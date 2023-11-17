Когда мы сегодня говорим «фотомонтаж», то подразумеваем намеренное искажение изображения, то есть фальшивку. Но так было не всегда. Сто лет назад фотомонтаж (или коллаж) был одной из новых форм искусства. Используя приемы декострукции и соединяя несоединимое, художники не подделывали реальность, а создавали что-то очевидно искусственное, что, несмотря на всю свою «деланность», еще сильнее подчеркивало и выводило на первый план реальные проблемы современности.

Однозначно ответить на вопрос, кто именно изобрел коллаж, трудно. В этой технике работали кубисты, включая Пабло Пикассо и Жоржа Брака, конструктивисты, например, Александр Родченко, а также дадаисты. Среди берлинских дадаистов особенно выделяется Ханна Хёх (1889–1978) – одна из первых художниц, осознавшая силу фотографии и сделавшая медийные картинки инструментом своего творчества. Посвященная ей выставка в Центре Пауля Клее, подготовленная куратором Мартином Вальдмайером и включающая около 60 коллажей художницы, а также работы ее современников, поражает наличием огромного количества параллелей с сегодняшним временем.

Ханна Хёх родилась в немецком городе Гота и была старшей из пяти детей в семье среднего класса. В возрасте 15 лет ей пришлось оставить школу, чтобы присматривать за младшими сестрами. В свободное время она рисовала и создавала свои первые коллажи. В возрасте 22 лет она поступила в класс дизайна стекла в Шарлоттенбургскую школу искусств и ремесел, хотя мечтала учиться в художественной академии. Ей пришлось прервать учебу из-за начала Первой мировой войны, и в 1915-м она перешла в школу при Королевском музее декоративного искусства в Берлине в класс графики и книжного искусства под руководством художника эпохи югендштиля Эмиля Орлика. Примечательно, что в 1916-м Хёх устроилась ассистенткой редактора в крупнейшее в Германии издательство журналов Ullstein Verlagshaus, где она разрабатывала схемы для вышивки и получила доступ к визуальным материалам журналов Uhu, Berliner Illustrirte Zeitung и Der Querschnitt. После окончания Первой мировой войны она присоединилась к революционной «Ноябрьской группе», в которой были представлены экспрессионистские, кубистские и конструктивистские тенденции. В 1920-х годах Ханна Хёх была единственной женщиной среди берлинских дадаистов.

Художники послевоенного времени стремились найти новые формы творческого выражения – одной из них и стал коллаж. Произведения буквально «собирались» из фрагментов массовой культуры и назывались «монтажом». При этом художниками двигала идея разложения послевоенного мира на составляющие части и создания из них нового. Технику создания коллажей из газетных и журнальных вырезок Ханна Хёх развивала с 1918 года и оставалась ей верна до конца своей жизни.

Ранние фотомонтажи Хёх были полны иронии и отражали актуальные в то время социальные и политические темы, например, взаимоотношения человека и машины, гендерные роли или подъем национал-социализма, например, ее коллажи о «новых женщинах» высмеивали стереотипные представления о красоте. Фотомонтаж был для нее и способом создания абстракции как вида чистого искусства, где главное значение имеют форма, цвет и композиция. На выставке, например, проводятся параллели между творчеством Ханны Хёх и ее современников: заметна композиционная перекличка с работами Василия Кандинского и Эля Лисицкого.

В экспозицию включены также одиннадцать исторических фильмов. Дело в том, что в межвоенный период кинематограф оказывал сильное влияние на многих художников, включая Ханну Хёх, которая относила свои коллажи к пограничной с кино областью. Как и кинематографисты, она прибегала к монтажу для объединения отдельных кадров в сложные повествования. Представленные фильмы дают возможность познакомиться с авангардным кино. Выставка, например, открывается экспериментальным фильмом советского режиссера Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929), который Хёх считала одним из лучших в то время. В нем нет строгого сюжета, а тема картины – сам кинематограф, возможности камеры и монтажа. Вертов воспевает кино как вид искусства, позволяющий нам совершенно по-новому воспринимать мир. В середине экспозиции проецируется другой фильм Вертова – «Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931). Ритмично смонтированные кадры изображают тяжелый труд на шахтах и металлургических заводах, а сделанные на производстве звукозаписи и создают ту самую «симфонию». Завершается же выставка финальной сценой из фильма «Земля» (1930) украинского режиссера Александра Довженко, картинами которого Хёх восхищалась за новаторскую технику монтажа. Пшеничные поля на ветру, фруктовые сады под дождем, спелые овощи в лучах солнца – через два года после съемок этих идиллических кадров в Украине начнется Голодомор… Безусловно, смотря эти фильмы сегодня, мы, помня об историческом контексте и целях советской пропаганды, можем оставаться критичными, но можно представить, какое впечатление эти ленты производили в то время, когда об ужасах советской власти известно было мало.

Ханна Хёх оставалась в Германии, когда к власти пришли нацисты. Ее работы были отнесены к «дегенеративному искусству», она не могла выставляться и ушла «во внутреннюю эмиграцию». В 1939 году она переехала в небольшой дом с садом в западном пригороде Берлина Хайлигензее. Сад стал для нее своеобразным убежищем. Военные годы она провела в крайнем одиночестве и глубокой депрессии, мало занимаясь творчеством. В самые трудные времена огород ее прокармливал. В саду она также закопала некоторые свои вещи, чтобы спасти их.

После Второй мировой войны она возобновила выставочную деятельность и контакты с друзьями в эмиграции. В ее творчестве центральное место начала занимать природа: абстрактные и фигуративные мотивы слились в сюрреалистические пейзажи, напоминающие сны. После 1945 года Хёх превратила фотомонтаж в поэтический метод, позволяющий вырваться из условностей повседневной жизни и смотреть на мир под новым углом зрения. «Я хочу стереть неподвижные границы, которые мы, люди, с упрямой уверенностью проводим вокруг всего. (...) Сегодня я бы изобразила мир с точки зрения муравья, а завтра – с точки зрения Луны», - говорила художница.

Отдельный зал посвящен «Альбому» – толстой тетради, в которую Ханна Хёх наклеивала интересующие ее фотографии, открытки и газетные вырезки. По соображениям сохранности сам «Альбом» представлен в витрине за стеклом, но все страницы оцифрованы и проецируются на одну из стен. Сотни изображений 20-30-х годов вступают в своеобразный диалог друг с другом, а также с теми, кто их разглядывает – это попытка заглянуть в то, что происходило в голове художницы.

Признание пришло к Ханне Хёх в 60-х годах – этому позднему успеху она была удивлена. Более широкую известность она получила в 90-е годы в США, где ее рассматривали как пионера феминистского искусства.

Коллаж как форма искусства имеет непосредственное отношение к современности, так как при его создании используются вырезки из свежих журналов и газет. Страшно представить, какой коллаж получился бы из сегодняшних фоторепортажей…

Добавим, что сейчас на выставке представлены оригиналы, а примерно через пять недель около 15 работ будут заменены на факсимиле из-за их хрупкости: газетные вырезки не созданы для вечности.

От редакции: Выставка «Hannah Höch. Montierte Welten» продлится до 25 февраля 2024 года. Подробную информацию можно найти на сайте zpk.org.