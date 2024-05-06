Борьба с преступностью и защита основных прав |La lutte contre la criminalité vs. la protection des droits fondamentaux

Криминальная хроника в последнее время настолько активна и пугающа, что начинаешь ощущать себя персонажем детективного романа. С той разницей, что тут все «не понарошку», и с тем сходством, что не всегда сразу понимаешь логику действий следователей.