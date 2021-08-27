Галлер родился в 1708 году в Берне в весьма респектабельной семье. Очень рано стало ясно, что отпрыск почтенной фамилии не посрамит своих предков. Сначала проявилось поэтическое дарование мальчика: в десять лет он начал писать сатирические стихи, в двенадцать – сочинять поэмы, подражая немецким авторам, а в пятнадцать написал героическую поэму о создании Швейцарского союза.

Современники окрестили его «немецким Вергилием». Однако юноша, весьма критично относившийся к своему поэтическому дару, решил посвятить себя не литературе, а науке. И, как показало будущее, его решение было верным. Галлер изучал медицину и естественные науки в Тюбингенском и Лейденском университетах, затем совершенствовался в Лондоне и Париже. В 1728 году он продолжил изучать математику и физику в Базеле. В родном Берне Галлер, не прекративший сочинять сатирические стихи, позволил себе довольно резко критиковать представителей знатных семей, находившихся в то время у власти в городе. В итоге он был вынужден покинуть родину и переехать в Германию.

В 1736 году Галлер был приглашён в Гёттингенский университет, только что открытый в Нижней Саксонии, где возглавил кафедру медицины, анатомии и хирургии, а также преподавал ботанику. В Гёттингене Галлер завоёвывает репутацию одного из самых известных учёных мира. Общеевропейскую известность получают его труды по ботанике, физиологии и анатомии («Флора Швейцарии», «Первые начала физиологии»), а также блестящие успехи в преподавании. Император Франц I возводит его в дворянское достоинство, английский король назначает на должность государственного советника и делает своим личным врачом. Галлера наперебой приглашают работать в разные страны, в том числе и в Россию. В 1776 году, незадолго до смерти, он станет почётным членом Петербургской академии наук.

Надо сказать, что в старости он не только отошёл от передовых идей, но и активно критиковал просветительские идеи Руссо, в частности его «Общественный договор». Галлер даже способствовал высылке Руссо из кантона Берн! Умер Альбрехт фон Галлер в 1777 году, почитаемый не только в Швейцарии, но и далеко за её пределами. Австрийский историк науки Йозеф Шультес в 1817 году назовёт Галлера «величайшим человеком своего времени, до сих пор не превзойдённым никем, кто жил после него». Особенно высоко Шультес оценил работу Галлера «Флора Швейцарии», назвав её бессмертным трудом.

Занимаясь наукой на протяжении всей своей жизни, Галлер не прекращал литературной деятельности. Особый успех принесла ему поэма «Альпы». Написана она была в 1729 году, а задумана годом ранее, во время походов по горам, где он собирал материалы для своей работы по ботанике. Поэма вошла в сборник «Опыты швейцарской поэзии» («Versuch Schweizerischer Gedichte»), вышедший в 1732 году. Галлер был первым, кто в своих стихах воспел швейцарскую природу. Он детально описывает альпийский ландшафт: горы, ледники, водопады, луга, выступая в двух ипостасях – поэта и натуралиста. Он пытается в одном произведении соединить поэтическое восприятие природы и научный анализ составляющих её элементов. Важно и то, что благодаря поэме Галлера швейцарские Альпы начинают восприниматься как некий отдельный, несуетный мир — «колыбель» швейцарской свободы, ставшая историческим и нравственным ядром будущего государства, ведь именно в Альпах представители трёх заложили основы единой Швейцарии.

Эта поэма ещё при жизни Галлера была издана тридцать раз и переведена на французский, английский, голландский, итальянский и шведский языки. А вот на русский – лишь не полностью. Правда, Николай Михайлович Карамзин, путешествуя в 1789 году по Швейцарии, вспомнит Галлера и даже переведёт прозой небольшой отрывок из его поэмы. Оказавшись в деревушке Майринген, Карамзин станет свидетелем праздника, устроенного селянами в честь помолвки молодой пары. Жениха и невесту Карамзин описывает так: «самая прекраснейшая чета, какую только вы себе вообразить можете». Вид красивых и счастливых селян и навеял Николаю Михайловичу воспоминания о Галлере: «Я радовался счастливою четою и в мыслях своих читал Галлеровы стихи (из его поэмы „Die Alpen“, то есть „Альпийские горы“). Здесь любовь пылает свободно, никакой грозы не страшася; здесь любят для себя, а не для отцов своих. Когда молодой пастух почувствует нежную страсть, которую прекрасные глаза легко воспаляют в весёлом сердце, то уста его не таят её. Пастушка внимает ему, сказывает свои чувства и следует движению своей склонности, если он достоин её сердца; ибо сие движение, рождаемое приятностию и питаемое добродетелию, не постыдно для красавицы. Суетная пышность не тяготит страстных желаний; он любит её, она его любит — сим заключается брак, который часто одною взаимною верностию утверждается; согласие служит вместо клятв, поцелуй — вместо печати. Любезный соловей поздравляет их с ближних ветвей; мягкая трава есть брачное ложе их, дерево — занавес, уединение — свидетель, и любовь приводит невесту в объятия молодого пастуха. Блаженная чета! Цари должны завидовать вам».

И далее в «Письмах русского путешественника» имя Галлера упоминается неоднократно. Как пишет замечательный советский и российский литературовед Юрий Михайлович Лотман, Швейцария рисовалась Карамзину «в тонах поэмы Галлера „Альпы“ как патриархальная идиллия, а произведения Руссо и Шиллера придали этим представлениям окраску гордого свободолюбия».

В 1877 году в сборнике «Немецкие поэты в биографиях и образцах» появятся отрывки из поэмы Галлера в переводе Миллера, известного русского переводчика 19 века – далее, цитируя поэму, я буду использовать именно этот перевод. Галлер описывает не только замечательные виды швейцарских Альп, но и умиротворение, которое охватывает душу оказавшегося здесь человека:

Вдали от суеты, усилий деловитых,

Здесь мир души живёт, свободный от забот.

Жители швейцарских Альп трудолюбивы, и труд им в радость. Их простой и здоровый образ жизни противопоставлен жизни людей в городе. И это противопоставление отнюдь не в пользу тех, кто пользуется благами цивилизации:

<…>

Они себе в трудах находят подкрепленье;

От праздности никто не растолстеет тут;

Работа будит всех — умы все занимает;

С охотой труд всем мил, с здоровьем лёгок он…

А кровь у всех чиста; никто здесь не бывает

Своим наследственным недугом заражён;

Вино здесь чуждо всем — никто его не знает,

Не гибнет от тоски, желудком не страдает.

Жизнь швейцарцев изображена идиллически: можно подумать, что они находятся в мире, где по-прежнему царят нравы «золотого века». Галлеру удаётся передать атмосферу простой и осмысленной жизни этих людей, близких к природе и умеющих довольствоваться малым:

Когда же вечерком все тени удлинятся

И Феб усталый лик в прохладу погрузит;

Насытившись травой, стада домой стремятся,

И на ночь их загнать пастух в хлева спешит;

Пастушка ждёт его, приветствует; невинной

Толпой малютки их резвятся подле них —

И, надоив себе молочной влаги, чинно

Садятся все за стол вкусить от яств простых.

Приправой голод им для пищи незатейной;

Насытясь, спать идут, молясь благоговейно.

Галлер вошёл в историю литературы прежде всего благодаря поэме «Альпы», но при жизни были также широко известны и его так называемые «политические романы». Так, в 1771 году вышел в свет «Узонг» («Usong»), в 1773-м – «Альфред, король англосаксов» («Alfred, Königder Angelsachsen») и в 1774-м году – «Фабий и Катон» («Fabius und Cato»). Два из них, «Альфред» и «Фабий и Катон», были переведены на русский язык.

Прославили Галлер также его религиозно-философские поэмы: «Мысли о разуме, суеверии и неверии» («Gedankenüber Vernunft, Aberglauben und Unglauben», 1729), «Лживость человеческих добродетелей» («Die Falschheit menschlier Tugenden», 1730), «О происхождении зла» («Überden Ursprung des Übels», 1734), «Незавершённая поэма о Вечности» («Unvollkommenes Gedicht über dei Ewigkeit», 1734). Они были чрезвычайно популярны не только в Германии, но и по всей Европе. В России в конце 18 в. Галлер – один наиболее почитаемых швейцарских авторов. В 1786 году в московской Типографической компании философа, журналиста, издателя, просветителя, друга Карамзина Николая Ивановича Новикова была издана поэма «О происхождении зла» в переводе Николая Михайловича. Карамзин перевёл Галлера прозой, указав в подзаголовке: «Поэма великого Галлера». «Великим» Галлер почитался прежде всего среди европейских ученых-естественников. Всеобщим признанием пользовались его труды по медицине, и в поэме «О происхождении зла» значительное место отводится размышлениям об устройстве человеческого тела. Не случайно стихотворный перевод на русский язык в 1798 году сделал студент Московской духовной академии П. И. Богданов, впоследствии учившийся в Медико-хирургической академии.

Чем же привлекла девятнадцатилетнего Кармазина эта поэма? Главное, что вызвало его энтузиазм, - это идея Галлера о свободной воле: «Бог не любит никакого принуждения; мир со всеми своими недостатками превосходнее царства Ангелов, воли лишённых». К этой фразе Галлера Карамзин делает примечание: «Мысль, полно<го>внимани<я> читателя заслуживающая. Свободная воля причинила падение человека, свободная воля токмо может и паки восстановить падшего; она есть драгоценный дар Творца, сообщённый Им тварям избранным». Близким оказался молодому Карамзину и ответ, который даёт Галлер на вопрос о том, что является главным условием счастья человека. Швейцарский философ заявляет: мало быть богатым и известным, и недостаточно иметь много друзей. Лишь приверженность добродетели является залогом счастья: «Уклоняющийся от добродетели отказывается от щастия своего».

Таким образом, в произведениях Альбрехта фон Галлера возникает вполне определенный образ Швейцарии, который в дальнейшем разовьют Руссо и его последователи – образ страны с прекрасной природой, где в гармонии с ней живут простые, не испорченные цивилизацией люди, для которых залогом счастливой жизни являются добродетель и свобода.