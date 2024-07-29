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понедельник, 29 июля 2024 года   

Летняя волна коронавируса в Швейцарии |Vague estivale de Covid-19 en Suisse

Автор: , Берн, .

Фото: Michał Turkiewicz, Unsplash

О росте числа заражений свидетельствуют данные лабораторий и анализа сточных вод.

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Les données des laboratoires et les analyses d’eaux usées témoignent de l’augmentation du nombre d’infections.

Коронавирус не представляет больше серьезной опасности, но он все равно может доставить массу неприятностей. Все-таки слечь с гриппозным недомоганием в разгар отпуска – удовольствие сомнительное.

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