В Швейцарии продолжает расти число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшую неделю Федеральный департамент здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировал 25 134 заражения (+49,4%). При этом в кантонах Женева и Во зафиксирован рост числа инфекций на 41% и 46% соответственно, в Невшателе – 78%, а в Вале – 64%. Нынешняя волна особенно затрагивает людей старше 50 лет, в то время как дети болеют относительно редко. За последние семь дней госпитализация понадобилась 290 пациентам (+36,8%), при этом ситуация в отделениях интенсивной терапии остается стабильной. С другой стороны, смертность снова растет. На прошлой неделе власти зарегистрировали тринадцать связанных с Covid-19 летальных исходов, таким образом, общее число жертв пандемии в Швейцарской Конфедерации и Лихтенштейне достигло 13 667 человек.

Такое развитие событий не стало неожиданностью: эксперты еще летом предупреждали о том, что с наступлением более прохладной погоды циркуляция вируса усилится. Во Франции, например, восьмая волна коронавируса продолжается уже несколько недель.

Некоторые кантоны уже открыли регистрацию для желающих сделать второй бустер. Осеннюю кампанию по вакцинации начали, среди прочих, Женева, Во и Тичино. Первые прививки можно будет сделать с 10 октября.

Для инъекции будет применяться новая бивалентная вакцина Moderna, направленная против оригинального штамма коронавируса и варианта Омикрон. Кроме того, могут быть использованы белковая вакцина от Novavax и уже известные так называемые моновалентные мРНК-вакцины от компаний Moderna и Pfizer, которые, как отмечают эксперты, по-прежнему обеспечивают эффективную защиту от тяжелых форм заболевания.

OFSP/BAG рекомендует сделать второй бустер, прежде всего, людям старше 65 лет, а также лицам в возрасте от 16 до 64 лет с высоким индивидуальным риском заражения, например, из-за хронического заболевания, ослабленной иммунной системы или беременности. Во вторую очередь рекомендация относится к медицинским работникам и людям, ухаживающим или живущим вместе с теми, кто входит в группу особого риска. Что касается всех остальных, то есть взрослых людей без серьезных проблем со здоровьем, то для них бустер имеет смысл в том случае, если они хотят снизить риск заражения или развития так называемого длительного ковида, при котором симптомы заболевания сохраняются на протяжении нескольких месяцев, ухудшая качество жизни пациента. Второй бустер не рекомендован здоровым детям до 16 лет.

Прививки должны проводиться не ранее чем через четыре месяца после перенесенной инфекции или последней вакцинации против коронавируса. Сделать укол можно будет бесплатно в аптеках, центрах вакцинации, больницах и у врачей общей практики.

Люди старше 16 лет, которые еще не были привиты, могут зарегистрироваться на вакцинацию онлайн. Согласно новым научным данным, для здоровых людей теперь достаточно одной дозы, для уязвимых – две. Не имеющим факторов риска детям в возрасте от 5 до 15 лет вакцинация не рекомендуется.

Напомним, что защита от тяжелых форм заболевания, особенно у пожилых людей, со временем ослабевает, а бустеры могут ее восстановить. По данным крупномасштабного исследования, проведенного Национальными центрами по контролю заболеваний США, третья вакцинация повысила защитный эффект от госпитализации до 89% в первые два месяца. Однако через четыре-шесть месяцев этот показатель составил всего 66%, а через восемь – 31%. Четвертая прививка повысила степень защиты от госпитализации до 72% у людей в возрасте от 45 до 64 лет. В возрастной группе старше 65 лет этот показатель за первые два месяца вырос до 72%, а через два-четыре месяца он составил 70%. Затем эффект снова снизился. Как уже ранее отмечали эксперты, защита наиболее высока в течение трех месяцев после инъекции, поэтому в идеале этот период должен совпадать с пиком волны.

Не стоит забывать о простых профилактических мерах: регулярно мыть руки и, при желании, надевать маску в общественном транспорте в час пик, а также находясь в помещениях с большим количеством людей. Это может защитить и от других сезонных заболеваний, например, гриппа. К слову, вакцины против гриппа и Covid-19 могут вводиться одновременно или с любым интервалом.

Добавим, что этой зимой в Швейцарии могут возникнуть трудности с поставками лекарств – в случае возникновения новой волны коронавируса в сочетании с эпидемией гриппа, энергетическим кризисом и войной в Украине. Причины разнообразны: от недостатка транспортных мощностей до нехватки сырья или экономических проблем. В настоящее время 111 жизненно важных лекарств находятся в перечне препаратов, при поставках которых наблюдаются перебои. В частности, это касается инъекционных противоинфекционных препаратов и пероральных опиоидов длительного действия. Однако этот список, составляемый Федеральным управлением экономического снабжения, нельзя назвать полным: некоторые жизненно важные лекарственные средства не подлежат обязательной отчетности.