Сегодня мы расскажем вам об очень важном проекте с точки зрения как архитектуры, так и идентичности Швейцарии: о Музее национальной истории в Цюрихе. Это может показаться странным, но один из крупнейших музеев страны – пристройка к существовавшему зданию, построенная по проекту одного из наиболее известных базельских архитекторских бюро (после Herzog & de Meuron, конечно) – Christ & Gantenbein.

Landesmuseum в Цюрихе, или Национальный музей Швейцарии, о текущей выставке которого Наша Газета недавно рассказывала, расположен рядом с главным вокзалом города, на слиянии рек Зиль и Лиммат. Историческое здание музея было построено в 1898 году в модном на тот момент стиле историцизма, или так называемого романтического эклектизма и противопоставляло себя инфраструктурной, «современной» (на тот момент) архитектуре вокзала. Я не большой фанат исторического стиля, он видится мне сформированным во время идейного кризиса архитектуры на сломе 19 и 20 веков, ознаменовавшем собой и смену эпох, когда архитекторы в поиске нового образного языка были вынуждены обращаться напрямую к знаковым примерам из прошлого и создавать псевдоисторические «подделки». Так поступил и Густав Гулль – один из круанейших архитекторов того времени, на счету которого такие знаковые цюрихские здания, как мэрия, Политехнический университет, обсерватория Урания... В рамках проекта нового национального музея он создал гигантскую версию средневекового сказочного замка сложной формы: с огромной каменной стеной, внутренним двором, башенками, шпилями, аркадами, воротами и орнаментальной черепицей. Здание соответствовало своей функции – музеификации швейцарской истории, столь важной для молодого тогда государства. Однако даже через 120 лет оно выглядит хоть и впечатляюще, но в то же время немного фальшиво и даже китчево-приторно.

Как бы то ни было, на момент создания здание встретило всеобщее одобрение и прославило Густава Гулля на всю страну. Город Цюрих предоставил архитектору и его семье, тогда еще мещанам Альтштеттена, свои городские права. Придя в музей, обратите внимание на его подковообразный план, напоминающий букву G: еще при жизни Гулля возникли слухи, будто он увековечил в камне свои инициалы, GG.

Спустя столетие первоначальная планировка устарела, музею потребовалось больше места. Отдельной проблемой были «тупиковые» маршруты планировки: форма буквы «G» в плане не позволяла кураторам «замыкать» экспозиции. Был проведён конкурс, в жюри которого состоял, в частности, Петер Цумтор), и в 2002 году архитектурное бюро Christ & Gantenbein, основателям которого на тот момент было лишь по 32 года, выиграло его, спроектировав новый современный объём на парковой стороне существующего участка.

Существующее G-образное здание теперь завершено новой бетонной, ломаной по форме аркообразной пристройкой, которая предлагает единый путь внутри музея. Проектом добавлены новые выставочные пространства, учебный центр с библиотекой, большой зрительный зал, кафетерий и ресторан.

Несмотря на то, что новое здание радикально отличается от старинного, в проекте есть и рифма между старым и новым. Новое здание построено из желтоватого бетона (с добавлением туфового заполнителя), тем самым подхватывая тёплый, «минеральный» материальный образ музея, а похожий на изломы оригами ландшафт его крыши чем-то напоминает скатные крыши исторического здания. Отвечая современным стандартам энергосбережения, двойные стены нового крыла имеют такую же толщину, что и стены 19 века. Отсылая к средневековым бойницам, архитекторы скупо расположили отверстия в стене, но самая интересная деталь не в этом.

Отверстия просверлены в стенах, как туннели в горах, то есть архитекторы сначала возвели полнотелую ломаную «змею», а потом, пользуясь новейшими достижениями горного строительства, «вычли» бетонные цилиндры из стены. В интерьерах бетон – повсюду, в сочетании с техническими инсталляциями металлического подвесного потолка, которые добавляют музею инфраструктурной брутальности.

Особенно важно отметить, что несмотря на, то что архитекторы замкнули кольцо экспозиции, они не перекрыли доступа к парку позади здания и к реке. Это достигается с помощью мостообразных арок, которыми искривляется новая часть здания. В этом решении великолепно то, что такое, казалось бы, формальное решение, как треугольные арки, вызвано не только полётом творческой фантазии архитекторов, но и чисто практическими градостроительными соображениями.

Как это обычно бывает при создании таких огромных и сложных зданий, строительство заняло намного дольше планируемого времени, а бюджет превысил изначальные цифры в разы, вызвав дебаты, критику горожан и общественные прения, закончившиеся референдумом. Тем не менее, музей был все же построен и в 2020 году полностью открылся для посетителей.

Здание впечатляет своей радикальной формой и брутальным обликом, что удачно дополняет сказочный историцизм изначального здания. Новый Landesmuseum оригинален и формально «бодр», но возможно даже чрезмерно – на мой взгляд, он во многом олицетворяет новый идейный кризис слома веков, теперь уже 20 и 21. Этот кризис был выражен в так называемой «starchitecture» 2000-х годов, с её чрезмерным формализмом, агрессивной новизной и яркостью образов.

Со всеми этими «но», оба здания – старинная постройка Густава Гулля и новая пристройка Christ & Gantenbein – являются важными символами Цюриха и всей Швейцарии и могут много рассказать о стране, её политике и культуре.