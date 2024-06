В этом году Montreux Jazz Festival пройдет в необычном формате. Традиционная главная площадка, Аудитория Стравинского, в настоящее время находится на реконструкции, поэтому с 5 по 20 июля фестиваль переместится в самое сердце города.

Как и в 2021 году, когда мероприятие проводилось в условиях пандемии коронавируса, будет построена открытая сцена у озера, которая сможет вместить 5 000 человек, в том числе на 600 крытых местах. Концерты пройдут также, как и в старые добрые времена, в здании казино, стены которого помнят выступления Майлза Дэвиса и Эллы Фицджеральд.

6 июля на сцене у озера выступят итальянский рокер Zucchero и победитель знаменитого британского шоу талантов The X Factor 2012 года Джеймс Артур. Двумя днями позже на ту же сцену поднимется крестный отец шок-рока Элис Купер. Вживую Винсент Фурнье (а именно так зовут певца на самом деле) исполнит свои знаковые хиты, включая School's Out, Poison и No More Mr Nice Guy. Детройтский рокер трижды бывал в Монтре, его первый концерт здесь был увековечен на пластинке, которая, по его словам, является «самой достоверной записью концерта Элиса Купера». Сразу после него ожидается концерт Deep Purple: редкая возможность услышать Smoke on The Water в Монтре, где эта композиция была придумана и записана!

Концерт Massive Attack пройдет 15 июля, Ленни Кравица – 16-го, а Стинга – 17-го. Культовая группа 1980-х годов Duran Duran впервые выступит на джазовом фестивале в Монтре – 20 июля. Бирмингемская пятерка, образованная в 1978-м, вышла из движения новых романтиков – музыкального и эстетического течения, связанного с новой волной и синти-попом. С годами влияние группы перешагнуло через поколения и музыкальные жанры, а ее вклад в поп-культуру распространяется на моду и кино: музыканты написали композицию для саги о Джеймсе Бонде и сняли концертный фильм с самим Дэвидом Линчем.

Что касается сцены в казино, то 9 июля там выступит легендарная Дайон Уорвик, снискавшая особую популярность в 1960-е годы и занимающая второе место в чартах XX века после Ареты Франклин. Утонченный голос Уорвик, одинаково хорошо подходящий для поп-музыки, соула и R&B, пронесся через десятилетия и вдохновил бесчисленное множество исполнителей, включая ее двоюродную сестру Уитни Хьюстон. А уже 10 июля свой концерт в казино Монтре даст дива завтрашнего дня – певица Тайла, которую пресса называет никак иначе, как новая сенсация из Йоханнесбурга. Ее хит Water, выпущенный в 2023 году, стал вирусным на TikTok и заставил танцевать весь мир. Шведская певица Лорин, победившая на конкурсе «Евровидение» в 2012 и 2023 годах, порадует фанатов своими песнями 18 июля.

Помимо платной программы организаторы фестиваля подготовили и бесплатную, в значительной степени посвященную продвижению начинающих артистов и включающую более 500 мероприятий – концертов, диджейских сетов, мастер-классов, кинопоказов, танцевальных классов и прочих мероприятий.

Сцена над водой

Джазовый фестиваль в Монтрё осиротел…

Джазовый фестиваль в Монтрё: краткая хроника

Джазовый фестиваль в Монтре – в Национальном музее

В Монтре поставят памятник Клоду Нобсу

На площадке Cinéma будет открыт доступ к богатой аудиовизуальной коллекции фестиваля: здесь можно будет посмотреть документальные ленты и записи около сорока концертов, прошедших в Монтре. А в La Bibliothèque хранится крупнейшая в Швейцарии коллекция книг о джазе и современной музыке, плюс более 2 000 виниловых пластинок, включая 300 альбомов Live at Montreux. Все они будут находиться в свободном доступе, а для их воспроизведения будет использоваться первый проигрыватель Nagra. Десятки пластинок и книг будут представлены журналистами, писателями и деятелями мира музыки и культуры.

Сцена Ipanema предназначена для любителей клубной электронной музыки: каждый вечер будет тщательно продуман с точки зрения последовательности и музыкальной прогрессии. На террасе Nestlé будут проходить занятия йогой и кулинарные мастер-классы от всемирно известных шеф-поваров. К программе фестиваля присоединятся два известных заведения Монтре: Funky Claude’s Bar, расположенный в Fairmont Le Montreux Palace, и Li Lo, бар на набережной, где можно будет насладиться диджейскими сетами в идиллической обстановке. Вас также ждут традиционные вечеринки в бассейне у казино, которые в этом году будут проходить в четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

От редакции: С полной программой можно ознакомиться на сайте montreuxjazzfestival.com.