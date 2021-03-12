Большинство презентаций творчества Мориса Дени начинаются с того, что он был другом Эдуара Вюйара, Поля Серюзье и Пьера Боннара, таким образом ставя его как бы на второй план. Масштабная выставка в Лозанне – первая персональная выставка художника в Швейцарии за последние 50 лет – дает повод рассказать о нем подробнее.

Итак, будущий художник-символист, иллюстратор, историк и теоретик искусства родился в 1870 году в Гранвиле в семье, никак с искусством не связанной: его отец был железнодорожным служащим, мать – модисткой. Вскоре после его рождения родители покинули Нормандию и поселились близ Парижа, в Сен-Жермен-ан-Ле. В 1888 году Дени поступил в частную Академию Жюлиана в Париже, а затем в школу Изящных искусств. Помимо уроков живописи, он получил солидные знания в области литературы, посещал лекции по философии, увлекался трудами Бергсона и Шопенгауэра.

В Академии он завязал дружбу с Серюзье, Рансоном, Боннаром и восстановил отношения с Вюйаром и Русселем, которых знал ещё по лицею. Эти молодые художники и составят позже ядро группы Наби, поддерживая тесные контакты с поэтами-символистами, композиторами и театром авангарда. Одно из самых известных высказываний Дени по теории искусства звучит так: «Помните, что картина, прежде чем стать боевой лошадью, обнаженной женщиной или каким-нибудь анекдотом, является, по существу, плоской поверхностью, покрытой красками, положенными в определённом порядке».

В июне 1893 года Морис Дени женится на Марте Мерье, которая позже станет матерью его семерых детей и его частой моделью. Молодожёны отправляются в свадебное путешествие в Бретань, где Морис написал много картин и куда в последующем любил возвращаться для работы и отдыха. С той поры творческие пути друзей расходятся: Дени и Серюзье всё чаще ищут творческое удовлетворение в умиротворяющей природе Бретани, в то время как Боннар, Вюйяр и Валлоттон погружаются в бурную жизнь столицы и стремятся запечатлеть дух эпохи. Противоречия между этими двумя группами художников достигли апогея на выставке в галерее Дюран-Рюэля в 1899 году. Отныне каждый из набидов пойдёт в искусстве собственной дорогой, но дружеские отношения они сохранят навсегда.

Что касается самого Мориса Дени, то, в соответствии с идеями набидов, он писал картины, отличавшиеся простотой форм и мягкостью линий, создавал фрески, работал с графикой, иллюстрировал книги и, будучи убежденным католиком, стремился к возрождению религиозного искусства. Свойственное Дени преклонение перед женщиной, особая целомудренность идеализированных, почти вневременных женских образов служили основанием для его сравнения с Фра Анджелико. Сам Дени замечал: «Одной картины этого итальянского примитивиста достаточно, чтобы напомнить нам в водовороте жизни, что такое душа и какими чудесными могут быть её проявления».

С 1895 года Дени много путешествовал – побывал в Германии, где изучал секреты искусства бенедиктинцев, в Провансе познакомился с Сезанном и Ренуаром, в 1913 году расписывал потолок Театра на Елисейских полях в Париже, где позже оформит купол Малого Дворца и плафон лестницы здания Сената, а в 1917-м – церковь св. Павла в Женеве.

Жизнь Мориса Дени оборвалась трагически - 13 ноября 1943 года он погиб под колесами сбившего его грузовика.

Благодаря щедрости парижского Музея Орсе, а также владельцев других государственных и частных собраний в Европе и США, посетители выставки в Лозанне могут проследить эволюцию художника до Первой мировой войны. Вам бросится в глаза влияние Гогена и символистов, переосмысленное Дени и снискавшее ему прозвище «Наби красивых икон» - из-за упрощенного и слегка архаичного характера его живописи. Затем налицо станет поиск собственного экспрессивного и декоративного языка – под влиянием упорядоченной семейной жизни. Из работ этого периода нам больше всего понравилось небольшое, всего 23,5 х 20,5 см, полотно «Солнечное пятно на террасе» (1890 г.) – на нем запечатлена терраса замка Сен-Жермен-ан-Ле, близи которого художник любил прогуливаться. А с 1898 года – поиск гармонии форм и красок, размышления о новом классицизме в сочетании с современными образами, наполненными поэзией и музыкой.

Собираясь на выставку, мы вовсе не рассчитывали найти там «русский след», так как не знали, что в 1909 году Морис Дени побывал в Москве для оформления особняка знаменитого коллекционера Ивана Морозова на Пречистенке. Серия из тринадцати панно под общим названием «История Психеи», а также керамические вазы и мебель, сделанные по эскизам Дени, предназначались для украшения музыкальной гостиной или, на французский лад, музыкального салона. Четыре бронзовые женские фигуры скульптора Аристида Майоля, друга Дени, прекрасно дополнили «ансамбль искусств» в усадьбе, где сейчас располагается Российская академия художеств. В начале Великой Отечественной войны панно были сняты со стен и свёрнуты в рулоны. Раскрыты они были в 1951 году, после передачи в Государственный Эрмитаж. Воссозданные в 2019 году в Эрмитаже ансамбль «История Психеи» и интерьер музыкальной гостиной сегодня являются частью постоянной экспозиции крупнейшего российского музея, а эскизы к ним можно увидеть на выставке в Лозанне. Вдохновленные «Сказкой об Амуре и Психее», историей борьбы между душой и плотью, рассказанной Апулеем в романе «Метаморфозы, или Золотой осел», они отличаются свободой мазка и явно свидетельствуют об эволюции художника в направлении «нового классицизма».

От редакции: Выставка Мориса Дени «Любовь» открыта до 16 мая 2021 года, всю практическую информацию вы найдете на сайте музея.