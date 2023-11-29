В Театре Базеля в этом месяце – настоящий парад премьер. Мы уже рассказали вам о новом спектакле по текстам украинского драматурга Натальи Блок «Жизнь берет свое». Также в репертуаре Шаушпильхауса (части Театра Базеля, которая занимается в основном драматическим театром и располагается в отдельном здании) есть теперь представление для всей семьи по «Двадцать тысяч лье под водой» Жюля Верна, а на большой сцене - балет Бобби Йене Смит «Мари и Пьер». Но главной сенсацией ноября и одним из знаковых спектаклей сезона обещает все-таки стать музыкальная комедия «Pferd frisst Hut», что переводится с немецкого как «Лошадь ест шляпу». Интересно, что Театр Базеля представляет постановку как оперу. Казалось бы, что такого особенного в невинной комедии Эжена Лабиша, известной русскоязычной публике под названием «Соломенная шляпка» в основном благодаря одноименному фильму Леонида Квинихидзе с россыпью известных актеров – Людмила Гурченко, Екатерина Васильева, Алиса Фрейндлих, Владислав Стржельчик, Зиновий Гердт, Ефим Копелян и др. и с блистательным Андреем Мироновым в главной роли?

Но знаменитый немецкий режиссер Герберт Фрич не имел бы в европейском театре репутацию возмутителя спокойствия, если бы не умел сделать даже из банальной салонной комедии первоклассный абсурдистский фарс. В свойственной ему манере Фрич, известный по актерским работам в берлинском Фольксбюне и многочисленным постановкам в Германии, Австрии и Швейцарии (в режиссуре он дебютировал не так давно, но почти сразу стал непререкаемым авторитетом), превращает не имеющую легкомысленную комедию положений в многозначное и уморительно смешное действие, щедро сдобренное фирменным черным юмором, постдраматической иронией и тем, что театралы всего мира прозвали «фричианством». Фрич, десять лет назад поставивший «Мурмель Мурмель», до колик забавный спектакль-хит из одного-единственного слова и считающий, что настоящая комедия – это «когда делаешь ужасные вещи, а зрители хохочут как сумасшедшие», и на сей раз оказался верен себе.



Его четвертая за три года постановка в Театре Базеля называется «Лошадь ест шляпу» и начинается с того, что на сцене появляется симпатичная лошадь на четырех человеческих ногах, которая действительно держит в пасти что-то вроде элегантной шляпки. Но дальше про лошадь и шляпу мы в основном только слышим, потому что обе они оказываются лишь поводом для остроумного музыкального спектакля (автор музыки – популярный в Германии рок-певец, актер и композитор Герберт Гренемайер), полного абсурда и пародий на современную массовую культуру. В простой, но одновременно стильной и яркой декорации перед нами разворачиваются то сцены из эстрадного шоу, то модное дефиле, то соревнования по фигурному катанию, то показательные выступления по синхронному плаванию, то фрагмент криминального фильма, а то и вовсе эпизод телесериала.

И все это, как обычно у Фрича, на предельных скоростях, с фантастически смешными диалогами (для тех, кто не понимает по-немецки, театр сделал субтитры на английском и французском, и это тот редкий случай, когда успеваешь их читать, не отвлекаясь от происходящего на сцене), запоминающимися мелодиями и прекрасной актерской игрой. Из участвующих в спектакле особенно хочется отметить немного нелепого и чуть глуповатого, но чрезвычайно обаятельного Фадинара в исполнении Кристофера Нелла, уже игравшего в предыдущей постановке Фрича в Театре Базеля; умную и эксцентричную Клару в исполнении обладающей отличным голосом и впечатляющим темпераментом берлинки Сары Бауэретт; взбалмошную хозяйку шляпки Анаис, которую тонко и точно сыграла молодая швейцарская актриса Нанни Фрибель, и в роли Нонанкура – немецкого баритона Хуберта Вилда, постоянно сотрудничающего с Фричем, в том числе во всех постановках режиссера в Базеле.

Впрочем, помимо исполнителей главных ролей хорошее впечатление оставили и другие певцы и актеры, а также хор, одинаково умело справляющийся как со шлягерами, так и с затейливыми танцами, и Базельский симфонический оркестр, умеющий играть заразительные попсовые мелодии ничуть не хуже, чем современную академическую музыку. Пожалуй, самое главное, что так трогает в спектакле «Лошадь ест шляпу», помимо сшибающего с ног искрометного юмора и верно найденной, понятной и доступной каждому формы, умело обрамляющей едкую сатиру на современное общество, – это редкая гармония. В спектакле Фрича все составляющие, начиная с самой лошади и заканчивая шляпой, которая даже после того, как ее наконец отыскали, продолжает быть причиной споров и выяснения отношений, – органичны и прекрасно дополняют друг друга.

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