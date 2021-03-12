Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 12 марта 2021 года   

«Любовь» Мориса Дени|« Amour » par Maurice Denis

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 12. 03. 2021.

Морис Дени. "Купальщицы" (Пляж с маленьким храмом), 1906 г. Lausanne, musée cantonal des Beaux-Arts, acquis avec la participation de l’Association des Amis du Musée en 1996 Photo © Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne

До 16 мая в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне работает выставка видного теоретика художественной группы Наби, чьи работы хранятся и в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

|

Le MCBA à Lausanne présente une exposition d’une figure majeure du groupe des Nabis, dont les œuvres se trouvent également au Musée Hermitage à Saint-Pétersbourg.

Большинство презентаций творчества Мориса Дени начинаются с того, что он был другом Эдуара Вюйара, Поля Серюзье и Пьера Боннара, таким образом ставя его как бы на второй план. Масштабная выставка в Лозанне первая персональная выставка художника в Швейцарии за последние 50 лет дает повод рассказать о нем подробнее.

Итак, будущий художник-символист, иллюстратор, историк и теоретик искусства родился в 1870 году в Гранвиле в семье, никак с искусством не связанной: его отец был железнодорожным служащим, мать модисткой. Вскоре после его рождения родители покинули Нормандию и поселились близ Парижа, в Сен-Жермен-ан-Ле. В 1888 году Дени поступил в частную Академию Жюлиана в Париже, а затем в школу Изящных искусств. Помимо уроков живописи, он получил солидные знания в области литературы, посещал лекции по философии, увлекался трудами Бергсона и Шопенгауэра.

В Академии он завязал дружбу с СерюзьеРансономБоннаром и восстановил отношения с Вюйаром и Русселем, которых знал ещё по лицею. Эти молодые художники и составят позже ядро группы Наби, поддерживая тесные контакты с поэтами-символистами, композиторами и театром авангарда. Одно из самых известных высказываний Дени по теории искусства звучит так: «Помните, что картина, прежде чем стать боевой лошадью, обнаженной женщиной или каким-нибудь анекдотом, является, по существу, плоской поверхностью, покрытой красками, положенными в определённом порядке».

В июне 1893 года Морис Дени женится на Марте Мерье, которая позже станет матерью его семерых детей и его частой моделью. Молодожёны отправляются в свадебное путешествие в Бретань, где Морис написал много картин и куда в последующем любил возвращаться для работы и отдыха. С той поры творческие пути друзей расходятся: Дени и Серюзье всё чаще ищут творческое удовлетворение в умиротворяющей природе Бретани, в то время как Боннар, Вюйяр и Валлоттон погружаются в бурную жизнь столицы и стремятся запечатлеть дух эпохи. Противоречия между этими двумя группами художников достигли апогея на выставке в галерее Дюран-Рюэля в 1899 году. Отныне каждый из набидов пойдёт в искусстве собственной дорогой, но дружеские отношения они сохранят навсегда.

Что касается самого Мориса Дени, то, в соответствии с идеями набидов, он писал картины, отличавшиеся простотой форм и мягкостью линий, создавал фрески, работал с графикой, иллюстрировал книги и, будучи убежденным католиком, стремился к возрождению религиозного искусства. Свойственное Дени преклонение перед женщиной, особая целомудренность идеализированных, почти вневременных женских образов служили основанием для его сравнения с Фра Анджелико. Сам Дени замечал: «Одной картины этого итальянского примитивиста достаточно, чтобы напомнить нам в водовороте жизни, что такое душа и какими чудесными могут быть её проявления».

С 1895 года Дени много путешествовал побывал в Германии, где изучал секреты искусства бенедиктинцев, в Провансе познакомился с Сезанном и Ренуаром, в 1913 году расписывал потолок Театра на Елисейских полях в Париже, где позже оформит купол Малого Дворца и плафон лестницы здания Сената, а в 1917-м церковь св. Павла в Женеве.

Жизнь Мориса Дени оборвалась трагически - 13 ноября 1943 года он погиб под колесами сбившего его грузовика.

Благодаря щедрости парижского Музея Орсе, а также владельцев других государственных и частных собраний в Европе и США, посетители выставки в Лозанне могут проследить эволюцию художника до Первой мировой войны. Вам бросится в глаза влияние Гогена и символистов, переосмысленное Дени и снискавшее ему прозвище «Наби красивых икон» - из-за упрощенного и слегка архаичного характера его живописи. Затем налицо станет поиск собственного экспрессивного и декоративного языка под влиянием упорядоченной семейной жизни. Из работ этого периода нам больше всего понравилось небольшое, всего 23,5 х 20,5 см, полотно «Солнечное пятно на террасе» (1890 г.) на нем запечатлена терраса замка Сен-Жермен-ан-Ле, близи которого художник любил прогуливаться. А с 1898 года поиск гармонии форм и красок, размышления о новом классицизме в сочетании с современными образами, наполненными поэзией и музыкой.

Собираясь на выставку, мы вовсе не рассчитывали найти там «русский след», так как не знали, что в 1909 году Морис Дени побывал в Москве для оформления особняка знаменитого коллекционера Ивана Морозова на Пречистенке. Серия из тринадцати панно под общим названием «История Психеи», а также керамические вазы и мебель, сделанные по эскизам Дени, предназначались для украшения музыкальной гостиной или, на французский лад, музыкального салона. Четыре бронзовые женские фигуры скульптора Аристида Майоля, друга Дени, прекрасно дополнили «ансамбль искусств» в усадьбе, где сейчас располагается Российская академия художеств. В начале Великой Отечественной войны панно были сняты со стен и свёрнуты в рулоны. Раскрыты они были в 1951 году, после передачи в Государственный Эрмитаж. Воссозданные в 2019 году в Эрмитаже ансамбль «История Психеи» и интерьер музыкальной гостиной сегодня являются частью постоянной экспозиции крупнейшего российского музея, а эскизы к ним можно увидеть на выставке в Лозанне. Вдохновленные «Сказкой об Амуре и Психее», историей борьбы между душой и плотью, рассказанной Апулеем в романе «Метаморфозы, или Золотой осел», они отличаются свободой мазка и явно свидетельствуют об эволюции художника в направлении «нового классицизма».

От редакции: Выставка Мориса Дени «Любовь» открыта до 16 мая 2021 года, всю практическую информацию вы найдете на сайте музея

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.9
CHF-RUB 79.34
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Референдум 7 марта: народ сказал свое слово

 На очередном референдуме швейцарцы выразили свое мнение по ряду национальных и кантональных вопросов, часть которых долгое время были предметом особенно жарких дебатов.

Всего просмотров: 4,581

Развод и алименты в Швейцарии

 В новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.

Всего просмотров: 2,460

Швейцарские годы Розы Люксембург

 История Международного женского дня неразрывно связана с именем одной из главных представительниц европейского левого движения - Розы Люксембург, 150-летие со дня рождения которой отмечалось 5 марта. По случаю круглой даты женевское представительство фонда Rosa-Luxemburg Stiftung предлагает вспомнить о малоизвестных – швейцарских – страницах ее биографии.

Всего просмотров: 2,129
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Светлана Тихановская взывает к Швейцарии: «Люди одержат победу»

 Лидер белорусской оппозиции находилась в Швейцарской Конфедерации с коротким визитом, во время которого она активно общалась с политиками и журналистами.

Всего просмотров: 1,671

Как пандемия Covid-19 повлияла на миграцию?

 В 2020 году иммиграция в Швейцарии сократилась на 2,6% по сравнению с 2019 годом. Коронавирусный кризис не только замедлил приток иностранцев, но и способствовал сокращению эмиграции.

Всего просмотров: 1,514

Развод и алименты в Швейцарии

 В новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.

Всего просмотров: 2,460
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top