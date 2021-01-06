«Ангельские стихи» Владимира Набокова

Во всех религиях, основанных на Библии, мы встречаем ангелов, этих посланников между Богом и людьми, в особенности ангелов-хранителей. Ангелов мириады, и располагаются они на девяти иерархических ступенях. Ангелы-хранители, наиболее близкие к нам, страдают от плохих наших поступков и радуются хорошим. Возникают ли они в солнечных лучах, как мы увидим дальше, или с распростертыми крыльями, как на фреске Фра Анджелико «Благовещение» (1450 г.), они напоминают людей без плоти, без веса и недостатков – их крылья тому подтверждение. Они могут как воспарять к Богу, так и спускаться от Бога к человеку. Эта «Лестница Иакова» («Лествица райская») описана в Книге Бытия 28:12 и воспроизведена Иоанном Лествичником, синайским монахом VI века. Как ни странно, им посвящен один из первых поэтических сборников Владимира Набокова (Санкт-Петербург, 1987 – Монтрё, 1977), который так и назывался – «Ангелы».

В Библии ангелы появляются очень рано: «Ангел Иеговы явился перед Агарью и сказал ей: “Умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества”». Ангелы – посланники, и являются, для начала, чтобы объявить женщинам, что они понесут. Это относится как к Агари, сожительнице Авраама, так и к Анне, матери Иоанна, будущего Крестителя. Учитывая возраст родителей Иоанна, неудивительно, что его отец, Захария, остается нем в течение всех девяти месяцев ожидания, прежде чем по-настоящему поверить в явление ангела. От Анны история переходит к Марии, к которой является ангел Гавриил c непонятным – и фундаментальным для христианства – посланием о Боговоплощении. Послание это, Весть, породило тысячи шедевров христианского искусства. Но существует еще масса ангелов, носителей самых разных посланий! Возьмем, например, ангела, с которым всю ночь сражается Товий; ангела пастухов в момент рождения Мессии; ангела Марии Магдалены, сидящего на открытой могиле, или всех ангелов Апокалипсиса, окружающих Агнца, раздающих семь ударов, сидящих на белых конях и созывающих всех птах небесных…

Их мириады, и Псевдо-Дионисий Ареопагит, сирийский монах, живший около 500 года, классифицировал их в своем трактате «О небесной иерархии» таким образом: Высшая иерархия, самые близкие к Богу – серафимы, херувимы, престолы; Средняя иерархия, между Богом и человеком – господства, силы, власти; Низшая иерархия, самые близкие к человеку – начала, архангелы и ангелы. Эти мириады ангелов, или посланников, бесконечно снуют вверх-вниз по лестнице Бытия, между небом и землей. Самые последние, Ангелы, - наши хранители. В католицизме существует несколько ангелов-хранителей, и имена у них могут быть разные. В православии же существует лишь один. При этом писатель Владимир Волкофф, православный, француз по языку и русский сердцем, наделил одного из своих героев двумя хранителями и даже заставил их ссориться за его спиной – они были не согласны, какой путь ему посоветовать…

Папа Пий V утвердил культ ангелов в 1571 году. Одна из самых красивых проповедей Боссюэ - французского проповедника и богослова XVII века, писателя, епископа Мо, поднявшего проповедь на новый, невиданный ранее уровень – посвящена ангелам-хранителям. Их день отмечается 2 октября, но даже самые ревностные католики часто о нем забывают. 2 октября 1659 года, в монастыре фельятинцев в Париже, Боссюэ прочел великолепную проповедь, предупреждая слушателей о том, что каждый грешник может вывести своего ангела-хранителя из терпения и восстановить против себя: «И тогда, братья мои, наши святые ангелы-хранители, не в силах более выносить преступления наши, обратятся к мести. Когда настанет этот злосчастный день? То секрет Провидения». Надо, мудро советует нам Боссюэ, не доводить до этого дня ангелов-хранителей, которые не больше нас этого желают...

Можно удивляться, что приходится говорить о Псевдо-Дионисии и епископе Мо, чтобы подобраться к одному из стихотворений Владимира Набокова. И тем не менее… Это как раз тот случай. Мы предлагаем вашему вниманию одно из девяти стихотворений цикла, написанного в 1918 году в Крыму, под влиянием удивительного мистагога и блестящего пианиста Владимира Ивановича Поля. Набоковы находились тогда в Гаспре, и Поль давал уроки фортепиано молодому Владимиру. Цикл из девяти стихотворений под названием «Ангелы», посвященный Полю, точно следует иерархическому порядку, установленному Псевдо-Дионисием Ареопагитом. Позже Набоков отрицал всякую связь с религией, по его словам, речь шла о «византийском орнаментализме». Трудно в это поверить! Мне кажется очевидным, что дело касается влияния мистицизма.

О лучезарных запою,

лазурь на звуки разбивая...

Блистает лестница в раю,

потоком с облака спадая.

О, дуновенье вечных сил!

На бесконечные ступени

текут волнующихся крыл

цветные, выпуклые тени.

Проходят ангелы в лучах.

Так начинается первое стихотворение цикла. Заимствования из Апокалипсиса, из Виргилия явно присутствуют в стихах талантливого дебютанта. Ритм, построение фраз меняются от одного стихотворения к другому. У ангелов разные походки или танцы, сопровождающие их поднятие или спуск по лестнице…

Молодого Владимира коснулось крыло его ангела-хранителя? Почему бы и нет? Да и имеет ли это значение? Нуждаются ли Бог и Небесная иерархия в его (нашем) согласии? Конечно, нет. И если Набоков любил мистифицировать свой мир и наполнил свои сочинения тонной мистификаций, написанных смешанным набоковским языком, то вполне вероятно, что Бог и Ангелы в свою очередь посмеялись над ним. Но по-доброму, ведь ангелы приносят только хорошие вести. Особенно под Рождество.

Пояснение к фотографии: «Благовещение» Фра Анджелико находится в музее монастыря Сан-Марко во Флоренции, недалеко от двух фресок, более известных фресок и на ту же тему: одну можно увидеть в коридоре монастыря, другую – в келье № 38. В своей «Истории живописи» (1913) Александр Бенуа (Санкт-Петербург, 1870 – Париж, 1960), представитель знаменитой династии архитекторов, художников и историков искусства, воспроизводит и комментирует творение Фра Анджелико. Его внушительное сочинение принадлежит соцветию роскошных и ученых книг об искусстве, вышедших в России в 1910-1914 годах. Речь идет о двух увесистых ин-кватро с сотнями репродукций, которыми мы обязаны издательскому товариществу «Р. Р. Голике и А. И. Вильборг», существовавшему в дореволюционной России (1902-1918) и упоминавшемуся Борисом Пастернаком в «Докторе Живаго». Бенуа рассматривает фреску с точки зрения «рождения пейзажа» в европейской живописи от Средних веков до эпохи Возрождения. Такой подход был оригинален тогда, и остается таковым по сей день. Александр Бенуа страстно защищает Фра Анджелико от тех, кто видит в его творении некий детский примитивизм. Для него Фра Анджелико – авангардист, решивший вынести на поверхность самую суть бытия. Здесь геометрическая пустота пространства подчеркивает иррациональность Благой вести, а радуга крыльев ангела возводит послание монаха-художника до «мистического и глубокого знания сути вещей».