Автор: Заррина Салимова, Базель, 03.05.2024.
Ответ на этот вопрос ищут исследователи Базельской университетской психиатрической клиники.|
Des chercheurs des cliniques psychiatriques universitaires de Bâle tentent de répondre à cette question.
Кетодиета (или просто кето) не теряет популярности уже несколько лет. Этот вид питания подразумевает радикальное снижение углеводов и увеличение жиров. Цель состоит в достижении кетоза – состояния, при котором организм получает необходимую энергию не из углеводов, а из так называемых кетоновых тел, которые печень может вырабатывать из жира. Изучением связи между низкоуглеводной диетой и психическим здоровьем занимается базельская исследовательская группа «Кишечник и психика» под руководством Тимура Ливинского, имеющего специализации по внутренней медицине и психиатрии и изучающего хронические заболевания кишечника и взаимодействие между питанием и иммунной системой.
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