Одним из важнейших событий летнего циркового сезона безусловно является cirqu’ – фестиваль актуального циркового искусства в Аарау, в 2023 году собравший, по подсчетам организаторов, около 8000 зрителей, что на 42% больше, чем два года назад. Это скромый по масштабу и по-швейцарски уютный фестиваль делает небольшая команда единомышленников, возглавляемая Романом Мюллером. Известный жонглер и специалист по работе с диаболо, он знает толк в самых современных цирковых тенденциях и неизменно приглашает на фестиваль наиболее интересных европейских артистов. В этом году рядом со швейцарцами выступали их коллеги из Франции (Cirque ici и L’Association du Vide), Бельгии (Post uit Hessdalen и MOVEDBYMATTER & Collectif Malunés) и многие другие.

По словам участников, организаторам фестиваля было важно представить не только иностранных, но и местных швейцарских артистов. Так что в Аарау выступили как уже известные, так и начинающие циркачи из разных частей страны. В башне напротив ресторана «Эйнштейн» несколько вечеров подрядов показывали свою полную юмора и первоклассных трюков двадцатиминутную зарисовку FelberWey артистки на трапеции Нина Вей и Лоранс Фельбер, из имен которых и составлено название акробатического дуэта. А в помещении старой казармы расчищал песок и смешил публику Ули Хирцель – известный в прошлом акробат и канатоходец, превративший свой французский замок в центр поддержки начинающих цирковых артистов. На cirqu’ 2023 он играл две версии (на немецком и английском языках) своего перформанса Sandscapes, посвященного теме старения и соотношения цирка и жизни.

Эти же насущные для каждого циркового, да и просто артиста проблемы поднял в своем умном, тонком и поэтичном спектакле L'Âne & la Carotte Лучо Смит, недавно назначенный художественным руководителем Festival Circolo – крупнейшего голландского фестиваля нового цирка. Метафора про осла, всю жизнь гоняющегося за морковкой, оказывается вовсе не фигурой речи: сорокалетний Смит ходит по канату, жонглирует горящими факелами, залезает в клетку со львами и балансирует на газовом баллоне, одновременно поджаривая на сковородке блинчик креп-сюзетт. Но самое потрясающее в его шоу это даже не звучащие в записи исповедальные монологи, а то, как отважно артист карабкается вверх по башне из поставленных один на другой стульев, заставляя зрителей вскрикивать и хвататься за сердце.

Хлое Молья из бретонской компании RHIZOME в своем спектакле La Ligne тоже работает на высоте. В сопровождении живого саксофона она на протяжении сорока мучительно долгих минут передвигается по подвешенной под потолком бывшей военной казармы белой трубе, едва касаясь ее то ногой, то рукой, то одним лишь корпусом. Зрелище впечатляющее и технически абсолютно безупречное, оставившее, впрочем, автора этих строк абсолютно равнодушной, особенно после пронзительных и завораживающих интермедий Лучо Смита. Зато швейцарские зрители остались от (на мой вкус) однообразных пируэтов француженки в полном восторге и аплодировали так, как будто хотели вызвать ее на бис, несмотря на позднее время и довольно существенную по местным меркам задержку начала спектакля.

Любовь швейцарской публики к цирку вообще мало что с чем сравнится. Ходят в него все от мала до велика, независимо от степени известности компании, цен на билеты и удобства расположения арены. Стоит ли удивляться тому, что этим летом и осенью на территории практически всей страны можно будет увидеть представления двух, наверное, самых знаменитых швейцарских цирковых компаний. Так, представления швейцарского национального Circus Knie, ведущего свою историю еще с 1803 года и по традиции начавшего свое ежегодное турне в Цюрихе, в ближайшее время можно будет посетить в Золотурне (28-30 июля), Берне (4-20 августа), Фрибурге (24-27 августа), Женеве (1-17 сентября), Нионе (22-24 сентября), Лозанне (29 сентября - 15 октября), Веве (19-22 октября) и Сионе (26-29 октября). А легендарный Circus Monti вместе со своим новым шоу начнет сезон 4-6 августа в Волене, откуда отправится в Виндиш (9-13 августа), Базель (16-27 августа), Аарау (30 августа - 3 сентября), Веттинген (6-10 сентября), Винтертур (13-17 сентября), Люцерн (20 сентября - 1 октября), Берн (4-22 октября), Золотурн (25-29 октября) и Цюрих (1-26 ноября).

Наверняка цирковой шатер этим летом натянут и в вашем городе, независимо от его размера, места расположения и численности населения. Так что, как говорится, следите за рекламой и любите цирк – самое живое и непосредственное из всех искусств. Купить билеты на представления цирка Knie можно здесь, а на премьерное шоу Circus Monti здесь.