Вы никогда не слышали Йо-Йо Ма живьем? Сочувствуем! А может, слышали почти живьем, если смотрели сериал West Wing, где в 10-м эпизоде второго сезона он играет Прелюдию к Первой виолончельной сюите Баха для избранных гостей Белого дома и для многомиллионной аудитории телезрителей? Эту же прелюдию музыкант исполнил совсем недавно на открытии после реставрации Собора Парижской богоматери в своем родном городе. Да, именно в Париже появился на свет у китайских родителей вундеркинд, начавший выступать с четырех с половиной лет. В этом году ему исполнится 70, и вся эти годы были посвящены музыке: на счету выпускника Джульярдской школе и Гарвардского университета более 90 альбомов и 19 премий Грэмми! Из бесчисленных выступлений Йо-Йо Ма, многие из которых можно назвать историческими, выделим одно: 25 сентября 2021 года он играл на вечере «Музыка за всемирное здоровье и мир», посвященном скончавшемуся несколькими месяцами ранее американскому кардиологу литовского происхождения Бернару Лоуну и советскому академику Евгению Чазову, со-основателям движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», удостоенного в 1985 году Нобелевской премии мира. Так что оцените привилегированность тех, кто услышат выдающегося музыканта в интимной обстановке церкви Саанена 31 января: в сопровождении Лозаннского камерного оркестра под управлением Рено Капюсона Йо-Йо Ма исполнит ля-минорный Концерт для виолончели Р. Шумана. Не уверены на 100 процентов, но предполагаем, что ему поможет в этот его виолончель по прозвищу «Петунья», созданная мастером Доменико Монтаньяной в 1733 году.

Виолончелью фестиваль откроется и ею же завершится: 8 февраля также в церкви Саанана после затянувшегося «антракта» встретятся на сцене братья Капюсоны. О Рено, скрипаче, дирижере и прочая-прочая, мы уже не раз писали, так что скажем несколько слов о Готье, виолончелисте. Уроженец французского города Шамбери, ставший знаковым музыкантом XXI века, Готье Капюсон путешествует по миру с величайшими дирижерами и оркестрами. С 2014 года он руководит классом виолончели в Фонде Louis Vuitton, а в 2022 году основал свой собственный фонд для поддержки молодых талантов. Награжденный за виртуозность и исключительное звучание своей виолончели 1701 года Goffriller, он стал инициатором проекта «Un été en France» («Лето во Франции») во время пандемии коронавируса, чтобы сделать музыку доступной для всех. Являясь эксклюзивным артистом компании Erato, он завоевал множество наград, выпустив такие успешные альбомы, как «Émotions» и «Sensations». Искусный камерный музыкант, он сотрудничает с известными музыкантами и принимает участие в гуманитарных проектах, таких как концерт в Украине в 2022 году. Программа концерта в Гштааде 8 февраля держится в секрете (братья Капюсоны получили карт-бланш), но известно, что вместе с ними выступят молодые исполнители Гийом Белл (фортепиано), Артур Хинневинкель (фортепиано), Анна Агафья (скрипка) и Поль Зиентара (альт).

И еще одна виолончель прозвучит во время фестиваля – Kermadec-Bläss работы Страдивали, 1698 года рождения. Как знают наши внимательные читатели со стажем, на ней играет Анастасия Кобекина, уже покорявшая гштаадские вершины. 2 февраля в 16 часов Анастасия выступит в часовне Гштаада с программой из произведений Роберта Шумана, Клары Шуман, Брамса, а также швейцарской пианистки Беатрисы Беррут, которая будет сопровождать ее на фортепиано.

Обращаем ваше внимание также на сольный концерт Елизаветы Леонской – 4 февраля в церкви Ружмона. Елизавета Ильинична, о которой Наша Газета не раз писала, решила посвятить свое выступление Шуберту. Швейцарские и заезжие меломаны услышат в ее исполнении Три пьесы для фортепиано D.946 и Сонату № 18 соль мажор D. 894.

С Сонаты Шуберта, но для скрипки и фортепиано D. 385, начнет свой концерт в церкви Ружмона 5 февраля хорошо известная нашим читателям родившаяся в Молдавии и живущая в Швейцарии скрипачка Александра Конунова – Наша Газета особо отметила ее гуманитарную деятельность во время пандемии коронавируса. В концерте прозвучит еще одно сочинение Шуберта – Дуэт ля мажор для скрипки и фортепиано, чаще всего именуемый сонатой, которой оно, по сути, и является. «Разбавит» Шуберта Соната Моцарта для скрипки и фортепиано си-бемоль мажор, с которой связана удивительная история. Соната эта была сочинена 28-летним венским гением в 1784 году для концерта 20-летней итальянской скрипачки Регины Стриназакки. Свою партию солистка получила в срок. Моцарт же аккомпанировал, имея перед глазами пустой лист бумаги – он не удосужился записать партию фортепиано, что было замечено в лорнет императором Иосифом II. Все это удивительно: соната очень сложна, фортепиано и скрипка ведут интенсивный диалог. Как же музыканты репетировали перед концертом без нот? Затрудняемся ответить на этот вопрос, но не сомневаемся, что у немецкого пианиста Кристиана Закариаса, который с 1961 по 1969 годы учился в «Hochschule für Musik» в Карлсруэ у русской эмигрантки Ирины Славиной и который будет аккомпанировать Александре Конуновой, ноты есть.

И еще один немаловажный момент, на этот раз логистический. Фестиваль придерживается политики доступных цен: стоимость билетов начинается от 30 франков. Sommets Musicaux de Gstaad также поощряет посещение концертов молодежью, предоставляя 50-процентную скидку на билеты для детей в возрасте от 5 до 25 лет и бесплатные билеты для малышей. Местным жителям предоставляется скидка на билеты в размере 10 %.

Более подробную информацию о полной программе и бронировании билетов можно найти на сайте фестиваля: www.sommets-musicaux.ch.

А мы, в качестве аперитива, предлагаем вам послушать выступление Йо-Йо Ма в Соборе Парижской богоматери 7 декабря 2024 г. Это… божественно!