывали такие дирижеры, как Надя Буланже (и не только потому, что сестра), Джон Элиот Гардинер и Игорь Маркевич. (О последнем, жившем в Швейцарии, Наша Газета подробно рассказывала.) Заметим также, что именем Лили Буланже назван астероид Лилит, открытый в 1927 году русско-французским астрономом Вениамином Жеховским в Алжирской обсерватории.

В предстоящих концертах в Женеве и Лозанне Оркестр Романдской Швейцарии впервые за свою более чем столетнюю историю исполнит сочинение Лили Буланже «Весенним утром». Первоначально оно было написано как дуэт для скрипки и фортепиано; весной 1917 года автор адаптировала его для трио (скрипка, виолончель и фортепиано) и в том же году — для другого дуэта. В январе 1918 года, за два месяца до смерти, Лили Буланже написала оркестровую версию. Музыка это чудесная, танцевальная... Совершенно очевидно, что молодой талантливой женщине очень не хотелось умирать!

И. И. Котек и П. И. Чайковский

Два других включенных в программу произведения не нуждаются в представлении. Напомним лишь, что Скрипичный концерт П. И. Чайковского, одно из самых популярных произведений скрипичного репертуара, был написан не где-нибудь, а в Швейцарии, причем всего за месяц. Посвященный Леопольду Ауэру, не рискнувшему взяться за него из-за крайней технической сложности, Концерт был впервые исполнен в 1878 году в частном концерте – русского скрипача Иосифа Котека, друга Чайковского и его ученика по теории музыки, сопровождал на фортепиано сам автор. А Сергей Хачатрян, самый молодой победитель VIIIe Международного конкурса имени Сибелиуса в Хельсинки, сможет «опереться» на всю мощь Оркестра Романдской Швейцарии.

С. С. Прокофьев

Наконец, завершит программу Симфония № 5 Сергея Прокофьева. В начале сентября 1944 года советская пресса сообщила, что опера закончена в клавире, а уже 13 января 1945-го в Большом зале Московской консерватории состоялась ее премьера – за пультом Государственного симфонического оркестра СССР стоял сам автор. Об этом своем сочинении, удостоенном год спустя Сталинской премии первой степени, Сергей Сергеевич говорил: «Я задумал её как симфонию величия человеческого духа». И далее развивал свою мысль: «В Пятой симфонии я хотел воспеть свободного и счастливого человека, его могучие силы, его благородство, его духовную чистоту». Известно, что Святослав Рихтер после прослушивания первого исполнения Симфонии сделал такую запись о Прокофьеве в своем дневнике: «В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения. Вместе с тем, там — время и история, война, патриотизм, победа…» Да, в то время слова «патриотизм» и «победа» еще не были двусмысленными… Интересно, что услышат в музыке Прокофьева швейцарские меломаны.

Найти всю практическую информацию и заказать билеты проще всего здесь.

