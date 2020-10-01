Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 1 октября 2020 года   

Заголовок

Фильм о донбасской семье в Цюрихе

Заголовок на французском

Un film consacré à une famille ukrainienne projeté à Zurich

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2020-10-01 00:00:00 по 2020-10-03 00:00:00

Анонс русский

Сегодня и 3 октября в рамках Цюрихского кинофестиваля можно увидеть фильм 2020 года «Земля голубая, будто апельсин» украинского режиссера Ирины Цилык. Подробности.

Анонс французский

Aujourd’hui et le 3 octobre dans le cadre du Zurich film festival on peut voir le film de la réalisatrice ukrainienne Iryna Tsilyk «La Terre est bleue comme une orange». Plus de détails.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 85.48
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Три «нет», два «да»

 27 сентября в Швейцарии прошел очередной референдум, на котором население решило несколько важных вопросов. Список интересный: инициатива Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию», закон об охоте, налоговые вычеты на детей, отпуск для отцов и покупка боевых самолетов.

Всего просмотров: 2,303

Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаев

 Согласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.

Всего просмотров: 1,708

Женева, скоро необитаемый город?

 Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.

Всего просмотров: 1,423
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Приток капитала в швейцарские банки

 Швейцария остается «гаванью стабильности» даже во время санитарного кризиса: по данным RTS, в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.

Всего просмотров: 907

Женева, скоро необитаемый город?

 Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.

Всего просмотров: 1,423

В Швейцарии климат разбушевался

 В Швейцарии не успела наступить осень, как ее опередила – временно – зима. На прошлой неделе курорт Кран-Монтана (кантон Вале) стал рекордсменом: здесь выпало 25 см снега, что стало максимальным значением за период наблюдений с 1931 года.

Всего просмотров: 642
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top