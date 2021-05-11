Автор: Заррина Салимова, Ленцбург, 11. 05. 2021.
Музей «Штапферхаус» в Ленцбурге стал лауреатом Европейской музейной премии 2020 года. Наградами отмечены также несколько российских музеев.|
Le Stapferhaus de Lenzbourg est le lauréat du Prix européen du Musée 2020. Plusieurs musées russes ont également été récompensés.
Премия «Европейский музей года» считается одной из самых престижных в музейном сообществе. По словам организаторов, приз присуждается музеям, которые привлекают публику, образно интерпретируют темы и выполняют свою общественную и образовательную миссию. Торжественное вручение наград проходит, как правило, каждый год в разных городах Европы. Из-за пандемии коронавируса подведение итогов конкурса было отложено, в результате чего в этом году организаторы объявили лауреатов сразу за 2020 и 2021 годы. Церемония награждения проходила онлайн, причем главной площадкой для трансляции стал Ельцин-Центр в Екатеринбурге.
Лучшим музеем Европы 2020 года стал Штапферхаус в Ленцбурге (кантон Аргау). Не удивляйтесь, если вы никогда не слышали о шедеврах коллекции, хранящихся в его стенах. Дело в том, что это не совсем обычный музей, точнее совсем не обычный. В отличие от классических музеев, собирающих, пополняющих и гордящихся постоянной экспозицией, Штапферхаус не располагает никакой коллекцией – его программа укоренена не в хранящихся в запасниках экспонатах, а в самом обществе. Этот музей, основанный в 1960 году и названный в честь швейцарского философа Филиппа Альберта Штапфера, известен, прежде всего, своими сложно устроенными, с кураторской точки зрения, тематическими выставками.
В течение трех десятилетий Штапферхаус проводил лекции и дискуссии в замке Ленцбург, а в октябре 2018 года переехал в новое здание на железнодорожном вокзале Ленцбурга. При этом новый дом имеет новаторскую архитектуру, которая созвучна концепции самого музея. Здание, например, можно легко трансформировать: обрабатывать стены, открывать полы, передвигать лестницы, играть с фасадом и двором.
В 1990-х годах музей начал организовывать выставки для широкой публики. Временные экспозиции всегда интерактивны и поднимают общественно значимые темы, например, вопросы истины, веры, родины, наказания или денег. Музей фокусируется на том, что формирует нашу жизнь, занимает страну и движет миром. Выставка этого года, например, посвящена гендеру. Как нам любить и жить вместе? Что делает нас женщиной, а что – мужчиной? Кураторы приглашают поразмышлять над этими вопросами, проанализировать нашу собственную женственность и мужественность и поговорить вместе о том, как мы хотим жить сегодня и в будущем. В целом, Штапферхаус затрагивает нетрадиционные, но актуальные темы, превосходя при этом традиционные музейные стандарты, и предлагает модель музея как лаборатории для искусства жить, чем, по мнению жюри, и должен быть каждый музей.
Добавим, что премия «Европейский музей года» за 2021 год присуждена голландскому центру биоразнообразия Naturalis Biodiversity Center, а Вальзерхаус в тичинском муниципалитете Боско Гурин был удостоен премии Meyvaert Museum Prize for Sustainability 2021 - за приверженность принципам устойчивого развития. Старейший этнографический музей в Тичино организует многочисленные мероприятия по изучению и сохранению материального и нематериального культурного наследия.
Кроме того, члены жюри отметили несколько российских музеев. Так, особые благодарности за 2020 год получили Музей археологии дерева в Свияжске «Татарская слободка» и Учемский музей. Наконец, премия Совета Европы за 2021 год присуждена расположенному в Москве Музею истории ГУЛАГа.
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