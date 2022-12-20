Мы уверены, что, отправившись на открывшуюся несколько дней назад выставку, вы будете внимательно разглядывать не только ее экспонаты, но и само здание Национального музея – после того, как наш приглашенный автор Леонид Слонимский так интересно рассказал об истории его создания. Выставка эта как нельзя более соответствует предрождественской атмосфере, когда все, и взрослые, и дети, ожидают чудес и праздника – несмотря ни на что. Да и надо же с пользой занять детей во время каникул! А значит, самое время рассказывать сказки, легенды, были и небылицы, тем более, что в Швейцарии их видимо-невидимо, даже в нашем редакционном архиве набралось уже на отдельное тематическое досье!

Цюрихский музей решил поведать посетителям всех возрастов самые интересные из них. Кураторы выставки делают интересную оговорку, отмечая, что, в отличие от сказок, легенды кажутся «настоящими», поскольку всегда так или иначе связаны с реальными событиями. Такое правдоподобие касается прежде всего исторических легенд, в которых действительно существовавшие или подразумеваемые Историей персонажи выходят на сцену в самых настоящих «декорациях»: тут абсолютным чемпионом выступает Вильгельм Телль с его стрелой и яблоком – если учесть, сколько мы о нем писали, то наши читатели должны быть в курсе всех подробностей не хуже коренных швейцарцев! Однако не лишним будет напомнить, что этот самый-самый швейцарский национальный герой родом из мифологии стран Севера, вот почему он такой «нордический, твердый». Воздействие персонажа на умы швейцарцев настолько велико, что образ его витает в воображении ныне здравствующих жителей страны в самых разных обстоятельствах: как символ противостояния суверену (читай – начальству), как объяснение тяги к независимости и как образец для подражания тогда, когда речь идет о проявлении личной отваги. Наши наблюдательные читатели знают, конечно, что арбалет Телля выступает в роли знака качества части швейцарской продукции. Знаете вы и о «Белой книге Зарнена», в которой земельный писарь Ганс Шрабер первым рассказал историю Вильгельма Телля еще в 1470 году, после чего был благополучно забыт, а все лавры достались Фридриху Шиллеру.

250 лет спустя была увековечена на бумаге, которая, как вы знаете, в особых случаях не горит, еще одна легенда – о горе Блюмлизальп (3664 м) в Бернских Альпах. Ее записал в 1707 году врач и естествоиспытатель Иоганн Якоб Шешцер. Легенда повествует о тщеславном пастухе, беззаботно жившем за счет плодородного пастбища и бездумно расходовавшего дары природы, в то время как люди в долине голодали. Не только пастух не желал делиться с ними своими богатствами, но еще и издевался над ними. Как вы догадываетесь, возмездие не заставило себя ждать: на глазах у жадины цветущее пастбище превратилось в пустыню из камней и льда. И поделом!

Легенда о Мелюзине родилась в начале 15 века. Обреченная каждую субботу превращаться в дракона, Мелюзина вышла замуж за Реймона де Пуатье, заручившись обещанием, что он никогда не будет пытаться увидеть ее в этот день. Но разве можно положиться на слово мужчины? И пришлось ей улететь от него подальше, в драконьем обличье. Эта история запечатлена в виде сграффито в местечке Синёшель (Cinuos-chel), крошечной коммуне в Верхнем Энгадине, 150 жителей которой говорят на ретороманском языке.

1489 годом датирована работа Михаэля Грейффа «Колдовская погода». Она свидетельствует об издревле бытовавшем веровании в способность колдуний вызывать климатические явления, такие как оползни, движение почвы, камнепад или наводнения, от которых и сейчас во многом зависит жизнь в Альпах, а что уж говорить о 15 веке! Эти катаклизмы часто вменяли в вину подозреваемым в колдовских способностях женщинах, которых безжалостно сжигали на кострах еще в обозримом прошлом. Представляете, чтобы было бы, если бы таким образом расплачивались за свои профессиональные ошибки сотрудники гидрометеоцентров?

Источником вдохновения для многих художников послужил Чертов мост, который в создании наших читателей наверняка ассоциируется с переходом через Альпы армии генералиссимуса Суворова. На выставке в Цюрихе представлены, в частности, гобелен, на котором вышита связанная с этим местом мрачная легенда о дьяволе, завлекавшем в сети коварные сети наивных жителей кантона Ури, и полотно Кристиана фон Мекеля, созданное уже на потребу туристов, начавших осваивать эту местность после появления дороги через Готард. Об их не остывающем интересе свидетельствует и красочная почтовая открытка 1904 года, на которой дьявол заманивает куском мяса очаровательного песика…

Увлечение легендами живо по сей день: достаточно взглянуть на картину, написанную (ну не набрызганную же?!) Гансом Йоргом Леу аэрозольной краской совсем недавно, в 2020 году. Знатоки национального фольклора распознают в ее расплывчатых образах персонажей старинной легенды. В стародавние времена пастухи от нечего делать смастерили из соломы куклу. Они кормили ее сыром и сметаной, болтали с ней и играли, а потом, также от скуки, подвергли бедную групповому изнасилованию. К их изумлению, кукла вдруг ожила и отомстила за себя, убив одного из обидчиков и натянув его кожу на свой домик вместо крыши. Чтобы не повадно было.

Выставка в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе продлится до 23 апреля 2023 года, так что у вас есть время досконально изучить каждую из легенд.