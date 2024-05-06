Автор: Надежда Сикорская, Берн, 06.05.2024.
Европейские полицейские силы, в том числе и в Швейцарии, подписали обращение с призывом покончить с конфиденциальностью цифровых сообщений.
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Les polices européennes, y compris en Suisse, ont signé un appel visant à mettre un terme à la confidentialité des échanges numériques.
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