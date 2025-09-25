«Музыкальная степь» Оркестра Романдской Швейцарии

И Оркестр, и оба солиста читателям Нашей Газеты хорошо известны, об обоих мы писали уже не раз: о Сергее Хачатряне еще в 2014 году, когда он впервые выступил с ОРШ, а о Тугане Сохиеве – год назад, когда он открывал сезон оркестра. Так что на этот раз поговорим о программе, она того стоит!

Начнем, как полагается, с дамы, тем более что она и известна гораздо меньше, и так получилось, что имеем мы отношение к этой истории. Осенью прошлого года директор Оркестра Романдской Швейцарии Стив Роже обратился к автору этих строк подсказать композитора-женщину русского происхождения 19 или 20 века, чье произведение можно было бы включить в симфоническую программу. Ответив, что в 19 веке композиторы-дамы в России были редкостью, а если и сочиняли, то большей частью романсы или камерную музыку, я предложила Леру Ауэрбах – учитывая ее опыт сотрудничества с этим оркестром. Но требовался кто-то «менее современный», и тогда я вспомнила о Лили Буланже – родилась она в Париже, но ее мать была русской. «Интересно!», ответил Стив, а весной этого года, побывав на традиционной пресс-конференции ОРШ, посвященной программе предстоящего сезона, я с радостью узнала, что предложение было принято.

Эта фотография Лили Буланже, сделанная Анри Мануэлем, была опубликована в 1913 году в журнале "Comœdia illustré"

Кто же такая эта Лили Буланже, чья музыка вызвала восторг у Алевтины Иоффе, недавней занявшей пост главного дирижера Бернской оперы? Это тот случай, когда талантливый и самобытный человек больше известен в роли… сестры. Да, младшей сестры Нади Буланже, французского композитора, дирижера и пианистки, считавшейся одним из крупнейших музыкальных педагогов 20 века и много лет дружившей, в частности, с Игорем Стравинским.

Как и сестра, Лили – полное ее имя при рождении было Джульетта-Мария Ольга – родилась в Париже, 21 августа 1893 года, и росла, понятное дело, в том же окружении. Ее отцом был композитор Эрнест Буланже, преподававший вокал в Парижской консерватории, а матерью – родившаяся в Санкт-Петербурге певица Раиса Ивановна Мышецкая, если верить французской Википедии – княжеского происхождения. Её дедушка Фредерик Буланже был известным виолончелистом, а бабушка Джульетта, в честь которой девочка получила одно из своих имен, – тоже певицей. Талант Лили проявился в возрасте двух лет – наличие у нее абсолютного слуха было установлено не кем-нибудь, а Габриелем Форе, большим поклонником вокала, посетителем парижского салона Полины Виардо и автором, среди прочего, большого числа романсов и прочих «мелодий» для голоса. Друг семьи Буланже, Габриель Форе стал первым учителем девочки по фортепиано.

Как нередко бывает в семьях с двумя детьми, Лили следовала за старшей сестрой с опережением, так сказать, собственного графика: она сопровождала десятилетнюю Надю на уроках в Парижской консерватории еще до того, как ей исполнилось пять лет, вскоре начала изучать теорию музыки и учиться играть на органе у Луи Вьерна, знаменитого французского органиста, родившегося почти слепым, что не помешало ему стать студентом Парижской Консерватории по классу самого Сезара Франка.

Видимо, у учителя и ученицы было много общего: Лили научилась читать ноты в шесть лет, раньше, чем буквы, а вот здоровьем отличалась слабым, училась поначалу дома, осваивая, помимо фортепиано, скрипку виолончель и арфу. В 1909 году она все же поступила в Парижскую консерваторию, где через год представила жюри свое первое сочинение – «Ожидание» («

Attente ») на поэму Мориса Метерлинка. Двумя годами позже профессора обсуждали, на экзамене по композиции, ее «К похоронам солдата» – сочинение для баритона, смешанного хора, фортепиано и оркестра на стихи Альфреда де Мюссе. В 1913 году Лили Буланже стала первой женщиной, получившей

Большую Римскую премию

за кантату «Фауст и Елена». Премьера сочинения в театре Шатле в ноябре того же года имела большой успех, композитор была принята в

Елисейском дворце

президентом Франции

Раймоном Пуанкаре

. Знай наших!

Увы, ее талантам не суждено было развиться в полной мере: в 1918 году, в возрасте всего 24 лет, продиктовав сестре со смертного одра свой собственный реквием – Pie Jesu для голоса, струнного квартета, арфы и органа – Лили Буланже умерла от туберкулеза кишечника, как в то время называли болезнь Крона. Ее прах покоится в семейной могиле на кладбище Монмартр.

Что остается от композитора? Музыка! К сожалению, из ранних сочинений Лили Буланже сохранился лишь ми-мажорный «Вальс» 1906 года, а более поздние произведения исполняли и записывали такие дирижеры, как Надя Буланже (и не только потому, что сестра), Джон Элиот Гардинер и Игорь Маркевич. (О последнем, жившем в Швейцарии, Наша Газета подробно рассказывала.) Заметим также, что именем Лили Буланже назван астероид Лилит, открытый в 1927 году русско-французским астрономом Вениамином Жеховским в Алжирской обсерватории.

В предстоящих концертах в Женеве и Лозанне Оркестр Романдской Швейцарии впервые за свою более чем столетнюю историю исполнит сочинение Лили Буланже «Весенним утром». Первоначально оно было написано как дуэт для скрипки и фортепиано; весной 1917 года автор адаптировала его для трио (скрипка, виолончель и фортепиано) и в том же году — для другого дуэта. В январе 1918 года, за два месяца до смерти, Лили Буланже написала оркестровую версию. Музыка это чудесная, танцевальная... Совершенно очевидно, что молодой талантливой женщине очень не хотелось умирать!

И. И. Котек и П. И. Чайковский

Два других включенных в программу произведения не нуждаются в представлении. Напомним лишь, что Скрипичный концерт П. И. Чайковского, одно из самых популярных произведений скрипичного репертуара, был написан не где-нибудь, а в Швейцарии, причем всего за месяц. Посвященный Леопольду Ауэру, не рискнувшему взяться за него из-за крайней технической сложности, Концерт был впервые исполнен в 1878 году в частном концерте – русского скрипача Иосифа Котека, друга Чайковского и его ученика по теории музыки, сопровождал на фортепиано сам автор. А Сергей Хачатрян, самый молодой победитель VIIIe Международного конкурса имени Сибелиуса в Хельсинки, сможет «опереться» на всю мощь Оркестра Романдской Швейцарии.

С. С. Прокофьев

Наконец, завершит программу Симфония № 5 Сергея Прокофьева. В начале сентября 1944 года советская пресса сообщила, что опера закончена в клавире, а уже 13 января 1945-го в Большом зале Московской консерватории состоялась ее премьера – за пультом Государственного симфонического оркестра СССР стоял сам автор. Об этом своем сочинении, удостоенном год спустя Сталинской премии первой степени, Сергей Сергеевич говорил: «Я задумал её как симфонию величия человеческого духа». И далее развивал свою мысль: «В Пятой симфонии я хотел воспеть свободного и счастливого человека, его могучие силы, его благородство, его духовную чистоту». Известно, что Святослав Рихтер после прослушивания первого исполнения Симфонии сделал такую запись о Прокофьеве в своем дневнике: «В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения. Вместе с тем, там — время и история, война, патриотизм, победа…» Да, в то время слова «патриотизм» и «победа» еще не были двусмысленными… Интересно, что услышат в музыке Прокофьева швейцарские меломаны.

