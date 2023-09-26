Автор: Заррина Салимова, Фисп/Вьеж, 26.09.2023.
Производство мРНК-вакцины против Covid-19 на предприятии в Фиспе будет прекращено, однако сотрудничество двух компаний продолжается.|
La production du vaccin ARNm contre Covid-19 sur le site de Lonza à Viège sera arrêtée, mais la coopération entre les deux entreprises se poursuit.
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