Автор: Лейла Бабаева, Нион, 23. 04. 2020. Просмотров: 175
Мы писали о фестивале документальных фильмов «Visions du réel» (Нион), который из-за пандемии впервые проходит в режиме онлайн, а теперь хотим подробнее рассказать о вошедшей в конкурсную программу картине «Комбинат», снятой в Магнитогорске швейцарским режиссером Габриэлем Тежедором.|
Nous avons consacré un article au festival des films documentaires «Visions du réel» (Nyon), qui, à cause de la pandémie, se tient à Nyon pour la première fois dans l’espace virtuel. Aujourd’hui nous voulons vous présenter le film Kombinat tourné à Magnitogorsk par le réalisateur suisse Gabriel Tejedor.
Длинные, кажущиеся бесконечными трубопроводы, то тянущиеся вдоль дороги, то изгибающиеся и образующие над асфальтом своеобразные арки; бескрайняя степь, где раскинулся Магнитогорский металлургический комбинат с его безрадостными зданиями и дымящими трубами; река Урал, протекающая серой лентой у подножия горы Магнитной. Так начинается фильм «Комбинат», его первые кадры напоминают пейзажи из компьютерных игр. Ловишь себя на мысли, что подобные масштабы впечатляют – наверное, что-то подобное чувствовали простые смертные в Древнем Египте, наблюдая за строительством пирамид фараонов.
Магнитогорск – один из крупнейших мировых центров черной металлургии, деловой и культурный центр Южного Урала. Габриэль Тежедор показал будни и праздники его жителей Лены, Саши, Гены и их семей: новое поколение родителей размышляет об условиях своей работы, о качестве жизни, которое предопределяется комбинатом, о том, какое будущее ждет их детей. Так вкратце звучит аннотация к фильму. Если бы название картине придумывал русский классик Иван Гончаров, то предложил бы «Обыкновенная история». Не из-за сюжетного сходства его произведения с фильмом Тежедора, а из-за того, что именно такое название подходит в этом случае. При этом картина увлекает, хотя мы и видим повседневную жизнь. Чувствуется, что режиссер хорошо знает и любит то, что показывает. Он проникся российской действительностью, подметил аспекты, на которые местные жители, возможно, давно не обращают внимания. Такие фильмы ценны в первую очередь, как взгляд со стороны. «Я всегда сомневаюсь, когда снимаю в другой стране – это не мой язык, не моя родина, смогу ли я верно отобразить ее реальность?» - признался режиссер в разговоре с корреспондентом Нашей Газеты.
Поначалу кажется, что на экране – актеры, настолько естественно они общаются друг с другом. Но нет, это простые жители Магнитогорска, которых режиссер попросил вести себя естественно, не обращая внимания на камеру. Перед тем, как выбрать нужные ему семьи, Тежедор побеседовал со множеством людей: пенсионерами, студентами, преподавателями, инженерами, танцорами, рабочими, врачами, сотрудниками музеев, спортсменами…
Вторая мысль, которая приходит на ум: не обо всех россиянах можно судить по героям этого фильма, участвующего в международном конкурсе полнометражных фильмов в рамках Visions du réel. Они живут в просторных, хорошо обставленных квартирах, многие из них модно одеты, ездят после работы на уроки танцев… Но тут же вспоминаешь название – «Комбинат», – и все становится на свои места. Самому режиссеру прекрасно известно, что его герои – это не вся Россия: Габриэль Тежедор подчеркнул, что выбранные им для съемок магнитогорцы неплохо зарабатывают. В то же время, работа у них не из легких, да еще и опасная: отдыхая вместе, две семьи обсуждают за столом, сколько рабочих погибли недавно в цехах в результате несчастных случаев…
Русскоязычным зрителям, владеющим английским, будет любопытно сравнить представленный в субтитрах к «Комбинату» перевод речи подростков, детей, рабочих, пенсионеров. Некоторые реалии теряются при переводе: иностранцам они недоступны, но мы-то все улавливаем…
Журналист и независимый режиссер, Габриэль Тежедор родился в 1978 году. По профессии социолог, он снимает документальные фильмы для телерадиокомпании RTS, а также для разных киностудий, включая женевские Idip films и Akka films. Тежедор регулярно ездит в страны бывшего СССР, его интересует их коммунистическое прошлое, отношение местных жителей к истории их государств и органам власти.
«Комбинат» – его третий фильм, до этого были «След» (франц.: La Trace) на Дальнем Востоке России и «Улица Майская» (франц.: «Rue Mayskaya») в Беларуси. В России он впервые побывал 15 лет назад – приехал с женой провести отпуск в Магнитогорске. Габриэль Тежедор неплохо говорит по-русски, и чувствует себя в России почти как дома: первые впечатления, полученные, когда у него было еще стереотипное представление о стране (бабушки, «луковки» церквей, «Лады»), отошли на второй план; теперь больше всего его интересует быт простых людей, то, как изменилась российская действительность с 1990-х. Мы задали режиссеру несколько вопросов:
Какой была реакция магнитогорцев на Ваш фильм?
Разной. Кто-то сказал: «Да, все так и есть, что тут поделаешь. Такая у нас безрадостная жизнь», а некоторые даже обиделись и спрашивали, зачем я так представил их город. Я же стремился показать действительность такой, какая она есть, без лишней критики, без восторгов, без политики. Поставить себя на место простых людей, предоставить им слово. Завод очаровал меня, как ребенка: вид расплавленного металла, трубы, грохот – все это напоминает музей игрушек. Это повседневная жизнь магниторцев, но она настолько отличается от моей жизни, что интересна каждая деталь.
Что Вы можете сказать о россиянах?
Подростком я несколько раз посещал страны Восточной Европы, потом побывал в России. Да, первые впечатления очень сильные: люди общительны, легко могут расплакаться, рассмеяться, обняться, поругаться. Мне нравится такая эмоциональность!
Есть ли в Вашей картине вымысел?
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