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вторник, 21 января 2020 года   

20 лет на музыкальных вершинах|20 ans sur les sommets musicaux

Автор: Надежда Сикорская, Гштаад, 21. 01. 2020. Просмотров: 60

В этой уютной часовне Гштаада будут выступать все молодые пианисты (c) Franck Faignot

Фестиваль «Музыкальные вершины» под руководством французского скрипача Рено Капюсона пройдет с 31 января по 8 февраля 2020 года. Организаторы огласили программу юбилейного, 20-го выпуска, в которой немало новшеств.

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Le festival Les Sommets Musicaux de Gstaad, sous la direction artistique de Renaud Capuçon, se tiendra du 31 janvier au 8 février 2020. Les organisateurs dévoilent le programme de leur 20ème édition avec des nouveautés pour cette année anniversaire.

Единственный фестиваль, проходящий исключительно в церквях, но зато сразу в трех горных городках – Гштааде, Ружмоне и Саанене, – «Музыкальные вершины» тщательно оберегает присущую ему интимную атмосферу, которую так ценят его завсегдатаи.

Фестивальную программу откроет концерт пианиста Кима Армстронга, скрипача Рено Капюсона и виолончелиста Эдгара Моро в сопровождении Симфонического оркестра Люцерна под управлением Елены Шварц – редкой женщины-дирижера. Программа полностью посвящена Бетховену, 250-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

По традиции, королем (или королевой) фестиваля каждый год назначается какой-то инструмент, на этот раз – фортепиано, а потому именно фортепианной музыке уделено особое внимание во многих из 19 фестивальных программ. Меломаны обратят, конечно, внимание на концерт великолепного дуэта Марты Аргерих и Миши Майского, которые выступят 2 февраля в церкви Саанена с программой из произведений Брамса, Шумана и Шостаковича, и на выступление известного контратенора Филиппа Ярусского с вокальным циклом Шуберта под аккомпанемент Жерома Дюкро (3 февраля). Еще два отличных пианиста, Ричард Гуд и Николас Ангелич, покажут свое мастерство соответственно 5 и 7 февраля.

Заметим, что франко-американскому музыканту Николасу Ангеличу отведена на фестивале почетная роль ментора группы молодых пианистов, радости от встречи с которыми он не скрывает. «Никола признан в Европе и во всем мире, он – воплощение жизни пианиста в музыке, вне конкуренции, - так прокомментировал Рено Капюсон свой выбор. – Его репертуар крайне разнообразен: классическая эпоха, романтики, современные композиторы… Я очень рад приветствовать его на фестивале в качестве ментора и уверен, что он сумеет передать свою страсть к музыке молодым».



Среди молодых пианистов, которых можно будет ежедневно слушать в течение фестиваля в часовне Гштаада, мы обращаем ваше особое внимание на 18-летнего Димитрия Вайсенберга, внука знаменитого болгарского пианиста Алексиса Вайсенберга и ученика Рены Шерешевской, воспитавшей уже двух лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского – Люка Дебарга и Александра Канторова. Надеемся, что и имя Димитрия в ближайшее время прогремит, а пока приходите послушать его 8 февраля в 16 ч.

И еще одного наследника семейной музыкальной традиции можно будет услышать на фестивале. Речь идет о скрипаче Микаэле Баренбойме, сыне Елены Башкировой и Даниэля Баренбойма. 35-летний музыкант уже выступал с ведущими оркестрами и дирижерами мира, включая Василия Петренко, Зубина Мету, Джанандреа Носеду и, конечно, Даниэля Баренбойма. Его крайне оригинальной сольной программе из произведений Скьяррино, Тартино, Берио и Паганини аплодировали меломаны в Париже, Гамбурге, Неаполе, Беркли, Лиссабона и Берлина, а теперь ее смогут оценить в Швейцарии (4 февраля, церковь Ружмона).



От редакции: Полностью с программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте – желаем вам прекрасных концертов и приятных дней в Швейцарских Альпах. 

 

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