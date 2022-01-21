Казахстан зажигает

Наша Газета уже представила программу идущего в Женеве до 30 января кинофестиваля, где нынешний урожай «наших» фильмов особенно удался – их целых девять. Одним из них фестиваль вчера и открылся – в уютном культурном центре Alhambra, в присутствии министра культуры Женевы Сами Канаана и простых зрителей, разделяющих убежденность В. И. Ленина в том, что кино – важнейшее из искусств.

Такая честь выпала первой полнометражной ленте Айжан Касымбек, дочери известного казахстанского режиссера Канымбека Касымбекова – этот выпускник ВГИКа (мастерская Г. Н. Чухрая и В. В. Белокурова) покинул наш мир в феврале 2014 года, оставив после себя десяток фильмов и талантливую продолжательницу Дела. (С полной ответственностью заверяем вас, что решение устроителей фестиваля открыть программу именно этим фильмом никак не связано с событиями в Казахстане , привлекшими внимание к этой стране швейцарских СМИ.)

Первый короткометражный фильм Айжан, снятый в 2017 году, назывался «Су» («Вода») и был посвящен проблеме трудного расставания с прошлым. Первый полнометражный, премьера которого состоялась в октябре 2021 года на фестивале в южнокорейском городе Пусан, носит имя еще одного из пяти метаэлементов – «От» («Огонь») и посвящен настоящему.

Нет, он не о горящих лесах и не о сходящей лаве. Собственно, огонь упоминается в фильме мельком, лишь бдительный зритель обратит внимание на сообщаемую по радио информацию о пожаре в жилом доме, в результате которого погибли четверо детей. Да и автоводители, томящиеся в пробке, слушают ее краем уха. Но она – тревожный сигнал, сигнал другого негаснущего пожара – в груди главного героя фильма.

А начинается картина безмятежно – с кадров перемешиваемого теста и выскакивающих из жаровни батонов и буханок. Хлеб – символ мира, дома, уюта. И область профессиональной деятельности главного героя, ежедневно этот хлеб развозящего по многочисленным торговым точкам, стоящего в пробках и вечно опаздывающего, за что начальник не только его отчитывает, но и из зарплаты его вычитывает…

Главный герой – это казахстанский вариант русского «маленького человека», того самого, что вышел из шинели Гоголя. Может, поэтому и назвали его авторы по-русски уменьшительно-ласкательно – Толик (актер Тулепберген Байсакалов). Толик – это 33 несчастья. Денег на содержание семьи – жена, двое детей и третий на подходе – хронически не хватает, Толик по уши в долгах и, как и его друзья, внимательно следит за курсом доллара, ведь каждое его падение означает повышение цен. Надежды на помощь способной старшей дочери Сауле не оправдываются – старшеклассница «залетает» от мальчика, у которого не хватает смелости взять на себя ответственность, и он лишь смотрит в пол, пока его отец и мать оскорбляют подружку, пришедшую с родителями, чтобы вместе решать, что делать. Молчит, кстати, и Толик, но не его жена!

Ах, что за прелесть эта Алтунай (актриса Маншук Айтмузанбетова). Привыкшая к жизни если не в нищете, то близко к ней, на восьмом месяце беременности целый день снующая вверх-вниз по лестнице многоэтажного дома без лифта, подрабатывающая выпечкой кондитерских изделий и не позволяющая себе приобрести даже какую-то мелочь на барахолке, но устраивающая чин чином обед для родственников, она – сама доброта! Рассердившись было на дочь («Позор-то какой! Что люди скажут»), она бросается на ее защиту так же страстно, как бросается на помощь соседке, которую муж бросил с пятью детьми – растолстела, мол, да и вообще надоели они ему…

Фильм «Огонь» – безусловно, социальная драма. Но есть в ней и элементы комедии, не позволяющие отнести его к разряду «чернухи», которой столько развелось в постсоветском кинопространстве. Невозможно без смеха смотреть на толстого Баура, отвлекающегося от быта латиноамериканскими танцами, или следить за погоней на шоссе, достойной неуловимых мстителей… С какими бы вызовами ни сталкивался тщедушный внешне и загнанный жизнью Толик, везде он выходит победителем: и Баура ему удается перепить, хоть и жалуется он на печень, и гаишники оказываются в кузове его видавшего виды грузовичка… Да, было бы очень смешно, если бы не так грустно…

Тучи сгущаются над Толиком, мечтающем о том, чтобы хоть немножко спокойно побыть одному, и зритель, внутренне сжимаясь, ждет трагической развязки. Но нет! Финал неожиданно светел и добр, как и весь фильм.

Отрадно, что этому первому полнометражному фильму Айджан Касымбек сопутствует успех. В ноябре прошлого года Тулепберген Байсакалов получил приз «Лучшая мужская роль» на кинофестивале Asian World film festival в Лос-Анджелесе и был номинирован на аналогичный приз на кинофестивале «ИРИДА» (SIFFA) в Сочи. На кинофестивале в Минске «Огонь» получил награды за лучшую режиссуру и музыку. Хочется надеяться, что понравится он и швейцарским зрителям, которым великолепные казахстанские пейзажи наверняка напомнят родные Альпы.

От редакции: У вас есть шанс посмотреть фильм в Женеве 23 и 29 января.