Пожалуй, мало найдется не специализированных изданий, которые уделяли бы столько внимания классической музыке, как это делает Наша Газета. На том стоит! Редакция гордится тем, что среди гостей рубрики Наши люди побывали ярчайшие представители русской музыкальной школы. Мы уже предлагали вашему вниманию несколько интервью с Евгением Кисиным и внимательно следим за всеми его выступлениями в Швейцарии, радуясь их регулярности и разнообразию программ. Так что в представлении он точно не нуждается, а потому поговорим о программе – выбор которой таким «чисто классическим» пианистом, каким многие считают Кисина, может удивить некоторых. Но лишь тех, кто не знает, по какому принципу он вообще составляет свои программы. А принцип этот прост, как все гениальное: музыкант перебирает репертуар, который либо вообще никогда не играл, либо – что гораздо реже – к которому хотел бы вернуться, и продумывает сочетаемость произведений, способных составить хорошую программу.

Не стоит предаваться анализу, ища какую-то тайную связь между произведениями – ее нет. Единственным критерием отбора, как объяснил Евгений в интервью Нашей Газете еще в 2013 году, для него является любовь. С тех ничего не изменилось, и музыкант по-прежнему утверждает, что не может хорошо играть произведение, к которому не испытывает чувства любви. К счастью для почитателей его таланта, в музыке Кисин любвеобилен, так что дай ему Бог здоровья успеть сыграть все, что хочется!

Евгений Кисин не любит комментировать свои программы, но кое-что нам удалось разузнать, а потому пройдемся, так сказать, по пунктам.

Шопен, шесть популярнейших произведений которого, включая обожаемый всеми Полонез № 6 ля бемоль мажор, прозвучат в концерте, занимает особое место в репертуаре Кисина: именно Первый и Второй фортепианные концерты польского гения 12-летний «Женечка» исполнил в своем первом сольном концерте в Большом зале Московской консерватории – концерте, давно причисленном к историческим. Эта любовь, перекликающаяся, возможно, с любовью к Артуру Рубинштейну, чье исполнение произведений Шопена считается эталонным, сопровождает Кисина всю жизнь, не только не ослабевая, но скорее наоборот. «Чем дольше я живу, тем сильнее ощущаю, что музыка Шопена ближе всего моему сердцу, а потому каждый раз, когда я возвращаюсь к Шопену, то чувствую, будто возвращаюсь к самому себе», - поделился музыкант.

Сонату № 1 Альбана Берга, которого Кисин называет «очень чувствительной душой», в концерте услышишь не часто, но музыкантам известно, что существуют две ее версии – оригинальная, 1907-1908 годов, и переработанная автором в 1920-м. По словам Евгения Кисина, разница между ними незначительная: во второй версии исправлены некоторые явные ошибки, допущенные в первой. Если это произведение вам не известно, приготовьтесь к открытию!

Можно поспорить, что в публике Виктория-холла окажутся люди, либо никогда не слышавшие о композиторе Хренникове, либо имеющие лишь самое туманное представление о его творчестве. В жизни же Кисина Тихон Николаевич, бессменный председатель Союза композиторов СССР с 1948 по 1991 годы (!) сыграл роль, которую трудно переоценить: ведь он не только «благословил» молодого музыканта на начало блистательной карьеры – а его благословение в то время дорогого стоило!, но и помог вполне практически – поспособствовал получению родителями Жени квартиры поближе к Центральной музыкальной школе, чтобы мальчик не тратил час на дорогу в один конец. Нельзя не уважать Евгения за ту активность, с которой он взялся защищать Хренникова в пору, когда стало модно – и можно! – его хаять, напоминая, скольким музыкантам тот помогал, и как сожалел о том, что не удалось помочь всем. Свои воспоминания об общении с Тихоном Хренниковым и размышления о нем Евгений Кисин записал, и мы с удовольствием отсылаем вас к этим записям.

Когда-то давно пианист играл Второй фортепианный концерт Хренникова, но, по его собственному признанию, предпочитает ему Первую и Вторую симфонии, музыку для театра и кино, многочисленные песни (тексты нескольких из них Кисин перевел на идиш), а также самые ранние сочинения, к которым относятся включенные в программу предстоящего концерта Танец из «Трех пьес для фортепиано» (1935 г.) и «Пять пьес для фортепиано» (1933 г.).



Завершат вечер, который мы с нетерпением ожидаем, Три прелюдии Джорджа Гершвина – три короткие пьесы, которые были впервые исполнены самим композитором на концерте в зале «Roosevelt» в Нью-Йорке в 1926 году и которые оказались единственным известным концертным произведением Гершвина для фортепиано соло, опубликованным при его жизни.

От редакции: Билеты на концерт Кисина, входящий в абонемент агентства Caecilia, не достать. Но в чудеса нужно верить – следите за сайтом продаж, в нынешней непредсказуемой ситуации кто-то может и отказаться!

