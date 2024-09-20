Мы живем в то странное время, когда появление имени российского музыканта на афише на Западе, включая и Швейцарию, расценивается и оценивается некоторыми как событие не культурное, а в первую очередь политическое. К счастью, эти «некоторые» все чаще оказываются в меньшинстве, и мы искренне рады, что Оркестр Романдской Швейцарии, давний партнер Нашей Газеты, не отступает от собственных традиций, заложенных его основателем – дирижером Эрнестом Ансерме, и продолжает исполнять русскую музыку и приглашать российских солистов.

Дирижер Туган Сохиев выступит c одним из старейших музыкальных коллективов не впервые, он уже работал с ОРШ в апреле этого года, но мы не сомневаемся, что и этот новый опыт станет событием в местной культурной жизни. Музыкант в настоящее время интервью не дает, и понять его можно, ведь мы еще не знакомы, а журналисты бывают разные. Так что расскажем о нем кратко своими словами.

Он родился в 1977 году во Владикавказе, который тогда еще назывался Орджоникидзе. В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу симфонического дирижирования знаменитого педагога Ильи Мусина, часто консультировался у не менее знаменитого дирижера Юрия Темирканова. Много гастролировал, приглашался на посты музыкального руководителя и главного дирижера разными западными оркестрами, участвовал в знаковых фестивалях. То есть все было хорошо, лучше некуда.

А потом случилось 22 февраля 2022 года. На тот момент Туган Сохиев являлся музыкальным руководителем Национального оркестра Капитолия Тулузы (с 2008 года) и главным дирижером и музыкальным руководителем московского Большого театра (с 2014 года). С обоих постов он решил уйти, не найдя иного выхода из создавшегося положения. «Будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы», - заявил он 6 марта 2022 года. Надо отметить, что к выбору его принуждали с обеих сторон: в Москве спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал работников культуры «определиться с позицией о военной спецоперации России на Украине» и предложил покинуть посты тем, кто ее не поддерживает. Перед аналогичным выбором, пусть и не в такой ультимативной форме, оказался музыкант и в Европе.

И он ушел. Не знаем, что думают на этот счет в Москве, а в Тулузе о его уходе явно жалеют: с его приходом продажи абонементов тулузанского оркестра выросли на 20% и именно ему коллектив обязан победой в престижнейшем национальном конкурсе Victoires de la Musique Classique. «Успех от этого сотрудничества ошеломительный. Сохиев непреклонен, музыканты работают много, но они полностью им очарованы» - часто ли вы услышите подобный отзыв о музыкальном руководителе от председателя профсоюза оркестра?

Туган Сохиев ушел с постов, но не со сцены, продолжая активно гастролировать в качестве приглашенного дирижера, и можно только радоваться тому, что выступит он и в Швейцарии.

Не будем играть в отгадайки и рассуждать о совпадениях, но не может и не обратить внимание на то, что в программу предстоящих концертов Туган Сохиев включил именно ту музыку, выбирать между которой его хотели вынудить: французскую и русскую.

На «закуску» слушателям будет предложена «Alborada del gracioso», четвертая из пяти пьес фортепианного цикла Мориса Равеля «Отражения», работа над которым была завершена в 1905 году. Название пьесы переводится как «Утренняя серенада шута», а музыковеды выделяют ее, как второе обращение композитора к испанской тематике. Равель сделал переложение для оркестра в 1919 году, и с тех пор это семиминутное произведение часто исполняется в концертных программах.

Далее прозвучит второй из пяти фортепианных концертов Камиля Сен-Санса – соль-минорный, написанный в 1868 году. Слушая его в исполнении французского пианиста Бертрана Шамайю, выпускника Консерватории Тулузы (кстати!), попробуйте сверить собственные ощущения с мнениями профессионалов, считающих, что первая часть концерта покоряет свободной, непринужденной импровизационностью, богатством ритма, вторая – остроумием и изяществом, а третья – задорным непрерывным движением в духе тарантеллы, которое под конец части приводит к большому динамическому подъему.

Завершит программу трех вечеров с Туганом Сохиевым «Шехерезада», сочиненная Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым в 1888 году. Пожалуй, ни одно произведение русского репертуара не исполняется Оркестром Романдской Швейцарии так часто, как это. Причина известна постоянным читателям Нашей Газеты – эта симфоническая сюита прозвучала в самом первом концерте коллектива, состоявшемся 30 ноября 1918 года в Виктория-холле под управлением Эрнеста Ансерме. Не меньше Ансерме любил это произведение и Армин Джордан, возглавлявший оркестр с 1985 по 1997 года – не случайно оно было включено в концерт памяти этого дирижера в 2021 году. Швейцарские меломаны имели возможность послушать «Шехеразаду» и в исполнении Оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова =, в 2018 году. А теперь вы сможете оценить прочтение «Шехерезады» дирижером следующего поколения.

Туган Сохиев и Оркестр Романдской Швейцарии ждут вас 2 и 5 октября в Женеве, а 3 октября – в Лозанне. Билеты на все концерты проще всего заказать на сайте ОРШ.