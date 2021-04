Сцена над водой

Любители рока знают, конечно, историю создания хита группы Deep Purple «Smoke on the Water» («Дым над водой»), записанного в декабре 1971 года, впервые выпущенного в альбоме Machine Head в марте 1972-го и опровергающего известное швейцарское утверждение о том, что озеро не горит. Для остальных напомним, что текст песни описывает реальные события. Группа решила записывать свой новый альбом за пределами Англии, чтобы избежать лишних налогов, и в декабре 1971 года музыканты съехались в Монтрё для работы в передвижной студии, арендованной у Rolling Stones и известной как Rolling Stones Mobile. Запись решено было делать в казино Монтрё (честно определенном в песне как «the gambling house», игорный дом), в котором музыканты уже бывали с концертами. Накануне студийной сессии, в субботу, 4 декабря, в театре казино проходил концерт Фрэнка Заппы и The Mothers of Invention, как часть их европейского турне. Это был последний концерт в этом зале, после которого он должен был поступить в распоряжение Deep Purple для записи альбома. Группа предусмотрительно решила во избежание недоразумений пока не разгружать аппаратуру.

По свидетельствам очевидцев, примерно через час после начала концерта, во время синтезаторного соло на King Kong, из-за подвесного бамбукового потолка появились искры и затем огонь — очевидно, один из зрителей, найти и идентифицировать которого не удалось, выстрелил из ракетницы в крышу («some stupid with a flare gun»). Заппа спокойно сказал «без паники, у нас пожар», после чего музыканты покинули сцену. Зрители эвакуировались довольно организованно, обошлось без жертв. В песне упоминается «funky Claude», который «вбегал и выбегал», - понятно, что речь идет о ныне покойном основателе и многолетнем директоре джазового фестиваля в Монтрё Клоде Нобсе, помогавший зрителям выбраться из зала. Среди зрителей были и участники Deep Purple.

В результате пожара сгорел дотла весь многоэтажный комплекс казино вместе с концертным залом и аппаратурой «The Mothers». Из гостиницы Europe Hotel, где остановились участники Deep Purple, музыканты наблюдали через большое окно ресторана, как казино охватывается пламенем (чему помог ветер, дувший с гор), и видели завесу дыма над Женевским озером.

И вот пятьдесят лет спустя смелые организаторы фестиваля решили придать знаменитому эфемерному образу осязаемость и построить на воде… сцену. Оказывается, сцена на озере была мечтой Клода Нобса, которая увлекла и многих артистов и завсегдатаев фестиваля, но конкретного воплощения так и не получила. И вот в этом году, когда всё кажется невозможным, духовные наследники Нобса решили его мечту осуществить, в полном соответствии с его же любимым выражением «Nothing is impossible», или «ничего невозможного нет».

Итак, сцена, существующая пока лишь в виде эскизов и макетов, будет сооружена в 25 метрах от берега, словно возвышающийся над озером полуостров. Каждый фестивальный вечер два исполнителя, окруженные великолепными природными декорациями из озерных вод и Альпийских вершин, будут играть на многоярусной террасе, вмещающей 600 нумерованных сидячих мест, билеты на которые будут продаваться. В течение дня, начиная с полудня, по сцене смогут бесплатно прогуливаться все желающие. Предполагается, что новое пространство будет использоваться не только во время фестиваля, но станет новой туристической достопримечательностью Монтрё на весь летний сезон.

«Сцена на воде» - одна из четырех фестивальных площадок. Остальные три – две из них бесплатные – будут располагаться в Большом и прочих залах и садах Fairmont Le Montreux Palace Hotel, при упоминании которого сильнее начинает биться сердце каждого книголюба, ведь «здесь жил Набоков».

Время сейчас, как все мы знаем, нестабильное, планировать что-то сложно, и намерения организаторов фестиваля будут осуществляться в зависимости от санитарной ситуации и решений правительства. Но как здорово, что они, эти намерения, есть, и что нас – может быть! – ждет радость на озере. Программа фестиваля будет объявлена в мае, так что следите за нашими публикациями.