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ЮЛИЯ ГУСЕВА : После революции и тоталитаризма

Литературно-политическое наследие Виктора Сержа в постсоветской России.

Юлия ГУСЕВА – переводчик, редактор, библиограф, автор работ по истории революционных движений и общественной̆ мысли. Перевела на русский язык «Историю Французской революции» Жюля Мишле и составила к ней справочный аппарат (2022), «Неизвестную революцию 1917–1921» Всеволода Волина (2005) и другие работы, а также ряд произведений Виктора Сержа: «От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера» (2001); «Завоеванный город» (роман, 2002); «Когда нет прощения» (роман, 2017); «Белое море» (повесть, 2018); «Пламя под снегом» (сб. поэзии, 2019); «Крушение» (роман, 2023). Организатор и главный библиограф Общественной библиотеки им. Виктора Сержа в Москве (1997–2013), редактор «Блога Виктора Сержа», где опубликованы переводы более 60 его статей 1936–1940 гг. Участник исследовательского проекта «Коммунистическая оппозиция и сопротивление тоталитаризму в СССР».



В докладе освещается история возвращения творческого и идейного наследия французского писателя русского происхождения Виктора Сержа (Виктор Львович Кибальчич, 1890–1947) в Россию, где произведения писателя-инакомыслящего не публиковались с 1920-х гг. Рассказывается о переводе и издании книг Сержа на русском языке, изучении его творчества и идей российскими учеными, литераторами и активистами. Охарактеризована деятельность Общественной библиотеки им. Виктора Сержа, в фонд которой отбирались книги и журналы, посвященные истории революций, идеям демократического социализма и анархизма на русском и иностранных языках. На базе библиотеки был создан Научно-просветительский центр «Праксис», который проводил конференции и семинары, издавал книги, посвященные этой проблематике. Рассматривается восприятие наследия Сержа в постсоветской России в целом.

Встреча состоится в среду 22 мая в 20 ч. в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, boulevard des Philosophes).