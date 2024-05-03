Какая связь между питанием и психическим здоровьем? |Quel est le lien entre la nutrition et la santé mentale?

Кетодиета (или просто кето) не теряет популярности уже несколько лет. Этот вид питания подразумевает радикальное снижение углеводов и увеличение жиров. Цель состоит в достижении кетоза – состояния, при котором организм получает необходимую энергию не из углеводов, а из так называемых кетоновых тел, которые печень может вырабатывать из жира. Изучением связи между низкоуглеводной диетой и психическим здоровьем занимается базельская исследовательская группа «Кишечник и психика» под руководством Тимура Ливинского, имеющего специализации по внутренней медицине и психиатрии и изучающего хронические заболевания кишечника и взаимодействие между питанием и иммунной системой.