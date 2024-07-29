Летняя волна коронавируса в Швейцарии |Vague estivale de Covid-19 en Suisse

Коронавирус не представляет больше серьезной опасности, но он все равно может доставить массу неприятностей. Все-таки слечь с гриппозным недомоганием в разгар отпуска – удовольствие сомнительное.