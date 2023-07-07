Термин fauvisme получил свое название от французского слова fauve, что означает «дикий». Осенью 1905 года последователи нового художественного течения представили свои работы на Парижском салоне. После выставки критик Луи Воксель опубликовал рецензию «Донателло среди диких зверей», в которой и назвал их les fauves, то есть «дикарями». Вскоре фовизм был признан первым авангардистским движением 20 века, на взгляд некоторых – слишком авангардистским, ведь его приверженцы отвергли все правила и запреты, а их смелые краски многих смущали. И удивляли, ведь все фовисты получили классическое образование – большинство учились в парижской Школе изящных искусств, они восхищались работами таких «классических» живописцев, как Гюстав Моро, Эжен Карьер, Леон Бонн, а также картинами предшествующих эпох — от романтизма и импрессионизма до неоимпрессионизма и символизма.

Фовизм — художественное направление, которое можно отнести к самым «недолгоиграющим»: оно просуществовало всего четыре года, с 1904-го по 1908-й. Но сколько же было сделано за этот короткий срок! Лидером фовистов был Анри Матисс. Страстный поклонник Ван Гога, он создал новый стандарт живописи — декоративного полотна, где главную роль стало играть цветовое пятно, и так сформулировал своеобразный «манифест» движения: «Отправная точка фовизма – это решительное возвращение к красивым синим, красивым красным, красивым желтым, то есть к первичным элементам, которые будоражат наши чувства до самых глубин».

Ядро группы фовистов составляли, помимо Матисса, Андре Дерен, Анри Манген, Морис де Вламинк, Шарль Камуан, Жорж Руо и Альбер Марке. Чаще всего они находили источники вдохновения в Кольюре, французском городке близ границы с Испанией (здесь Матисс написал картину «Открытое окно», первую из серии кольюрских пейзажей), Сен-Тропе и Эстаке, что недалеко от Марселя. Вскоре к ним присоединились молодые художники из Гавра – Рауль Дюфи, Эмиль Отон Фриез и Жорж Брак, затем приехавший из Голландии Кес ван Донген… В 1906 году Жорж Брак создал в Эстаке одно из своих немногочисленных фовистских полотен – «Морской пейзаж. Эстак». Подружился с фовистами и Пабло Пикассо, оценивавший их достижения в сравнении с собственным розовым периодом.

Излюбленными сюжетами фовистов были берега Сены и деревушки Шату: Пек, Аржатёй, уголки Нормандии, ночной мир с его кабаре и цирками, проститутками и канатоходцами, «девочками» и пьяницами, а также обнаженные натуры и портреты.

Фовисты любили все экзотическое. Так, Дерен, Вламинк и Матисс часами рассматривали скульптурные статуэтки из стран Океании в Британском музее в Лондоне, а потом скупали фигурки и маски из Габона, Конго и Бенина для собственных коллекций.

На выставке в Фонде Пьера Джанадда в Мартиньи, организованной совместно с парижским Музеем современного искусства, представлены более сотни произведений, каждое из которых можно без преувеличения назвать шедевром. Помимо двух полотен Пикассо, вы увидите, например, «Пейзаж Сен-Тропе в сумерках» Анри Матисса, «Три персонажа, сидящих на траве» Андре Дерена, «Берега Сены в Шату» Мориса де Вламинка, «Регаты» Рауля Дюфи, «Женщину с гроздью» Анри Мангена, а также многочисленные керамические работы, которыми увлекались многие фовисты.

Выставка в Фонде Пьера Джанадда работает ежедневно с 9 до 18 часов и продлится до 21 января 2024 года, так что у вас есть время ее посетить, и даже не один раз.