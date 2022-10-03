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понедельник, 3 октября 2022 года   

Коронавирус и раннее половое созревание|Covid-19 et la puberté précoce

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 3. 10. 2022.

Photo © Morgan Sessions/Unsplash

Международные исследования дали возможное научное объяснение личным наблюдениям мам некоторых девочек.

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Des études internationales offrent une possible explication scientifique aux observations de mamans de certaines jeunes filles.

Общаясь с читательницами, мы все чаще слышим рассказы о раннем, а то и очень раннем половом созревании их дочек: менструальный цикл начинается в 11, 10 или даже в 9 лет, вызывая удивление и растерянность – стоит обращаться к врачу или нет? А потому мы обратили внимание на результаты исследований, проведенных в Германии, Италии и Турции и обнародованных, в частности, на прошедшем в середине сентября в Риме 60-м ежегодном конгрессе Европейского общества детской эндокринологии. Они свидетельствуют о том, что число таких случаев удвоилось за последние несколько лет и особенно стремительно возросло во время пандемии коронавируса. В детском госпитале Рима, например, цифры такие: 246 консультаций в связи с ранним половым созреванием в 2020 году и 118 – в 2019-м, то есть увеличение на 108%.

Аналогичная картина в специализированном центре Университета Бонна, где в период между 2015 и 2019 годами проводилось в год в среднем по 10 консультаций на эту тему, в 2020 году их было 23, а в 2021-м – 30. Немецкие специалисты обратили также внимание на cнижение среднего возраста при половом созревании во время пандемии: с 7,6 лет до 6,8. Стоит отметить, что под «ранним половым созреванием» у детей понимают не только начало менструального цикла, но и появление других признаков, таких как развитие груди, рост яичников, появление волос подмышками до 8 лет у девочек и до 9 лет у мальчиков. Рост случаев раннего полового созревания касается прежде всего девочек, и убедительного объяснения этому неравенству ученые пока не нашли.

Как выяснилось, в Швейцарии подобной статистики нет, чем, возможно, частично можно объяснить мнение, что нет и самого явления. «Как и во многих центрах мира, мы констатировали увеличение числа случаев раннего созревания в последние годы, но не только в период пандемии, как это было в Италии, например», – поделился на страницах газеты Le Temps врач отделения эндокринологии, диабетологии и детского ожирения Лозаннского университетского госпиталя (CHUV) Микаэль Хошильд.

Почему такие разные наблюдения в соседних странах? Полезно знать, что активация гормонов полового созревания зависит от нескольких факторов: помимо редких паталогических случаев или генетической предрасположенности, имеет значение окружающая среда – как социальная, так и природная. Известно, например, что быстрое прибавление в весе, а также стресс и нарушение привычного ритма день-ночь могут спровоцировать раннее половое созревание. Итальянские врачи заметили также, что девочки, у которых было зафиксировано раннее половое созревание во время пандемии, взяли в привычку ложиться спать позже обычного и жаловались на плохой сон. Микаэль Хошильд отметил, что наибольшее число случаев зарегистрировано в странах, где, как в Италии, период изоляции был дольше и строже, чем в Швейцарии: невозможность заниматься спортом могла привести к набору веса, усилился стресс, возросло число часов, проводимых перед экранами, излучения которых могут влиять на хроноритмы.

Несмотря на все эти наблюдения, специалисты если и не сбрасывают гипотезу о связи между коронавирусом и ранним половым созреванием со счетов, то считают ее маловероятной. По словам Микаэля Хошильда, будет интересно понаблюдать за ситуацией сейчас, когда все санитарные ограничения сняты – вполне вероятно, что с возвращением к нормальной жизни число людей, охваченных этим явлением, тоже вернется в норму.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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