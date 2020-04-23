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четверг, 23 апреля 2020 года   

Магнитогорский «Комбинат» в Нионе|Kombinat de Magnitogorsk est à Nyon

Автор: Лейла Бабаева, Нион, 23. 04. 2020. Просмотров: 175

(© кадр из фильма «Комбинат»/Gabriel Tejedor)

Мы писали о фестивале документальных фильмов «Visions du réel» (Нион), который из-за пандемии впервые проходит в режиме онлайн, а теперь хотим подробнее рассказать о вошедшей в конкурсную программу картине «Комбинат», снятой в Магнитогорске швейцарским режиссером Габриэлем Тежедором.

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Nous avons consacré un article au festival des films documentaires «Visions du réel» (Nyon), qui, à cause de la pandémie, se tient à Nyon pour la première fois dans l’espace virtuel. Aujourd’hui nous voulons vous présenter le film Kombinat tourné à Magnitogorsk par le réalisateur suisse Gabriel Tejedor.

Длинные, кажущиеся бесконечными трубопроводы, то тянущиеся вдоль дороги, то изгибающиеся и образующие над асфальтом своеобразные арки; бескрайняя степь, где раскинулся Магнитогорский металлургический комбинат с его безрадостными зданиями и дымящими трубами; река Урал, протекающая серой лентой у подножия горы Магнитной. Так начинается фильм «Комбинат», его первые кадры напоминают пейзажи из компьютерных игр. Ловишь себя на мысли, что подобные масштабы впечатляют – наверное, что-то подобное чувствовали простые смертные в Древнем Египте, наблюдая за строительством пирамид фараонов.

Магнитогорск – один из крупнейших мировых центров черной металлургии, деловой и культурный центр Южного Урала. Габриэль Тежедор показал будни и праздники его жителей Лены, Саши, Гены и их семей: новое поколение родителей размышляет об условиях своей работы, о качестве жизни, которое предопределяется комбинатом, о том, какое будущее ждет их детей. Так вкратце звучит аннотация к фильму. Если бы название картине придумывал русский классик Иван Гончаров, то предложил бы «Обыкновенная история». Не из-за сюжетного сходства его произведения с фильмом Тежедора, а из-за того, что именно такое название подходит в этом случае. При этом картина увлекает, хотя мы и видим повседневную жизнь. Чувствуется, что режиссер хорошо знает и любит то, что показывает. Он проникся российской действительностью, подметил аспекты, на которые местные жители, возможно, давно не обращают внимания. Такие фильмы ценны в первую очередь, как взгляд со стороны. «Я всегда сомневаюсь, когда снимаю в другой стране – это не мой язык, не моя родина, смогу ли я верно отобразить ее реальность?» - признался режиссер в разговоре с корреспондентом Нашей Газеты.

Поначалу кажется, что на экране – актеры, настолько естественно они общаются друг с другом. Но нет, это простые жители Магнитогорска, которых режиссер попросил вести себя естественно, не обращая внимания на камеру. Перед тем, как выбрать нужные ему семьи, Тежедор побеседовал со множеством людей: пенсионерами, студентами, преподавателями, инженерами, танцорами, рабочими, врачами, сотрудниками музеев, спортсменами…

Вторая мысль, которая приходит на ум: не обо всех россиянах можно судить по героям этого фильма, участвующего в международном конкурсе полнометражных фильмов в рамках Visions du réel. Они живут в просторных, хорошо обставленных квартирах, многие из них модно одеты, ездят после работы на уроки танцев… Но тут же вспоминаешь название – «Комбинат», – и все становится на свои места. Самому режиссеру прекрасно известно, что его герои – это не вся Россия: Габриэль Тежедор подчеркнул, что выбранные им для съемок магнитогорцы неплохо зарабатывают. В то же время, работа у них не из легких, да еще и опасная: отдыхая вместе, две семьи обсуждают за столом, сколько рабочих погибли недавно в цехах в результате несчастных случаев…

Русскоязычным зрителям, владеющим английским, будет любопытно сравнить представленный в субтитрах к «Комбинату» перевод речи подростков, детей, рабочих, пенсионеров. Некоторые реалии теряются при переводе: иностранцам они недоступны, но мы-то все улавливаем…

Журналист и независимый режиссер, Габриэль Тежедор родился в 1978 году. По профессии социолог, он снимает документальные фильмы для телерадиокомпании RTS, а также для разных киностудий, включая женевские Idip films и Akka films. Тежедор регулярно ездит в страны бывшего СССР, его интересует их коммунистическое прошлое, отношение местных жителей к истории их государств и органам власти.

«Комбинат» – его третий фильм, до этого были «След» (франц.: La Trace) на Дальнем Востоке России и «Улица Майская» (франц.: «Rue Mayskaya») в Беларуси. В России он впервые побывал 15 лет назад – приехал с женой провести отпуск в Магнитогорске. Габриэль Тежедор неплохо говорит по-русски, и чувствует себя в России почти как дома: первые впечатления, полученные, когда у него было еще стереотипное представление о стране (бабушки, «луковки» церквей, «Лады»), отошли на второй план; теперь больше всего его интересует быт простых людей, то, как изменилась российская действительность с 1990-х. Мы задали режиссеру несколько вопросов:

Какой была реакция магнитогорцев на Ваш фильм?

Разной. Кто-то сказал: «Да, все так и есть, что тут поделаешь. Такая у нас безрадостная жизнь», а некоторые даже обиделись и спрашивали, зачем я так представил их город. Я же стремился показать действительность такой, какая она есть, без лишней критики, без восторгов, без политики. Поставить себя на место простых людей, предоставить им слово. Завод очаровал меня, как ребенка: вид расплавленного металла, трубы, грохот – все это напоминает музей игрушек. Это повседневная жизнь магниторцев, но она настолько отличается от моей жизни, что интересна каждая деталь.

Что Вы можете сказать о россиянах?

Подростком я несколько раз посещал страны Восточной Европы, потом побывал в России. Да, первые впечатления очень сильные: люди общительны, легко могут расплакаться, рассмеяться, обняться, поругаться. Мне нравится такая эмоциональность!

Есть ли в Вашей картине вымысел?

Все показанное в фильме – настоящая жизнь, это на сто процентов документальная лента. Я ни разу не пытался инсценировать тот или иной эпизод, скромно отходил на задний план, наблюдая за жизнью семей. В конце концов, они расслабились, стали нам доверять. Добиться этого было, конечно, непросто, мы много времени провели вместе. Отсняли огромное количество материала, а затем предстояла серьезная работа по монтажу, отбору нужных кадров и пр. Но здесь нет ни капли вымысла.

Каким Вам показался Магнитогорск сегодня?

Я с удивлением увидел, что в таком удаленном от центра городе есть вегетарианский ресторан, люди занимаются йогой, танцуют сальсу: глобализация заметна везде. Я бы не согласился с утверждением о том, что Россия – закрытая страна, стремящаяся к самоизоляции. Временами мне казалось, что я не покидал Женеву, так все было похоже. Я бы даже опроверг постулат о том, что существует специфический русский характер – в конце концов, мы очень похожи, близки, если не принимать во внимание эмоциональность. Правда, поначалу бывает холодок в общении, натянутость, но потом, когда мы лучше узнаем друг друга, складываются прекрасные отношения, очень искренние и благородные. Хотя у нас и разная действительность, но ценности одни – и здесь, и там все хотят иметь хорошую работу, прекрасную семью, заботятся о здоровье своих детей.

Здоровье – всегда актуальная тема, особенно сегодня. В фильме показана семья, где младшей дочери, веселой, беззаботной девочке, с трудом даются чтение и письмо. Родители хотели переехать в Новосибирск, но в последний момент отказались от этой мысли, так как там трудно устроить ребенка в специализированную школу. В семье молодых танцоров также подрастает малыш – родители обеспокоены, какое будущее ждет их ребенка в задымленном городе, горячо обсуждают со своими родителями вопросы будущего России: старики склонны поддерживать власть, а молодые хотят сами влиять на свою судьбу. На фоне этого неоднозначно звучит выступление мальчика, который на концерте в День металлурга прочел строки:

«У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?
В металлурги я пойду,
Пусть меня научат,
Ведь мой папа – металлург,
Что может быть лучше?»

Впрочем, жизнь идет своим чередом: семьи собираются на даче за столом, звучат шутки, детский смех. Заходит солнце над рекой: здесь, вдали от города, тихо и спокойно, деревянные дачные домики, уютно расположившиеся на зеленых холмах, располагают к отдыху, все мирно и неторопливо, словно мы перенеслись в XVIII век, вокруг раскинулась казачья станица Магнитная, до строительства металлургических заводов еще далеко. Возможно, что пандемия Covid-19 - это повод задуматься и пересмотреть наше отношение к жизни, столь хрупкой и короткой…

Фильм «Комбинат» можно посмотреть на этой странице с 25 апреля по 2 мая.

 

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