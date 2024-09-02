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02.09.2024 - 12:18Строгий приговор для валезанского винодела

Базель примет «Евровидение-2025» |Bâle accueillera l’Eurovision en 2025

Автор: , Базель, .

Фото: Stjakobshalle.ch

Крупнейший в мире песенный конкурс пройдет в городе на Рейне с 13 по 17 мая будущего года. Занимайте места!

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Le plus grand concours de la chanson du monde se tiendra dans la cité rhénane du 13 au 17 mai de l'année prochaine. Reservez vos places!

Победа Немо в Мальме в этом году обрадовала всех швейцарских фанатов «Евровидения» (ESC), ведь это значит, что следующий конкурс – впервые за 36 лет – пройдет в Швейцарии! Подходящие концертные площадки нашлись в четырех швейцарских городах. Кандидатуры Берна и Цюриха отпали еще в середине июля, в финал вышли Базель и Женева. Интрига раскрылась в пятницу, когда швейцарское общество радиовещания и телевидения объявило победителя – им стал Базель.

Соперничество между городами было напряженным. При выборе места проведения конкурса рабочая группа учитывала около ста критериев, включая безопасность, степень участия городских властей и запланированные сопутствующие мероприятия. Базель и Женева шли вровень до самого последнего момента, но в итоге оргкомитет отдал предпочтение базельской арене St. Jakobshalle, а не женевскому Palexpo (и это несмотря на то, что женевский комплекс может вместить на пару тысяч зрителей больше). Женевские власти хоть и были разочарованы решением, но уже направили Базелю наилучшие пожелания и поздравления.

Базель станет первым городом немецкоязычной Швейцарии, который примет «Евровидение». Не исключено, что этот факт сыграл свою роль при принятии решения, тем более что интерес к ESC в немецкоязычной Швейцарии выше, чем во франкоязычной. По душе организаторам, вероятно, пришелся и девиз базельской заявки – «Пересекая границы». Имеется в виду не только преодоление физических границ, но также открытость и толерантность, что полностью соответствует принципам ESC.

Два полуфинала пройдут 13 и 15 мая, а финал состоится 17 мая 2025 года. Те, кто не сможет приобрести билет, но все-таки хочет насладиться атмосферой конкурса вживую, смогут посмотреть трансляцию финала на футбольном стадионе «Joggeli» (ради этого ФК «Базель», вероятно, даже придется перенести один из матчей). Кантон также планирует комплексную сопутствующую программу, включая «улицу Евровидения» в городе.

В ближайшее время правительство Базеля представит на рассмотрение Большого совета законопроект об организации мероприятия, предусматривающий расходы в размере 34,9 млн франков. Большой совет примет решение по этому вопросу 11 сентября. Бюджет включает 14,592 млн франков на инфраструктуру, 7,875 млн франков на службы спасения и кибербезопасность, 5,07 млн франков на размещение и 2 млн франков на транспорт. Не менее 915 000 франков будет выделено на вспомогательные мероприятия, а 800 000 франков – на организационные нужды и коммуникацию. Фонд Swisslos Базеля-городского покроет расходы на организацию деревни «Евровидения» на территории Messe Basel (2,14 млн франков). В центре города также запланированы бесплатные мероприятия с участием культурных учреждений Базеля (на эти цели необходимо полмиллиона франков).

Несмотря на значительные инвестиции, ожидаемая экономическая отдача велика. Так, Ливерпуль, принимавший конкурс в 2023 году, получил дополнительную прибыль в размере более 60 млн франков. Кроме того, это вопрос привлечения внимания и укрепления репутации: Базель сможет показать себя европейской аудитории как современный космополитичный город.

Гостиницы в Базеле на май следующего года уже почти полностью забронированы, причем не только фанатами, но и туристическим офисом города, который стремится обеспечить достаточное количество номеров для национальных делегаций и сотрудников мероприятия, которым престоит провести здесь несколько недель во время подготовки к конкурсу. Город планирует творчески подойти к вопросу размещения болельщиков, например, создавая кемпинги используя отели-лодки. У Базеля есть еще одно неоспоримое преимущество – расположение на границе трех стран. Зрители могут приехать не только из Швейцарии, но также из соседних Франции и Германии. Многие туристы наверняка остановятся в приграничных городах – французском Мюлузе или немецком Леррахе, а также в кантоне Юра (от Делемона до Базеля всего полчаса езды).

Любимый миллионами конкурс в самой Швейцарии нравится не всем. Христианско-консервативная партия Федеральный демократический союз (EDU) и молодое крыло Народной партии Швейцарии грозятся провести референдум против общественного финансирования конкурса, называя его «площадкой для сатанизма и оккультизма» и «постыдным радужным мероприятием». Однако «Евровидение» пройдет в Базеле, даже если кредит будет отклонен на референдуме (что, по мнению аналитиков, маловероятно) – просто в этом случае масштаб мероприятия придется сократить.

Напомним, что швейцарцы организовывали «Евровидение» уже дважды – в Тичино и Романдии. В частности, самый первый конкурс прошел в 1956 году в Лугано, а в 1989 году выступавшая за Швейцарию Селин Дион привезла «Евровидение» в Лозанну. Кто будет представлять страну в Базеле, станет известно в начале следующего года.

Евровидение
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