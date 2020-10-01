Фильм о донбасской семье в Цюрихе

Сегодня и 3 октября в рамках Цюрихского кинофестиваля можно увидеть фильм 2020 года «Земля голубая, будто апельсин» украинского режиссера Ирины Цилык. Подробности.
Aujourd’hui et le 3 octobre dans le cadre du Zurich film festival on peut voir le film de la réalisatrice ukrainienne Iryna Tsilyk «La Terre est bleue comme une orange». Plus de détails.
Три «нет», два «да»27 сентября в Швейцарии прошел очередной референдум, на котором население решило несколько важных вопросов. Список интересный: инициатива Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию», закон об охоте, налоговые вычеты на детей, отпуск для отцов и покупка боевых самолетов.
Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаевСогласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.
Женева, скоро необитаемый город?Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.
Приток капитала в швейцарские банкиШвейцария остается «гаванью стабильности» даже во время санитарного кризиса: по данным RTS, в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.
Женева, скоро необитаемый город?Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.
В Швейцарии климат разбушевалсяВ Швейцарии не успела наступить осень, как ее опередила – временно – зима. На прошлой неделе курорт Кран-Монтана (кантон Вале) стал рекордсменом: здесь выпало 25 см снега, что стало максимальным значением за период наблюдений с 1931 года.
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