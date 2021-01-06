«Ангельские стихи» Владимира Набокова

Автор: Проф. Жорж Нива (перевод Н. Сикорской), Женева, 6. 01. 2021.
La veille du Noël orthodoxe professeur Georges Nivat nous emmène dans un monde mystérieux et mystique de l’art touché par la religion.
Во всех религиях, основанных на Библии, мы встречаем ангелов, этих посланников между Богом и людьми, в особенности ангелов-хранителей. Ангелов мириады, и располагаются они на девяти иерархических ступенях. Ангелы-хранители, наиболее близкие к нам, страдают от плохих наших поступков и радуются хорошим. Возникают ли они в солнечных лучах, как мы увидим дальше, или с распростертыми крыльями, как на фреске Фра Анджелико «Благовещение» (1450 г.), они напоминают людей без плоти, без веса и недостатков – их крылья тому подтверждение. Они могут как воспарять к Богу, так и спускаться от Бога к человеку. Эта «Лестница Иакова» («Лествица райская») описана в Книге Бытия 28:12 и воспроизведена Иоанном Лествичником, синайским монахом VI века. Как ни странно, им посвящен один из первых поэтических сборников Владимира Набокова (Санкт-Петербург, 1987 – Монтрё, 1977), который так и назывался – «Ангелы».
В Библии ангелы появляются очень рано: «Ангел Иеговы явился перед Агарью и сказал ей: “Умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества”». Ангелы – посланники, и являются, для начала, чтобы объявить женщинам, что они понесут. Это относится как к Агари, сожительнице Авраама, так и к Анне, матери Иоанна, будущего Крестителя. Учитывая возраст родителей Иоанна, неудивительно, что его отец, Захария, остается нем в течение всех девяти месяцев ожидания, прежде чем по-настоящему поверить в явление ангела. От Анны история переходит к Марии, к которой является ангел Гавриил c непонятным – и фундаментальным для христианства – посланием о Боговоплощении. Послание это, Весть, породило тысячи шедевров христианского искусства. Но существует еще масса ангелов, носителей самых разных посланий! Возьмем, например, ангела, с которым всю ночь сражается Товий; ангела пастухов в момент рождения Мессии; ангела Марии Магдалены, сидящего на открытой могиле, или всех ангелов Апокалипсиса, окружающих Агнца, раздающих семь ударов, сидящих на белых конях и созывающих всех птах небесных…
Их мириады, и Псевдо-Дионисий Ареопагит, сирийский монах, живший около 500 года, классифицировал их в своем трактате «О небесной иерархии» таким образом: Высшая иерархия, самые близкие к Богу – серафимы, херувимы, престолы; Средняя иерархия, между Богом и человеком – господства, силы, власти; Низшая иерархия, самые близкие к человеку – начала, архангелы и ангелы. Эти мириады ангелов, или посланников, бесконечно снуют вверх-вниз по лестнице Бытия, между небом и землей. Самые последние, Ангелы, - наши хранители. В католицизме существует несколько ангелов-хранителей, и имена у них могут быть разные. В православии же существует лишь один. При этом писатель Владимир Волкофф, православный, француз по языку и русский сердцем, наделил одного из своих героев двумя хранителями и даже заставил их ссориться за его спиной – они были не согласны, какой путь ему посоветовать…
Папа Пий V утвердил культ ангелов в 1571 году. Одна из самых красивых проповедей Боссюэ - французского проповедника и богослова XVII века, писателя, епископа Мо, поднявшего проповедь на новый, невиданный ранее уровень – посвящена ангелам-хранителям. Их день отмечается 2 октября, но даже самые ревностные католики часто о нем забывают. 2 октября 1659 года, в монастыре фельятинцев в Париже, Боссюэ прочел великолепную проповедь, предупреждая слушателей о том, что каждый грешник может вывести своего ангела-хранителя из терпения и восстановить против себя: «И тогда, братья мои, наши святые ангелы-хранители, не в силах более выносить преступления наши, обратятся к мести. Когда настанет этот злосчастный день? То секрет Провидения». Надо, мудро советует нам Боссюэ, не доводить до этого дня ангелов-хранителей, которые не больше нас этого желают...
Можно удивляться, что приходится говорить о Псевдо-Дионисии и епископе Мо, чтобы подобраться к одному из стихотворений Владимира Набокова. И тем не менее… Это как раз тот случай. Мы предлагаем вашему вниманию одно из девяти стихотворений цикла, написанного в 1918 году в Крыму, под влиянием удивительного мистагога и блестящего пианиста Владимира Ивановича Поля. Набоковы находились тогда в Гаспре, и Поль давал уроки фортепиано молодому Владимиру. Цикл из девяти стихотворений под названием «Ангелы», посвященный Полю, точно следует иерархическому порядку, установленному Псевдо-Дионисием Ареопагитом. Позже Набоков отрицал всякую связь с религией, по его словам, речь шла о «византийском орнаментализме». Трудно в это поверить! Мне кажется очевидным, что дело касается влияния мистицизма.
О лучезарных запою,
лазурь на звуки разбивая...
Блистает лестница в раю,
потоком с облака спадая.
О, дуновенье вечных сил!
На бесконечные ступени
текут волнующихся крыл
цветные, выпуклые тени.
Проходят ангелы в лучах.
Так начинается первое стихотворение цикла. Заимствования из Апокалипсиса, из Виргилия явно присутствуют в стихах талантливого дебютанта. Ритм, построение фраз меняются от одного стихотворения к другому. У ангелов разные походки или танцы, сопровождающие их поднятие или спуск по лестнице…
Молодого Владимира коснулось крыло его ангела-хранителя? Почему бы и нет? Да и имеет ли это значение? Нуждаются ли Бог и Небесная иерархия в его (нашем) согласии? Конечно, нет. И если Набоков любил мистифицировать свой мир и наполнил свои сочинения тонной мистификаций, написанных смешанным набоковским языком, то вполне вероятно, что Бог и Ангелы в свою очередь посмеялись над ним. Но по-доброму, ведь ангелы приносят только хорошие вести. Особенно под Рождество.
Пояснение к фотографии: «Благовещение» Фра Анджелико находится в музее монастыря Сан-Марко во Флоренции, недалеко от двух фресок, более известных фресок и на ту же тему: одну можно увидеть в коридоре монастыря, другую – в келье № 38. В своей «Истории живописи» (1913) Александр Бенуа (Санкт-Петербург, 1870 – Париж, 1960), представитель знаменитой династии архитекторов, художников и историков искусства, воспроизводит и комментирует творение Фра Анджелико. Его внушительное сочинение принадлежит соцветию роскошных и ученых книг об искусстве, вышедших в России в 1910-1914 годах. Речь идет о двух увесистых ин-кватро с сотнями репродукций, которыми мы обязаны издательскому товариществу «Р. Р. Голике и А. И. Вильборг», существовавшему в дореволюционной России (1902-1918) и упоминавшемуся Борисом Пастернаком в «Докторе Живаго». Бенуа рассматривает фреску с точки зрения «рождения пейзажа» в европейской живописи от Средних веков до эпохи Возрождения. Такой подход был оригинален тогда, и остается таковым по сей день. Александр Бенуа страстно защищает Фра Анджелико от тех, кто видит в его творении некий детский примитивизм. Для него Фра Анджелико – авангардист, решивший вынести на поверхность самую суть бытия. Здесь геометрическая пустота пространства подчеркивает иррациональность Благой вести, а радуга крыльев ангела возводит послание монаха-художника до «мистического и глубокого знания сути вещей».
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