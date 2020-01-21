Автор: Надежда Сикорская, Гштаад, 21. 01. 2020. Просмотров: 60
Фестиваль «Музыкальные вершины» под руководством французского скрипача Рено Капюсона пройдет с 31 января по 8 февраля 2020 года. Организаторы огласили программу юбилейного, 20-го выпуска, в которой немало новшеств.|
Le festival Les Sommets Musicaux de Gstaad, sous la direction artistique de Renaud Capuçon, se tiendra du 31 janvier au 8 février 2020. Les organisateurs dévoilent le programme de leur 20ème édition avec des nouveautés pour cette année anniversaire.
Единственный фестиваль, проходящий исключительно в церквях, но зато сразу в трех горных городках – Гштааде, Ружмоне и Саанене, – «Музыкальные вершины» тщательно оберегает присущую ему интимную атмосферу, которую так ценят его завсегдатаи.
Фестивальную программу откроет концерт пианиста Кима Армстронга, скрипача Рено Капюсона и виолончелиста Эдгара Моро в сопровождении Симфонического оркестра Люцерна под управлением Елены Шварц – редкой женщины-дирижера. Программа полностью посвящена Бетховену, 250-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
По традиции, королем (или королевой) фестиваля каждый год назначается какой-то инструмент, на этот раз – фортепиано, а потому именно фортепианной музыке уделено особое внимание во многих из 19 фестивальных программ. Меломаны обратят, конечно, внимание на концерт великолепного дуэта Марты Аргерих и Миши Майского, которые выступят 2 февраля в церкви Саанена с программой из произведений Брамса, Шумана и Шостаковича, и на выступление известного контратенора Филиппа Ярусского с вокальным циклом Шуберта под аккомпанемент Жерома Дюкро (3 февраля). Еще два отличных пианиста, Ричард Гуд и Николас Ангелич, покажут свое мастерство соответственно 5 и 7 февраля.
Заметим, что франко-американскому музыканту Николасу Ангеличу отведена на фестивале почетная роль ментора группы молодых пианистов, радости от встречи с которыми он не скрывает. «Никола признан в Европе и во всем мире, он – воплощение жизни пианиста в музыке, вне конкуренции, - так прокомментировал Рено Капюсон свой выбор. – Его репертуар крайне разнообразен: классическая эпоха, романтики, современные композиторы… Я очень рад приветствовать его на фестивале в качестве ментора и уверен, что он сумеет передать свою страсть к музыке молодым».
От редакции: Полностью с программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте – желаем вам прекрасных концертов и приятных дней в Швейцарских Альпах.
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