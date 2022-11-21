Стартовавшая в начале октября кампания по бустерной вакцинации против коронавируса продвигается медленно: жители Швейцарии не спешат делать четвертую прививку. Отсутствие энтузиазма объясняется усталостью в отношении вакцинации, а также изменившимся восприятием опасностей, связанных с заболеванием. После нескольких инъекций и/или перенесенной инфекции у многих уже имеется достаточно высокий иммунитет. Кроме того, новые варианты вируса хоть и более заразны, но, судя по всему, менее опасны.

По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), более 30% населения страны не сделали инъекцию против Covid-19. Из тех же, кто ее сделал, довольны не все: несколько человек подали судебный иск из-за вреда, предположительно, причиненного им мРНК-вакцинами. Жалоба на 300 страницах была подана адвокатом Филиппом Крузе еще 14 июля, но известно об этом стало только сейчас.

Иск направлен против трех представителей Swissmedic и пяти врачей, проводивших вакцинацию в бернской больнице Inselspital. Ответчики обвиняются в нарушении предусмотренных законодательством о лекарственных средствах обязанностях при утверждении и применении вакцин от Covid-19. Перечисляется и ряд других обвинений, в том числе в умышленном или неосторожном нанесении телесных повреждений, создании угрозы для жизни, убийстве и прерывании беременности.

В качестве причиненного ущерба указаны выпадение волос, нарушение менструального цикла, полиартрит, мышечная слабость, хроническая усталость, а также летальный исход 20-летнего человека. Некоторые из истцов до сих пор не могут работать. Связь с вакцинацией была подтверждена в пяти случаях. В случае со скончавшимся человеком причинно-следственная связь должна быть доказана на основании патологоанатомических исследований, которые еще не завершены.

Телеканалу SRF удалось поговорить с одной из пострадавших по имени Тхи Май-Транг Йост. 45-летняя женщина передвигается сейчас в инвалидном кресле. По ее словам, после вакцинации она больше не может нормально ходить и стоять, у нее опухли суставы и болит все тело.

Адвокат пострадавших, по данным швейцарских СМИ, является ярым противником вакцинации и антиковидных мер. Он, в частности, представлял интересы отказывавшихся носить маски людей и родителей, которые не хотели, чтобы их дети участвовали в групповых тестах на коронавирус. На пресс-конференции, в ходе которой было объявлено о подаче иска, также выступили врачи, которые ранее привлекали внимание своими спорными заявлениями о коронавирусе и мерах по борьбе с пандемией.

Swissmedic отвергает обвинения. «В оценке соотношения риска и пользы не было "коротких путей". Не было допущено никаких сокращений в отношении требований к безопасности, эффективности и качеству», - пояснил в комментарии NZZ представитель Swissmedic Лукас Ягги.

Швейцарский орган надзора за лекарственными средствами никогда не отрицал, что вакцинация может вызвать побочные эффекты, при этом полученные и проанализированные на данный момент сообщения не меняют баланс пользы и риска используемых в Швейцарии вакцин. Чаще всего сообщалось о таких реакциях на прививку, как высокая температура, головная боль, усталость, озноб, тошнота и головокружение. В 224 случаях в течение определенного промежутка времени после вакцинации были зарегистрированы летальные исходы. Средний возраст скончавшихся составил 78,9 лет. Однако, по мнению Swissmedic, это вряд ли связано с прививками: несмотря на временную связь, в этих случаях были выявлены другие более вероятные причины, которые могли бы объяснить летальный исход.

К хорошо задокументированным побочным эффектам относится и миокардит (воспаление сердечной мышцы) у молодых мужчин, особенно после вакцинации препаратом Moderna. При этом исследователи Базельского университета и Базельского университетского госпиталя выяснили, что бустер влияет на сердце чаще, чем полагалось ранее. В исследовании под руководством профессора Криастиана Мюллера приняли участие почти 800 человек, сделавших третью прививку против коронавируса. Для выявления возможных заболеваний сердца на максимально ранней стадии использовался анализ крови. Если белок под названием «сердечный тропонин Т» обнаруживается в более высокой концентрации, то это свидетельствует о повреждении клеток сердечной мышцы. Чем выше его значение в крови, тем выше ущерб. Тест показал повышенные значения почти у 3 из 100 участников – это больше, чем ожидали исследователи. Речь, впрочем, идет об очень небольших изменениях в клетках сердечной мышцы и временном явлении. До сих пор было известно только о случаях, когда пациентов приходилось срочно госпитализировать, потому что их сердечная мышца уже была воспалена на поздней стадии. Описанные ранее редкие тяжелые случаи миокардита в основном поражали молодых мужчин, тогда как в базельском исследовании незначительные повреждения клеток сердечной мышцы чаще встречались у женщин. Исследование пока не получило независимой проверки.

Возможно, новые данные, в том числе предоставленные швейцарскими учеными, приведут к пересмотру соотношения риска и пользы для молодых людей, для которых польза от дальнейших бустерных прививок может быть менее очевидной, чем для пожилых.