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среда, 13 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: вакцина Moderna одобрена в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Конфедерация заказала 7,5 млн доз препарата, который подходит для вакцинации людей старше 18 лет. Первые 200 000 доз будут доставлены сегодня.

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Наши люди

Роман Дубровкин: «В России поэзию любят как нигде»

Надежда Сикорская, Женева

«Наша Газета» продолжает серию встреч с интересными соотечественниками, живущими в Швейцарии. Сегодня наш собеседникпоэт-переводчик Роман Дубровкин, в 1996-2018 годах преподававший перевод в Женевском университете. Его перевод поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», написанной в 1581 году, вышел недавно в санкт-петербургском «Издательстве Ивана Лимбаха».

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