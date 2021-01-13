Наши люди Роман Дубровкин: «В России поэзию любят как нигде» Надежда Сикорская, Женева «Наша Газета» продолжает серию встреч с интересными соотечественниками, живущими в Швейцарии. Сегодня наш собеседник – поэт-переводчик Роман Дубровкин, в 1996-2018 годах преподававший перевод в Женевском университете. Его перевод поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», написанной в 1581 году, вышел недавно в санкт-петербургском «Издательстве Ивана Лимбаха». подробнее