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Здоровье
Covid-19: вакцина Moderna одобрена в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Конфедерация заказала 7,5 млн доз препарата, который подходит для вакцинации людей старше 18 лет. Первые 200 000 доз будут доставлены сегодня.
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Наши люди
Роман Дубровкин: «В России поэзию любят как нигде»Надежда Сикорская, Женева
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«Наша Газета» продолжает серию встреч с интересными соотечественниками, живущими в Швейцарии. Сегодня наш собеседник – поэт-переводчик Роман Дубровкин, в 1996-2018 годах преподававший перевод в Женевском университете. Его перевод поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», написанной в 1581 году, вышел недавно в санкт-петербургском «Издательстве Ивана Лимбаха».
Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.
Covid-19: Берн планирует новый локдаун?Увеличение индекса репродукции вируса, подробные планы Федерального совета, реакция партий и организаций на грядущие ограничения, эффект от закрытия школ – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Сказочная альпийская зимаСвежий воздух, скрип снега под ногами, чарующие зимние пейзажи и панорамные виды – Швейцария даже зимой остается раем для пеших прогулок.
Covid-19: новый штамм распространяется в ШвейцарииПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в семи кантонах обнаружены 28 случаев заражения мутировавшим вирусом британского типа. В настоящее время уровень распространения нового штамма остается очень низким, однако существует риск того, что количество инфекций может резко вырасти.
Швейцарские законы в 2021 годуПодарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.
Covid-19: Берн планирует новый локдаун?Увеличение индекса репродукции вируса, подробные планы Федерального совета, реакция партий и организаций на грядущие ограничения, эффект от закрытия школ – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.