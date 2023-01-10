Автор: Надежда Сикорская, Гштаад, 10. 01. 2023.
C 27 января по 4 февраля в Гштааде пройдет международный музыкальный фестиваль, в который внесет свою лепту и Наша Газета.|
Le festival de musique de Gstaad aura lieu du 27 janvier au 4 février, avec une petite contribution de Nasha Gazeta.
Фестиваль, с которым уже много лет сотрудничает и дружит наша редакция, пройдет в 23-й раз. По сложившейся традиции каждый выпуск посвящен одному инструменту. Но выпуски множатся, а инструментов с достаточным для фестиваля репертуаром не так много, так что приходится повторяться. В этом году «хозяйкой» программы станет виолончель, как и в 2018 году, когда россиянка Анастасия Кобекина покорила все местные сердца, получив обе присуждаемые фестивалем премии. Анастасия вернется в Гштаад 31 января, чтобы вместе с учащимися Академии имени Менухина исполнить в церкви Саанена сонату Ф. Шуберта Arpeggione, изначально написанную в 1824 году для фортепиано. В тот же вечер прозвучит и знаменитый секстет «Воспоминание о Флоренции» П. И. Чайковского, сочиненный в 1890 году. Это – единственное произведение русского репертуара, включенное в фестивальную программу. Русскую же музыкальную школу представит, помимо Анастасии Кобекиной, Ольга Пащенко, редкий музыкант-клавесинист. Об Анастасии мы уже рассказывали со всеми подробностями, а вот с Ольгой встретимся впервые. Что мы о ней знаем?
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