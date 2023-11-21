Спектакль по тексту украинского драматурга Натальи Блок по-немецки называется «Das Leben ist unaufhaltsam», что на русский язык можно перевести как «Жизнь берет свое». Жизнь, как ни парадоксально, и правда берет свое даже в такие времена, когда кажется, что повсюду только война, насилие и смерть. И восемнадцатилетний Матвий, которого полномасштабное вторжение российской армии застает в украинском Херсоне, не может или не хочет концентрироваться лишь на ужасе и мраке, танках и российских оккупантах. В самом начале спектакля он говорит, что помнит Херсон большим и красивым городом, с бурной культурной жизнью и прекрасным университетом, и мы действительно видим его таким на круглом экране-абажуре над сценой. Но затем экскурс в прошлое прекращается, и начинается «обычная» военная жизнь – с нехваткой продуктов, досмотрами и допросами, отсутствием интернета и телефонной связи.

Связь для Матвия, роль которого одновременно играют двое: сам Матвий Кушнар, снимающий все действие на камеру, и актер Фабьен Деммих – особенно важна потому, что для него это единственный способ оставаться в контакте со своей мамой, переехавшей после начала войны в швейцарский Базель. Сам он категорически не хочет уезжать из Херсона, так как считает своей миссией фиксацию происходящих в нем событий, своеобразное свидетельствование в режиме реального времени. Помимо этого, он вынужден заботиться о забавной троице – кошке, попугае и хомячке, оставленных на его попечении уехавшими из Херсона друзьями. Наконец, как и многие молодые люди его возраста, Матвий не чужд романтики и влюблен, что может показаться неуместным на фоне разворачивающихся событий, но вообще-то совершенно естественно.

Этот контраст между нелепостью происходящего и его обыденностью подчеркнут всей абсурдистской, - «сюрреалистичной», как говорит Матвий, - постановкой (режиссер Петер Кастенмюллер). И если животных обозначают обычные обувные коробки с торчащими из них разноцветными перьями, то войну – агрессивные компьютерные игры, в которые «режутся» оба исполнителя роли Матвия. На сцене присутствуют и огромный надувной «член», очевидно символизирующий вечно матерящихся российских солдат, и стол «в камуфляже», под которым горожане прячутся во время бомбежек, и ворох одежды, в которую облачается главный герой, решивший наконец уехать в Европу, которую перед этим смачно ругал («Германия? Там слишком много русских», - к вящему восторгу публики замечает он), и даже цветок по имени Степан.

Но самое важное в «Das Leben ist unaufhaltsam», наверное, все-таки видео, которое бесконечно снимает Матвий. Как правило, оно идет, что называется, «в прямом эфире», но временами включаются то кадры из украинского прошлого героя, то съемки из его непростого швейцарского настоящего, а то и вовсе чрезвычайно затейливые компьютерные эффекты. Сам он практически не покидает сцену, снимая свое «документальное кино» и заставляя актеров играть не по одному дублю, если его что-то не устраивает. И самые пронзительные моменты спектакля – это когда актеры безмолвно изображают то, что он просит, а сам Матвий читает по бумажке тексты из собственной жизни, записанные его мамой. Такое двойное отстранение создает эффект еще большего присутствия и делает ужасы войны еще более наглядными, что, конечно, не оставляет равнодушными зрителей разных национальностей, сначала на несколько секунд замирающих в финале, а потом долго аплодирующих постановочной команде спектакля.

От редакции: Впереди еще девять представлений спектакля, так что посмотрите. Всю практическую информацию вы найдете здесь.