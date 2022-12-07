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среда, 7 декабря 2022 года   

Иконар в Лозанне|Ikonar à Lausanne

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 7. 12. 2022.

Йозеф Куделка. "Румыния", 1968 г. © Josef Koudelka/Magnum Photos, courtes of the Josef Koudelka Foundation

В кантональном музее фотографии, Photo Elysée, проходит масштабная выставка работ фотографа Йозефа Куделки.

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Photo Elysée, musée cantonal pour la photographie du canton de Vaud, invite à une rétrospective de Josef Koudelka.

Знакомство с этой выставкой началось для нас, если можно так выразиться, с конца – с сопровождающего ее каталога, подготовленного издательством Éditions Noir sur Blanc. Именно он пробудил желание увидеть все представленные в нем фотографии в натуральную величину и сподвигнул на поездку в Лозанну, о чем мы нисколько не пожалели.
 
Йозеф Куделка, живой классик искусства документальной фотографии, родился 10 января 1938 года в деревне Босковцы, в Моравии – нетрудно подсчитать, что через несколько недель он отметит свое 85-летие. Фотография была его детским увлечением: по имеющейся информации, первая камера была куплена на деньги, вырученные от продажи мороженщику клубники. Однако ничто не предвещало, что она станет профессией и смыслом жизни. После окончания школы Куделка поступил в Пражский технический университет и, получив в 1961 году диплом, проработал шесть лет по специальности авиаинженера. Фотография оставалась его хобби, но достаточно серьезным: параллельно с основной работой он устроился в театр на должность фотографа, чтобы иметь возможность снимать театральные постановки. С конца 1960-х годов и особенно после фотовыставки в 1967 году в Кракове, где были выставлены и его работы, он уже полностью посвятил себя творчеству.


Как это порой бывает, дальнейшую жизнь и карьеру Йозефа Куделки определили внешние обстоятельства. В 1968 году он стал свидетелем вторжения советских войск в Прагу и запечатлен это событие на пленку. Отснятые кадры могли стоить жизни фотографу, а потому он не указывал свое имя, ограничившись лишь инициалами P.P. – Prague photographer. Через знакомых снимки удалось вывезти из страны и опубликовать в ряде западных изданий. Кому они принадлежали, мир узнал лишь в 1984 году, после того как скончался отец Куделки, до конца своих дней живший в Чехословакии.

Сам же Куделка последовал за своими работами еще в 1970 году, покинув родину и попросив политического убежища в Великобритании. Уже в следующем году руководство знаменитого фотоагентства Magnum приняло его в штат. В 1975-м вышла его первая книга, «Цыгане», результат десяти лет работы и общения с цыганским населением Румынии – именно цыгане дали ему прозвище «иконар», или «создатель икон»: сделанные Куделкой снимки производили на их героев такое впечатление, что они относились к ним чуть ли не как к предметам культа. Среди последующих изданных им фотоальбомов стоит отметить «Изгнанники» (1988 г.), «Черный треугольник» (1994 г.), посвященный исчезнувшим пейзажам, «Вторжение 1968-го: Прага» (2008 г.) и «Стена» (2013 г.).

Йозеф Куделка – лауреат ряда престижных премий в области фотографии. Первую свою награду он получил еще в 1969 году. Это была «Золотая медаль Роберта Капы», которая вручается фотографам-документалистам за лучший зарубежный фоторепортаж, работа над которым требовала храбрости и инициативы. За ней, в 1978 году, последовала престижная французская премия Prix Nadar, еще через девять лет – национальная Большая премия (Гран-при) Франции в области фотографии. Два года спустя он был удостоен награды «Картье-Брессона» – странно, наверное, было получить премию имени человека, с которым когда-то дружил! Наконец, в 1992 году Куделка получил международную премию за существенный вклад в искусство фотографии Хассельблад.
Его работы выставлялись на многих престижных площадках мира: в Музее современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке, в лондонской Hayward Gallery, во Дворце Токио в Париже, в Институте искусств Чикаго, в Музее декоративных искусств и в Национальной галерее в Праге. За прошедшие годы мир изменился, и теперь Йозеф Куделка живет то в Париже (французское гражданство он получил еще в 1980 году), то в Праге. Ожидается, что его можно будет повидать на открытии выставки в Лозанне.

Ретроспектива творчества Куделки, организованная в Швейцарии впервые с 1977 года, дает возможность по-новому оценить его карьеру, ведь здесь представлены не только знаковые работы мастера, но и часть его личных архивов, в частности, 30 000 обзорных листов на 35-мм пленке, охватывающих период с 1960 по 2012 годы - недаром вся выставка имеет название «Созвездие архивов». Задавшись целью как можно более полно отразить взгляд фотографа на мир, кураторы выставки структурировали ее вокруг важнейших сделанных им серий: Театр, Цыгане, Вторжение 1968-го и Изгнанники. Посетители увидят также специально созданную для экспозиции инсталляцию, посвященную архивам и их роли в жизни и карьере Куделки.


Внимательный зритель обязательно обратит внимание на некоторые аспекты творчества Йозефа Куделки, которые могут показаться парадоксальными: любовь к кочевой жизни в сочетании с методичным собиранием и архивированием снимков, постоянная доработка знаковых работ и философская «максималистская» программа, а также, во второй половине жизни, задекларированное стремление продолжать выставляться и делать все новые фотографии, иногда не проявляя их и не печатая. Все меняется за долгую жизнь, потому и интересно проследить ее в развитии.

От редакции: Выставка будет работать до 29 января 2023 года, всю практическую информацию вы найдете на сайте музея www.elysee.ch, покидая который, не забудьте приобрести каталог!
 

 

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