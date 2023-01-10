Кто покорит «Музыкальные вершины»? |Qui va conquérir « Les sommets musicaux » ?

Фестиваль, с которым уже много лет сотрудничает и дружит наша редакция, пройдет в 23-й раз. По сложившейся традиции каждый выпуск посвящен одному инструменту. Но выпуски множатся, а инструментов с достаточным для фестиваля репертуаром не так много, так что приходится повторяться. В этом году «хозяйкой» программы станет виолончель, как и в 2018 году, когда россиянка Анастасия Кобекина покорила все местные сердца, получив обе присуждаемые фестивалем премии. Анастасия вернется в Гштаад 31 января, чтобы вместе с учащимися Академии имени Менухина исполнить в церкви Саанена сонату Ф. Шуберта Arpeggione, изначально написанную в 1824 году для фортепиано. В тот же вечер прозвучит и знаменитый секстет «Воспоминание о Флоренции» П. И. Чайковского, сочиненный в 1890 году. Это – единственное произведение русского репертуара, включенное в фестивальную программу. Русскую же музыкальную школу представит, помимо Анастасии Кобекиной, Ольга Пащенко, редкий музыкант-клавесинист. Об Анастасии мы уже рассказывали со всеми подробностями, а вот с Ольгой встретимся впервые. Что мы о ней знаем?