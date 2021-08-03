Автор: Заррина Салимова, Локарно, 3. 08. 2021.
Знаменитый российский режиссер и обладатель «Золотого леопарда» 1969 года представит на Пьяцца Гранде свой новый фильм «Сто минут из жизни Ивана Денисовича». Мировая премьера картины состоится в рамках кинофестиваля в Локарно, программа которого в этом году радует лентами на русском, украинском и грузинских языках.|
Le célèbre réalisateur russe, lauréat du Léopard d'or 1969, présentera son nouveau film «Cent minutes de la vie d’Ivan Denisovich» à la Piazza Grande. Le film sera projeté en première mondiale au Festival de Locarno, dont le programme de cette année est riche en films en russe, ukrainien et géorgien.
«Локарно всегда будет на стороне кино» – под таким негласным лозунгом проходил в прошлом году один из старейших кинофестивалей Европы, организаторы которого были вынуждены из-за пандемии урезать программу и демонстрировать большинство фильмов не на больших экранах, а транслировать их во всемирной паутине. В этом году праздник кино, наконец, возвращается на Пьяцца Гранде и в уютные залы локарнских кинотеатров, готовящихся принять кинематографистов и зрителей с 4 по 14 августа. Внимательно изучив программу 74-го выпуска Международного кинофестиваля в Локарно, мы были приятно удивлены тем, как широко представлено «наше» кино.
Одним из главных событий фестиваля станет премьерный показ ленты «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» российского режиссера Глеба Панфилова, в карьере которого Локарно имеет особое значение. Напомним, что дебютная работа Панфилова в кино, картина «В огне брода нет», получила в 1969 году главную награду фестиваля – «Золотого леопарда». Однако молодому режиссеру не разрешили поехать в Локарно, чтобы получить приз, поэтому статуэтка была отправлена на «Ленфильм», где и хранится по сей день в музее при киностудии. Новая картина, которую режиссер представит 13 августа на Пьяцца Гранде, представляет собой экранизацию повести Александра Солженицына о жизни Ивана Денисовича Шухова, трагическая судьба которого потрясла читателей всего мира и принесла его создателю Нобелевскую премию по литературе. Это повествование о судьбах тысяч советских солдат, которые сражались против нацистов, попали в плен, а, вернувшись домой, оказались в сибирских лагерях. Пережив экстремальные обстоятельства войны, плен и суровый трудовой лагерь, главный герой смог остаться человеком. Глеб Панфилов, а также сыгравшие главные роли в картине Инна Чурикова и Филипп Янковский заявлены в качестве гостей фестиваля.
В международном конкурсе участвует картина «Герда» российского режиссера Натальи Кудряшовой. Герда – это псевдоним, под которым провинциальная студентка Лера выступает в стриптиз-клубах, чтобы заработать на жизнь. Мир Леры рушится: отец ушел к другой женщине, мать теряет связь с происходящим, сама девушка прячется от реальности во снах, а снится ей её душа... Как чувствует себя душа в этом жестоком мире? Почему мы страдаем? И почему у каждой души свой уникальный путь? Ответы на эти философские вопросы, наверное, можно будет узнать, если посмотреть фильм, показы которого состоятся 8, 9 и 10 августа.
«Медея» – еще одна российская лента, представленная в основном конкурсе фестиваля. Фильм Александра Зельдовича представляет собой современное прочтение одноименной трагедии Еврипида. Медея совершает столь тяжкое преступление, что ее любимый мужчина отказывается от нее. Чувствуя себя преданной за то, что заплатила огромную цену за счастье, она пытается заполнить пустоту, но обида толкает ее на месть. По признанию режиссера, он хотел попробовать снять фильм в жанре трагедии, суть которой заключается не столько в том, что она плохо заканчивается, сколько в том, что она сталкивает зрителя с самой главной человеческой травмой – необратимостью нашего существования. «Медея» будет демонстрироваться 9, 10 и 11 августа.
Если вы не успели посмотреть фильм «Остров» на фестивале в Нионе, то у вас есть шанс наверстать упущенное 9 августа в Локарно. Это картина об острове Чечень, затерянном посреди Каспийского моря, где живет горстка жителей, позабытых властями после распада Советского Союза - без дорог, электричества и рабочих мест. Промысел икрой, который когда-то был сердцем экономики острова, теперь запрещен законом. Чтобы прокормить семью, Иван регулярно выходит в море. В этой мрачной атмосфере Светлана Родина и Лоран Стооп показывают портрет семьи, вынужденной воображать себе будущее среди развалин.
Украина представлена на фестивале лентой «Папины кроссовки», показ которой пройдет 13 и 14 августа. Режиссер Ольга Журба погружает зрителя в последние часы, который 13-летний Саша проводит в школе-интернате для детей, оставшихся без попечения родителей. Он – один из счастливчиков, так как американская семья наконец-то его усыновила. Сегодня он навсегда переедет в другую страну, но что-то его удерживает. Картина отобрана в номинации «Короткометражный фильм Локарно» на премию European Film Awards.
Швейцарско-грузинскую картину «Мокрый песок» режиссера Элене Навериани будут демонстрировать 11, 12 и 13 августа. В деревне на грузинском берегу Черного моря живут дружелюбные люди, уверенные в том, что они знают друг друга. Однажды Элико находят повешенным, и его внучка Мо приезжает, чтобы организовать похороны. Она сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любовной жизни Элико.
Кроме того, в рамках фестиваля, 11 и 12 августа, состоится показ фильма «Расторгуев» Евгении Останиной. Напомним, что режиссер-документалист Александр Расторгуев был убит 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике. «Расторгуев» – это портрет одного из самых ярких, талантливых кинематографистов нашего времени. Его прямая речь и фрагменты из снятых им фильмов складываются в единое высказывание о боли, смысле искусства и любви к родине.
С полной программой кинофестиваля можно ознакомиться на сайте Locarnofestival.ch.
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