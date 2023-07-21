Тичино готовится принять главное европейское кинособытие лета – Международный кинофестиваль в Локарно, считающийся, наряду с Каннским, Венецианским и Берлинским, одним из важнейших на континенте. Со времени своего основания в 1946 году фестиваль продолжает отстаивать вечные ценности, такие как человеческое достоинство, свобода самовыражения и уважение к личности.

Жюри основного конкурса возглавит французский актер Ламбер Вильсон, которого многие, наверное, помнят еще по фильму «Бум-2». Уже известно, что британский актер Риз Ахмед станет лауреатом премии Excellence Award Davide Campari, а трофей Leopard Club Award достанется шведскому актеру Стеллану Скарсгарду. Кроме того, в вечере закрытия примет участие Кейт Бланшетт, которая представит дебютную ленту ирано-австралийского режиссера Нура Ниасари «Шайда». Из других «звезд» в Локарно ожидают дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Деву Кассель, а также Лав Диас, Молли Гордон, Теда Хоупа, Сандру Хюллер, Дэвида Крумхольца, Иштвана Сабо и других.

В программу этого года вошли 214 фильмов, включая 110 мировых и 6 международных премьер. По традиции наше внимание привлекли фильмы, которые могут особенно заинтересовать наших читателей. Так, 7, 8 и 9 августа можно будет посмотреть ленту «Степное» украинского режиссера Марины Вроды. … Анатолий возвращается домой, чтобы ухаживать за умирающей матерью. Незадолго до смерти она рассказывает ему о «сокровище» – закопанных в сарае вещах, которые напомнят герою о его прежних мечтах. Как отмечают критики, это фильм об отчуждении, прощании и красоте умирания. «Как художника, меня всегда интересовала тема исчезновения, ухода, расставания с чем-то ценным. Молчание прошлых поколений о своей истории заставило меня создать этот фильм – как вопрос о советском прошлом моей страны», - подчеркнула режиссер.

5 августа будет демонстрироваться фильм польского режиссера Павела Сичека «Этот вид надежды», посвященный бывшему дипломату и белорусскому оппозиционному лидеру Андрею Санникову. Политик сыграл важную роль в ядерном разоружении Беларуси в 1990-х годах, работал дипломатом, в том числе в Швейцарии, и непродолжительное время занимал пост заместителя министра иностранных дел Беларуси. В 1996 году в знак протеста он ушел с государственной службы и начал борьбу за демократические перемены. Андрей Санников баллотировался в президенты в 2010 году, но был арестован после выборов вместе с сотнями других оппозиционеров и приговорен к пяти годам лишения свободы. Через 16 месяцев он был досрочно освобожден и смог покинуть страну. Документальный фильм Павла Сичека рассказывает о жизни Санникова и его усилиях по созданию демократической Беларуси.

Заинтриговало нас и описание картины «Невидимая борьба» эстонского режиссера Райнера Сарнета. Это комедия о кунг-фу, действие которой происходит в православном монастыре в 1970-е годы в Советском Союзе. Согласно синопсису, охранник на советско-китайской границе, пережив смертельное нападение, решает стать монахом, но на этом пути ему приходится постоянно доказывать, что он способен стать просветленным человеком. Юмор и святость, рок-песни Black Sabbath и григорианские песнопения, бунтарство и смирение – в этом фильме переплелось все. Картину можно будет посмотреть 11 и 12 августа.

Синефилы приезжают в Локарно не только ради премьер, но и чтобы посмотреть на большом экране шедевры мирового кинематографа. В этом году фестивальная секция «Ретроспектива» посвящена мексиканскому кино. Если Гильермо Дель Торо, Альфонсо Куарон и Алехандро Гонсалес Иньярриту сегодня известны на весь мир, то о мексиканских режиссерах, творивших в период с 1940-х по 1960-е годы, широкой публике практически ничего не известно. Организаторы фестиваля решили исправить эту несправедливость, устроив показы классических мексиканских фильмов, редко демонстрируемых за пределами этой центральноамериканской страны. Ценители редкого кино получат возможность насладиться работами Роберто Гавальдона, Алехандро Галиндо, Чано Уруэты, Матильды Ландеты, Хуана Бустильо Оро, Тито Дэвисона, Эмилио Фернандеса, Хильберто Мартинеса Солареса, Рене Кардоны и многих других.

В секцию «История кино» включены выдающиеся старые ленты, например, «Альфавиль» Жан-Люка Годара. Напомним, что главному герою картины, Лемми Коушену, поручено уничтожить профессора фон Брауна, создателя компьютерной системы, держащей под тотальным контролем городом Альфавиль, где любовь, сострадание, нежность и взаимопомощь объявлены вне закона. Подружившись с дочерью ученого Наташей, Лемми пытается взломать адский компьютер Альфа-60 и научить девушку значению слова «любовь». Снятый в 1965 году фильм актуален как никогда.

От редакции: С полной программой фестиваля можно ознакомиться на locarnofestival.ch.